Госдума России одобрила отмену налогов для граждан из санкционных списков

Государственная дума России приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет россиянам, попавшим под санкции Запада, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России. Об этом 22 марта сообщает Радіо Свобода.

Документ позволяет гражданам России которые имеют бизнес или имущество за границей и находятся в санкционных списках Запада, не становиться налоговыми резидентами России.

«Из-за санкций такие люди вынуждены жить в России и, следовательно, отчитываться о налогах перед Федеральной налоговой службой. Новый закон позволит им не платить налоги в России, несмотря на постоянное проживание в стране», – говорится в сообщении.

Этот документ вступит в силу после того, как его поддержит верхняя палата российского парламента и подпишет президент России Владимир Путин.

Поправка в Налоговый кодекс, подготовленная депутатом от «Единой России» Андреем Макаровым, также даст россиянам из санкционных списков право получить компенсацию за налоги, уплаченные в российскую казну с 2014 года, если им удастся доказать свой статус иностранного налогового резидента.

В 2014 году страны Запада ввели замораживание счетов и запрет на въезд для десятков россиян. Санкции ввели после незаконной аннексии Россией Крыма и поддержки, которую Москва начала оказывать незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины.

В список санкций США включены 56 россиян, в европейском списке – 157 граждан России и Украины. Среди них российские предприниматели Роман и Аркадий Ротенберги и Геннадий Тимченко, которые считаются близкими друзьями президента Владимира Путина.