Из Пальмиры в цинковых гробах

Их тела привозят из Сирии в гробах, которые родным запрещено открывать, об их смерти женам и матерям сообщают с большой задержкой, российское государство вооружает и доставляет их на войну, но после гибели фактически снимает с себя любую ответственность за случившееся. Международная исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) разыскала родственников солдат "Частной военной компании Вагнера", погибших в Сирии при подготовке и во время второго штурма Пальмиры в марте этого года.

В новом расследовании CIT речь идет о 6 погибших "вагнеровцах". Названы их имена: Алексей Найнодин, Роман Руденко, Константин Задорожный, Дмитрий Маркелов, Михаил Нефёдов, Александр Тычинин. Уже после публикации расследования утром в среду его авторам удалось подтвердить, что участником "ЧВК Вагнера" был еще один погибший в Сирии россиянин, Александр Зангиев. Российские потери под Пальмирой не исчерпываются этим списком – сейчас эксперты CIT готовят обзор потерь среди кадровых российских военных в Сирии с начала 2017 года.

О "ЧВК Вагнера" российские СМИ писали не раз. Это полулегальное боевое формирование, существующее под крылом и на деньги Министерства обороны, – даже один из тренировочных полигонов "вагнеровцев", как ранее выяснили эксперты CIT, находится по соседству с базой 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ России в селе Молькино Краснодарского края. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвовали не только в сирийской кампании, но и в аннексии Крыма и войне на востоке Украины.

Предшественником "ЧВК Вагнера" считается организация "Славянский корпус". Эта ЧВК была зарегистрирована в Гонконге в 2013 году. Ее участники также воевали в Сирии на стороне сил Башара Асада, однако в конце 2013-го несколько командиров "корпуса" были арестованы ФСБ и приговорены к различным срокам заключения по статье "наемничество". Сам "Славянский корпус" российские спецслужбы решили сохранить, подчинив его себе и Министерству обороны. Представители военного ведомства никогда не подтверждали своей связи с "ЧВК Вагнера".

"Вагнер" – это 47-летний подполковник запаса Дмитрий Уткин. По данным издания "Фонтанка.ру", Уткин до 2013 года был командиром дислоцированного в Печорах Псковской области 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады ГРУ Минобороны. После увольнения в запас работал в Moran Security Group, частной компании, специализирующейся на охране морских судов от нападения пиратов. Как сообщает издание, свой позывной он получил благодаря любви к музыке Вагнера и "приверженности к эстетике и идеологии Третьего рейха". В декабре 2016 года Уткин был сфотографирован на приеме в Кремле, позже пресс-секретарь президента России подтвердил, что Вагнер был на приеме, куда, если верить сайту Кремля, были приглашены "более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия".

О потерях "ЧВК Вагнера" сообщалось и ранее, однако столь массовую гибель солдат в столь короткий промежуток времени эксперты из CIT фиксируют впервые. Родственники погибших предполагают, что часть смертей может быть связана с каким-то разовым событием, например, атакой смертника, - говорит один из авторов расследования Conflict Intelligence Team Руслан Левиев:

– Как вы собирали информацию о новых потерях "ЧВК Вагнера" в Сирии и что позволяет говорить о том, что мы имеем дело именно с бойцами этого вооруженного формирования, а не с кадровыми российскими военными?

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– По именам, которые мы опубликовали сегодня, мы начали собирать информацию еще примерно месяц назад. Мы натыкались на имя какого-нибудь погибшего, например, Алексея Найнодина, где было написано, что "такой-то человек погиб в Сирии". Мы начинали постепенно выяснять, кто он, где он служил, в каком качестве поехал в Сирию, был ли он военным или он был добровольцем, наемником, при каких обстоятельствах погиб. И так постепенно мы начинали выходить на связь с родственниками и близкими погибших. В комментариях у Алексея Найнодина к скорбным постам мы, например, быстро нашли вдову Романа Руденко, которая писала: "Мой муж тоже погиб с Алексеем. Кто знает точную дату смерти - скажите мне, пожалуйста, дайте мне контакты". И постепенно, по цепочке, мы выяснили ряд имен, которые сегодня опубликовали, и практически по всем из них у нас есть контакты среди либо близких, либо друзей, которые прямо нам подтвердили, что этот человек был наемником "Частной военной компании Вагнера" и в этом качестве поехал в Сирию.

Некоторые из близких передали нам фотографии могил, например, у нас есть фотография могилы Михаила Нефедова, передали другие сведения, о том, например, что родственники получили компенсацию за погибшего сына. Если в последнее время погибший не состоял на воинской службе, если нет его актуальных фотографий, где он был бы в расположении какой-нибудь воинской части, если есть сообщения близких, друзей и родственников погибшего – мы можем подтвердить, что он был наемником "ЧВК Вагнера".

– О каком временном периоде и каком общем числе погибших идет речь?

– Мы установили и опубликовали точные имена шести человек. После публикации нам подтвердили информацию еще и по Александру Зангиеву, седьмому человеку. Изначально мы его не включали в публикацию, потому что не были уверены, что он не был военным, а после публикации нам подтвердили, что он был наемником "Частной военной компании Вагнера". Есть еще ряд людей, в том числе неустановленных, информацию о которых мы продолжаем искать, потому что по большинству из погибших есть информация, что человек погиб не один, а это была, допустим, либо атака смертника, при которой погибли до 10 человек и более, и большинство из них еще не установлены, либо взрыв фугаса, и там тоже погибли не один-два человека, а больше. Ряд имен нам еще предстоит установить. Но это достаточно сложно, потому что, если по данному расследованию нам очень помогало то, что все погибшие практически были взаимосвязаны между собой, мы через одного родственника находили имя другого погибшего, созванивались уже с его родственником, то по остальным еще надо найти их имена. А у наемников Вагнера информационная безопасность получше, чем у российских солдат. Они еще перед поступлением на службу в Частную военную компанию удаляют все свои профили в соцсетях, о них нигде не пишут.

– В каком районе Сирии погибли эти люди?

– Все они погибли в боях за Пальмиру, при втором взятии Пальмиры. Это подтверждается, в том числе, тем, что заключение о смерти у многих из них было выдано госпиталем, который находится в городе Хомс. Это ближайший к Пальмире крупный населенный пункт. Хомс находится под контролем сил Асада, и один из госпиталей город Хомс выдал заключения о смерти этих людей.

– Известно ли, когда они отправились в Сирию из России?

– Известно, что это были командировки. Они приезжали в Сирию, принимали участие в боях, через какое-то время возвращались обратно в Россию, либо на отдых, либо это просто была ротация, через какое-то время снова уезжали в Сирию. По Алексею Найнодину мы знаем, что он не менее двух раз ездил в Сирию, именно в составе "Частной военной компании Вагнера", и вот в последний раз погиб. По Михаилу Нефедову то же самое, по Константину Задорожному тоже, он не один раз ездил в Сирию. Происходит постоянная ротация. Нам известно, что наемники "ЧВК Вагнера" участвуют в боях в Сирии с самого начала российской операции. Возможно, и раньше, потому что есть свидетельства о получении ими медалей, которые мы называем "вагнеровскими медалями", с датировкой еще до начала российской операции в Сирии.

– Смогли ли вы с помощью этого расследования приблизиться к понимаю размеров "ЧВК Вагнера" и ее возможных потерь за все время сирийской войны? Назывались самые разные цифры, от 10 до 100 человек, очень по-разному оцениваются и размеры этой группировки в Сирии.

– Нет, мы, к сожалению, в этом плане не смогли сильно продвинуться. Потому что здесь есть усложняющие понимание таких цифр факторы. Когда мы встречаемся с гибелью российских военнослужащих, устанавливаем общие масштабы потерь, там все немного проще, потому что есть горизонтальные связи между родственниками погибших солдат. Родители солдат из одной воинской части, как правило, общаются друг с другом и знают об общих потерях. Горизонтальных связей между родственниками погибших наемников нет.

Родители солдат из одной воинской части, как правило, общаются друг с другом. Горизонтальных связей между родственниками погибших наемников нет

Даже в этом расследовании мы знакомили родителей погибшего Михаила Нефедова с родителями погибшего Романа Руденко, хотя их сыновья, по идее, вместе служили и могли иметь какую-то связь или контакт между собой. Но, как мы видим, никаких горизонтальных связей между родственниками нет. Поэтому такого источника, который дал бы нам понимание общих масштабов потерь, у нас нет. Каждый из родственников говорит, что вместе с его сыном, например, погибли 4, 5, 10 человек, потому что это была, допустим, атака смертника, но общий масштаб потерь, каковы общие потери наемников Вагнера хотя бы за начало 2017 года - это очень сложно установить, и у нас пока такого представления нет.

– О "ЧВК Вагнера" не раз говорили – и вы, в том числе - как о полулегальной военизированной структуре, не вполне соответствующей своему названию. Что это не частная армия, а формирование, подконтрольное Министерству обороны России. Сам Вагнер был замечен в декабре прошлого года на приеме в Кремле. В качестве тренировочного полигона упоминалась база 10-ой отдельной бригады спецназа ГРУ в селе Молькино, Краснодарского края. Удалось ли вам в процессе работы над этим материалом выяснить какие-то новые детали о связи группы Вагнера и российских военных?

– Это не новые детали, мы это видели уже с самого начала российской операции в Сирии. Мы видим, что все наемники "Частной военной компании Вагнера" доставляются в Сирию транспортом Министерства обороны России, они получают нашу экипировку, наше вооружение, очевидно, из запасов Министерства обороны России. Я сомневаюсь, что у Дмитрия Уткина есть где-то там тайный склад для вооружения больше тысячи человек за все время этой кампании. Мы видим, что тела погибших наемников Вагнера в Ростовский военмед (Военно-медицинская академия им. Кирова – РС), то есть туда же, куда доставлялись погибшие на Донбассе и в Сирии российские военнослужащие. Очевидна плотная взаимосвязь между квази-частной военной компанией Вагнера и российским государством. Та структура, которая хотела ранее быть действительно независимой частной военной компанией, "Славянский корпус", была разгромлена силами ФСБ, а руководители ее были осуждены. В России возможно существование только вот такой квази-частной военной кампании, которая будет выполнять заказы исключительно российского государства и находиться под контролем российского государства.

– Был ли у погибших "вагнеровцев" и есть ли сейчас у членов этой "частной военной компании" выбор – в каком качестве отправляться на ту или иную войну, кадровыми российскими военными или в составе ЧВК? Если такой выбор есть, то почему герои вашего расследования предпочли другой вариант?

Компенсация, которую сейчас получили родственники погибших, составляет в среднем 5 миллионов рублей

– Я уверен, что, скорее всего, у большинства из них такой выбор был. Многие из них ранее служили в воинских частях, причем, как правило, это были элитные части, то есть либо 46-я отдельная бригада внутренних войск на Кавказе, либо это 12-я отдельная бригада спецназа ГРУ, другие бригады. В принципе, они могли устроиться по контракту в российскую армию. Почему они не устроились в нее? Возможно, потому что в "ЧВК Вагнера" им обещали большие суммы, какие-то более интересные условия. Например, компенсация, которую сейчас получили родственники погибших, составляет в среднем 5 миллионов рублей за каждого. Это и более высокая зарплата, более стабильная, видимо, чем в Вооруженных силах России. Это связано, конечно, и с большими рисками. Мы знаем из сообщений близких погибших "вагнеровцев", что Дмитрий Уткин не жалеет своих, он шлет их напролом, как правило, без всяких путей отхода, с этим связаны большие потери этой компании в Сирии и в Донбассе. Но мы видим по Юрию Сакальскому, которому больше 50 лет (это другой погибший наемник "Частной военной компании Вагнера"), что, наверное, есть еще некоторые наемники, которые, в принципе, устроиться в российскую армию не могли уже в силу возраста, но их брали в частную военную компанию.

– Чем еще рискуют вагнеровцы и их семьи, когда соглашаются на более выгодные условия оплаты своей работы в Сирии? Они получают компенсации, а могут ли они получить, например, официальные документы о смерти во время боевых действий, могут ли они рассчитывать на какую-то военную пенсию, на еще какие-то пособия, на которые могут претендовать обычные российские военнослужащие?

Политика государства может в любой момент измениться и их признают наемниками

– Сотрудники компании прямо говорят родственникам, что статус этих наемников по российскому законодательству очень скользкий, политика государства может в любой момент измениться, и их признают наемниками. Поэтому от родственников требуется, чтобы они не контактировали с прессой, широко не распространялись о том, что их родственник был наемником и погиб в Сирии. Поэтому, очевидно, они не могут рассчитывать на военные пенсии, на другие какие-то военные почести. Разве что вот на компенсацию от частной компании и справку о том, что их родственник погиб именно в Сирии, которая не дает никаких особых привилегий, никакого статуса участника боевых действий, ничего. Это просто подтверждение того, что человек погиб в Сирии.

– Тем не менее, с вами в процессе расследования они контактировали довольно охотно. С чем это связано?

– Если говорить о самых ближайших родственниках, женах, родных братьях, то они, наоборот, контактировали неохотно, как правило, отказывались общаться с нами. Но с нами более охотно общались более дальние родственники, двоюродные братья, сестры, дяди, тети, бывшие сослуживцы по службе в российской армии, друзья погибшего. Они контактировали охотнее, потому что режим соблюдения секретности меньше распространяется на друзей погибшего. Потому что в случае российских военнослужащих друзья погибшего, как правило, ввиду долгого общения с погибшими, знают о том, что все секретно, что это государственная тайна, говорить нельзя. А здесь друзья знают, что погибший не военный, а наемник, поэтому для них вроде бы такой секретности нет.

Мать Михаила Нефедова сомневается, что она похоронила сына, и хочет эксгумировать тело

Есть несколько факторов, которые мы заметили у всех, кто с нами контактировал и которыми все они были возмущены. Во-первых, о гибели их родственника им сообщали очень поздно, через 15 дней и более после смерти. Во-вторых, сообщали непонятные даты, то есть вначале говорили, что погиб 31 января, потом 29 января, потом говорили 2 февраля, не могли определиться. Долго держали в неведении о том, как погиб, при каких обстоятельствах, где его вещи. Некоторым не вернули загранпаспорт погибшего наемника. Например, загранпаспорт Михаила Нефедова родственникам так и не вернули. Все тела были доставлены в запаянных цинковых гробах, это ящик, в котором лежит гроб, и требовали от родственников, чтобы цинк не вскрывали, хоронили прямо так. Некоторые из родственников сомневаются, например, что там лежит их сын. Например, родственники Михаила Нефедова, его мать, она сомневается, что они похоронила сына, и хочет эксгумировать тело. Есть такое возмущение по отношению к "Частной военной компании Вагнера" со стороны родственников.

– Где еще, помимо Сирии, воевали герои вашего расследования?

– Практически все они ранее принимали участие в боях в Донбассе. Некоторые в составе просто ополчения, а некоторые именно в рядах той же самой "ЧВК Вагнера".

– Что такое упомянутая в вашем расследовании "вагнеровская медаль"? Каков ее статус, кто ею награждает бойцов?

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– У нее нет никакого государственного статуса, по крайней мере, никаких документов или сообщений о том, что она имеет какой-то государственный статус, мы не нашли. Это "общественная награда" примерно того же рода, как медали так называемых "ДНР" и "ЛНР". Мы видим, что этими медалями наемники Вагнера награждаются еще с прошлого года. Есть предположение, у нас и у других военных аналитиков, что эта награда вручается за Пальмиру. Впервые фотографии таких медалей появились именно после первого освобождения Пальмиры, и сейчас, после второго освобождения, они появляются снова. Эта медаль стилистически повторяет российский "Орден мужества", но вручается руководством ЧВК, а не Министерством обороны России. У этих медалей есть порядковые номера, мы видели, например, номер М-1642, но вряд ли это связано с общей численностью "вагнеровцев", тем более погибших – откуда и пошли разговоры, что их якобы больше 1600. Скорее всего, первые две цифры означают год – 2016 год, а последние две цифры, вероятно, означают порядковый номер врученной медали. Она не обязательно вручается только посмертно, но, видимо, и живым наемникам тоже, – говорит Руслан Левиев.