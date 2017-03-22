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Полиция рассматривает нападения в Лондоне как теракт (видео)

Полиция рассматривает нападения в Лондоне как теракт (видео)
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В столице Великобритании Лондоне недалеко от Вестминстерского дворца, где заседает парламент, произошло несколько нападений. По словам полиции, одного из его работников ударили у дворца ножом, в ответ нападавшего застрелили. Полиция рассматривает события на территории комплекса дворца и возле него как террористический акт, пока не появится другая информация. Также недалеко от дворца, на Вестминстерском мосту, который пользуется популярностью у туристов, совершен наезд автомобилем на прохожих. На мосту лежат раненные люди, точное число которых не известно, один из автомобилей врезался в ограждение. (Видео AP/Radoslaw Sikorski/Reuters)

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