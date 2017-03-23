Международное информационное агентство The Associated Press сообщило, что по его данным, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт тайно предлагал политическую стратегию, которая способствовала бы российскому президенту Владимиру Путину и подрывала бы позиции его оппонентов. Ссылаясь на нескольких человек, которые видели платежки переводов Манафорту и данные финансовых отчетов, агентство сообщило, что Манафорт предлагал план приближенному к Кремлю российскому олигарху Олегу Дерипаске еще в июне 2005 года. В Вашингтоне эта информация возмутила некоторых конгрессменов-демократов, которые хотят заслушать Манафорта, а влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что «имеет очень серьезные вопросы» к Манафорту, который в свое время работал и в Украине на Виктора Януковича.

По данным агентства The Associated Press, Пол Манафорт предлагал российскому миллиардеру Олегу Дерипаске план, направленный на влияние на политические, коммерческие дела, освещение средствами массовой информации США, Европы и стран бывшего СССР в позитивном ключе для президента Владимира Путина.

В итоге, говорит агентство, Манафорт подписал контракт на 10 миллионов долларов с Дерипаской и имел с ним бизнес-отношения по крайней мере до 2009 года. Сообщение агентства новостей, похоже, противоречит заявлениям администрации президента Дональда Трампа и самого Манафорта о том, что он никогда не работал в интересах россиян.

Резонансная статья агентства The Associated Press о Манафорте:

Манафорт был избирательным стратегом Трампа с начала кампании ‒ с марта до своей отставки в августе 2016 года

Манафорт был избирательным стратегом Трампа с начала кампании ‒ с марта до своей отставки в августе 2016 года. Его отставка была связана с обвинениями относительно контактов с российскими спецслужбами и незаконного получения денег за прежнюю работу на лояльного России экс-президента Виктора Януковича и его Партию регионов.

Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но сказал, что работа «не включала представительство российских политических интересов» и что ее несправедливо характеризуют как «неуместную и бесчестную», и что такие обвинения являются частью «грязной кампании».

В заявлении, разосланном нескольким американским СМИ, Манафорт сказал, что он представлял интересы Дерипаски почти десятилетие в вопросах «бизнеса и личных делах в странах, где он имел инвестиции».

Близкая к республиканцам телекомпания Fox News: Манафорт подтверждает работу на российского миллиардера, но отрицает продвижения интересов России:

Тема Манафорта в более широком контексте

Тема работы Пола Манафорта на российского алюминиевого олигарха Олега Дерипаску важна прежде всего тем, что Манафорт почти полгода работал в избирательном штабе Дональда Трампа, и эта история ложится в более широкий контекст отношений людей из окружения нового президента США с Россией.

Однако, представитель Белого дома Шон Спайсер призвал не преувеличивать влияние и значение Манафорта в избирательном штабе Трампа.

«Конечно, были разговоры о Поле Манафорте, который играл очень ограниченную роль в течение очень ограниченного промежутка времени», ‒ заявил Спайсер.

Информация о том, что Манафорт предлагал Дерипаске план, который будет «очень выгодным правительству Путина», возмутила некоторых американских конгрессменов.

Пол Манафорт с несколькими другими людьми будет вверху списка людей ‒ в случае, если бы мы делали настоящее расследование

Джим Гаймс, конгрессмен-демократ, хочет чтобы Манафорт и другие люди из избирательного штаба Трампа дали показания перед Комитетом по вопросам разведки Палаты представителей.

«Пол Манафорт с несколькими другими людьми будет вверху списка людей ‒ в случае, если бы мы делали настоящее расследование, и мы должны были бы с ними провести беседы. Мне кажется, что есть 4-5 людей здесь, с которыми мы должны поговорить. Они, возможно, добровольно не захотят говорить, тогда надо будет согласие республиканского большинства для этого. В конце концов, у них есть право не говорить, если они не хотят, но уже само по себе было бы интересно, если бы они отказались», ‒ сказал конгрессмен Гаймс.

Сенатор Марк Уорнер: мы должны поговорить с Полом Манафортом:

Дело в том, что демократы в меньшинстве в обеих палатах Конгресса США и это дало повод одному журналисту в эфире телекомпании «Си-Эн-Эн» задать вопрос: «Могут ли демократы как-то построить реальное дело против Манафорта вместо того, чтобы постоянно выкрикивать имя Януковича, которое все равно ничего не значит для большинства американцев?»

Джеки Кусинич, шеф вашингтонского бюро издания The Daily Beast, ответила на это, что это возможно, только если демократы сделают это двухпартийным делом, то есть привлекут и республиканцев.

Я имею серьезные вопросы относительно некоторых людей, которые были около президентской избирательной кампании. Я говорю о господине Манафорте и его отношениях

Между тем влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн тоже заявил, что имеет «серьезные вопросы» к Полу Манафорту: «Я имею серьезные вопросы относительно некоторых людей, которые были около президентской избирательной кампании. Там были люди, тесно связанные с россиянами, включая лиц, которым заплатил большие суммы денег Янукович, и который, как президент Украины, был российской марионеткой. Я говорю о господине Манафорте и его отношениях».

Украинские связи

В Украине депутатом парламента Сергеем Лещенко к делу об «амбарных книгах» Партии регионов была добавлена на этой неделе новая порция информации, когда он обнародовал документы о схеме расчетов регионалов с Манафортом. Ранее речь шла о наличном расчете, а сейчас, как заявил Лещенко, есть свидетельства и о безналичных переводах.

Деньги якобы перечислялись регионалами в американские банки, например, через киргизскую столицу Бишкек или через Белиз. Услуга оплачена якобы за продажу компьютерного оборудования.

Как сказала пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Украины Светлана Олифира, в НАБУ видели данные, обнародованные депутатом Лещенко, но официально их он еще никуда не передавал.

Что касается Манафорта, наша позиция остается неизменной: он не находится под юрисдикцией НАБУ

Относительно темы привлечения Манафорта к ответственности пресс-секретарь НАБУ сказала: «Что касается Манафорта, наша позиция остается неизменной: он не находится под юрисдикцией НАБУ. Во-первых, он не является гражданином Украины. Во-вторых, он не был главным должностным лицом в Украине. Он не был тем, кто действовал в интересах государства».

На годы, проведенные в Украине Полом Манафортом в роли политического консультанта, смотрят по-разному ‒ иногда диаметрально противоположно.

Оппоненты характеризуют Манафорта как «манипулятора», избирательные стратегии которого в Украине разделяли страну по региональному, языковому и внешнеполитическому признакам, скажем, темой НАТО, которую регионалы «бросали» в водоворот предвыборной борьбы.

А сами регионалы, наоборот, считали его «политическим гением», который брался за безнадежные с избирательной точки зрения проекты, и помог Януковичу избраться на пост президента в 2010 году, а также обеспечивал хорошие показатели Партии регионов на нескольких парламентских выборах. Некоторые говорят, что именно Манафорт привнес проевропейские нотки в первые годы президентства Януковича и именно Манафорт выдвинул идею, чтобы Янукович совершил свой первый визит в качестве президента в Брюссель, а не в Москву.

«Это большое упрощение думать, что Янукович действовал как кремлевская кукла и следовал инструкциям, которые поступали из Кремля, ‒ говорит эксперт Центра Карнеги в Москве Александр Баунов. ‒ И роль Манафорта как члена команды Януковича заключалась в контроле за балансом его курса между Западом и Москвой».