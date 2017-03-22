Демократ Джерри Конноли и республиканец Стив Шабо, которые являются инициаторами законопроекта о непризнании Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией, настаивают на том, что Белый дом не должен идти на сделку с Владимиром Путиным, который рассчитывает на отмену санкционного режима.

Мы, представители Конгресса, не изменим свою позицию по Крыму. Это не научная проблема и не диспут о границах

«Любые обсуждения должны начинаться с Крыма, – считает Конноли. – Мы не станем признавать аннексию, она противозаконна, и мы, как и наши союзники, будем всячески противостоять любому признанию. Мы, представители Конгресса, не изменим свою позицию по Крыму. Это не научная проблема и не диспут о границах. Пока мы говорим, на востоке Украины продолжают гибнуть люди».

Законопроект номер 463, предложенный Конноли, членом Палаты представителей от штата Вирджиния, с февраля находится на рассмотрении в подкомитете по Европе, Евразии и возникающим угрозам.

Выступая на Капитолийском холме, конгрессмен подчеркнул, что его беспокоят недавние комментарии президента Трампа относительно возможного сближения США с Россией, но он видит и позитивные сдвиги.

«Последние заявления Госдепартамента и нового представителя США при ООН (Никки Хейли – КР) прозвучали довольно обнадеживающе в том смысле, что мы намерены сохранить санкции в отношении России, поскольку она противозаконно оккупировала Крым. Возможно, это неожиданно, но мы встретили поддержку новой администрации по данному вопросу, и планируем продолжить работу в Конгрессе на двухпартийной основе», – заявил Конноли в интервью «Голосу Америки».

Республиканец Стив Шабо обратил внимание участников и гостей конференции «Крым: 3 года российской оккупации» на начало крупномасштабных военных учений в Крыму, куда в начале недели были в срочном порядке переброшены более 2,5 тысяч российских военнослужащих и около 600 единиц боевой техники.

Мы, западные страны, ничего не делаем, оставаясь зачастую в стороне

«Тот факт, что Россия заняла территорию другой независимой страны, как свою собственную, и проводит там беспрецедентные военные учения, является абсолютно неприемлемым и незаконным. Наши союзники по НАТО осуждают действия России, поскольку никто не был предупрежден о проведении этих учений, но при этом ничего не предпринимают. Мы, западные страны, ничего не делаем, оставаясь зачастую в стороне», – посетовал Шабо.

Экс-сотрудник Госдепартамента США Майкл Карпентер, имеющий также опыт работы в Белом доме и Пентагоне, отметил активную милитаризацию Крыма, где Россия размещает все больше военных. При этом, по словам Карпентера, в ближайшее время приоритетом для мировой общественности должен быть Донбасс, поскольку возвращение Крыма – долгосрочная перспектива, в отличие от происходящей в данный момент эскалации конфликта на востоке Украины.

По мнению бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, который работал ранее и в американском посольстве в Москве, проведение военных учений «соответствует линии поведения, которой Россия придерживается на протяжении всех трех последних лет».

В нынешней ситуации я предпочел бы введение дополнительных санкций в отношении России по действиям в Крыму и на территории Донбасса

«НАТО следует внимательно наблюдать за этим и, думаю, предпринять определенные шаги, чтобы продемонстрировать Москве готовность защитить себя и заставить Россию отказаться от подобных действий. Но сделать это будет сложно, – сказал Пайфер «Голосу Америки». – В нынешней ситуации я предпочел бы введение дополнительных санкций в отношении России по действиям в Крыму и на территории Донбасса. Однако, если говорить реалистично, на данный момент главное – сохранить существующий санкционный режим».

По словам американского дипломата, Соединенные Штаты и мировое сообщество должны поддерживать украинские власти в их стремлении восстановить суверенитет страны.

Участники дискуссии на Капитолии сошлись в том, что ключом к успеху в этом вопросе должны быть внутренние изменения в Украине, которой необходимо проводить демократические реформы и становиться сильнее, в том числе экономически.

Вице-президент Freedom House Роберт Херман рассказал о систематических нарушениях прав человека в Крыму, в том числе в отношении политических диссидентов и этнических меньшинств.

«Важнее всего сейчас привлечь внимание к происходящему на месте, к тому, как мы можем услышать голоса тех, кто находится в Крыму, чтобы Совет по правам человека ООН в Женеве отслеживал ситуацию. И не менее важно, что сделает сама Украина для построения крепкого и процветающего государства», – убежден Херман.

Политолог Андерс Аслунд из «Атлантического совета» отметил эффективность санкций в отношении России. Среди примеров, по его словам, можно назвать отказ большого числа российских компаний от работы в Крыму, в том числе – от участия в строительстве моста через Керченский пролив.

«Крым – уже не просто летний курорт, каким он был раньше», – резюмировал Аслунд.