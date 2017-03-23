Крым в Youtube: оползни, «соли» и казачий пикет

Пользователи YouTube фиксировали на видео обвалы на крымских дорогах, пикет казаков и задержание торговца психотропными веществами.

Пользователь Севастополец_ опубликовал видео последствий оползня на трассе Симферополь – Севастополь. Из-за чрезвычайной ситуации дорогу на этом участке перекрыли. Транспорт направляли по объездному пути.

Пользователь Максим Юрьев снял видео на трассе Ялта – Севастополь. Движение на этом отрезке также было ограничено в результате обвала. На ролике заметно, что упавшая на проезжую часть глыба огорожена предупреждающими фишками. Рядом дежурит автомобиль ДПС.

Пользователь Антикоррупция Крым опубликовал видео небольшого пикета соратников атамана Анатолия Кусливого. По данным пикетчиков, Кусливого якобы судят за «преступление», которое он не совершал. «Судят с целью незаконно завладеть его имуществом. Единственным в Крыму Казачьим кадетским корпусом», – отмечает пользователь, снявший ролик.

Пользователь Ялта-24 Новости опубликовал видео задержания продавца «солей» (психотропного вещества). Сотрудники правоохранительных органов при досмотре обнаружили у молодого человека несколько пакетиков с веществом и телефон, на который сбытчик фотографировало места закладки «соли».

Пользователь Телеканал 360 опубликовал видео чрезвычайного происшествия в аэропорту Симферополя. На ролике зафиксирован самолет Уральских авиалиний, который выкатился с взлетно-посадочной полосы. По данным СМИ, причиной ЧП могла стать техническая неисправность самолета.