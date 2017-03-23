«Черный день» для Лондона

Действия человека, которого лондонская полиция описывает как, скорее всего, террориста-одиночку, привели к смерти пятерых, включая его самого, и ранению более 40 человек. Вот картина этого дня.
В 14:47 по лондонскому времени Радек Сикорский, в прошлом министр иностранных дел Польши и журналист, послал в Твиттер видео, описывающее момент нападения. Машина врезалась в людей, шедших по Вестминстерскому мосту.
Позднее Сикорский рассказал об этом польскому телеканалу TVN 24 так:
Это был металлический звук, словно машина въехала в металл. Я поднял голову от телефона. Первое, что я увидел, – человек, лежащий на тротуаре
"Я просто ехал в такси из Вестминстера на южную сторону Темзы. Я проверял электронные сообщения в смартфоне и не видел, что произошло. <...> Я услышал что-то вроде аварии двух машин. Это был металлический звук, словно машина въехала в металл. Я поднял голову от телефона. Первое, что я увидел, – человек, лежащий на тротуаре. Ко мне вернулись мои журналистские инстинкты, и я включил камеру смартфона. Я увидел еще больше людей на асфальте, на пешеходной дорожке. К ним начали подбегать люди, оказывать им первую помощь. Один из лежащих не подавал признаков жизни. У одного из головы текла кровь. Я насчитал, по меньшей мере, пятерых с серьезными ранениями".
Водитель машины сшиб людей, проходивших по мосту, а затем врезался в ограду британского парламента. Затем он выпрыгнул из машины и с ножом накинулся на полицейского, охранявшего периметр здания. Нападавшего описывают как человека тяжелого сложения в черном. Охрана здания не смогла обезвредить его до того, как он ударил полицейского. Он был убит чуть позже – в 15:17 по местному времени. Об этом сообщил корреспондент британской газеты Daily Mail.
Через минуту последовали сообщения, что премьер-министра страны Терезу Мэй поместили в серебряный "Ягуар" и вывезли в безопасное место. Сессия парламента была прервана. Информационные агентства в этот момент вели прямую трансляцию с моста и со здания парламента, перед которым приземлился вертолет.
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Нападение продлилось несколько минут. Вот маршрут нападавшего:
В 15:36 Скотленд-Ярд заявил, что рассматривает происшедшее как террористический акт до тех пор, пока не будет оснований рассматривать нападение как нечто иное. Заседавшая к тому времени Палата общин начала эвакуацию. Палата лордов заседание еще не начала. Ближайшая станция метро была закрыта. Полиция ввела чрезвычайные меры, опасаясь, что могут последовать дальнейшие атаки. В 16:10 поступило сообщение о странном объекте в машине у здания парламента, полиция вызвала саперов. Парламентарии, которых не успели эвакуировать, оказались запертыми в зале заседаний.
Спустя час после нападения начинают поступать первые сообщения о гибели полицейского Кита Палмера, на которого напал с ножом водитель машины в черном. Сверху район предполагаемого теракта выглядит так:
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До сих пор нет точных данных о том, сколько человек пострадали на мосту. К концу дня фигурировали цифры – не менее 40 человек. В их числе – дети из Франции и румынские туристы. Кто-то видел человека, прыгнувшего в Темзу. Агентства распространили фотографию человека, отброшенного вниз по лестнице под мост, к спуску к воде. Его состояние выглядело крайне тяжелым.
Лондон продолжает получать соболезнования. Это было самое серьезное нападение после теракта 2005 года, в котором погибли 52 человека. Эйфелева башня в Париже в знак скорби вновь погрузилась во тьму.
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