В центре Киева убит бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков –​ эту информацию подтвердил днем в четверг глава полиции Киева Андрей Крищенко. Стрельба произошла у отеля Premier Palace, был охранник Вороненко и сам нападавший. На месте происшествия работает полиция. Следствие рассматривает версию заказного убийства. Илья Пономарев, еще один бывший российский депутат, живущий в Киеве, сообщил, что Вороненков был убит по дороге на встречу с ним.

Стрельба произошла в самом центре Киева, около гостиницы "Премьер Палас", расположенной на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. В интернете опубликовано видео первых минут после убийства. По разным данным, в Вороненкова стреляли от 2 до 7 раз.

Супруга Дениса Вороненкова Мария Максакова, сообщают СМИ, после убийства покинула отель "Премьер Палас" в неизвестном направлении в сопровождении охраны. Ранее в Твиттере появились ее фотографии рядом с телом мужа.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко заявил, что за убийством Вороненкова "стоит Россия", поскольку экс-депутат "был носителем важной информации".

По предварительной версии, основанной на словах очевидцев, убийца практически вплотную подошел к Вороненкову, которого сопровождал охранник, и выстрелил в него. Во время перестрелки ранения получил сам нападавший и охранник экс-депутата. Оба находятся сейчас в больнице под усиленной охраной спецназа СБУ.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк убежден, что за расправой над Вороненковым стоят российские спецслужбы. "Это выглядит как циничная, показательная месть, расправа, совершенная по указанию российской верхушки против человека, который давал важные показания, раскрывающие, в том числе, и диверсии, и провокации России против Украины, а также сообщил много информации относительно периода правления беглого экс-президента Виктора Януковича и его связях с российским лидером Владимиром Путиным", – заявил Шкиряк.

Бывший депутат Госдумы эмигрировал в Украину в октябре 2016 года, по его словам, из-за опасения преследований на родине. По словам Вороненкова, в декабре он получил украинское гражданство. 15 февраля Следственный комитет России объявил его в федеральный розыск.

В январе Вороненков подтвердил, что дал показания Генеральной прокуратуре Украины против бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. В интервью, данных им после переезда в Украину, Вороненков утверждал, что он выступал против аннексии Крыма и резко критиковал российские власти.

В начале марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Дениса Вороненкова на два месяца. Ранее Следственный комитет России объявил Вороненкова, уехавшего в Украину, в международный розыск в рамках дела о мошенничестве. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах при рейдерском захвате в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью в 5 миллионов долларов.

Еще один бывший депутат Госдумы России, живущий в Украине, Илья Пономарев, написал в Фейсбуке, что Денис Вороненков был убит по дороге на встречу с ним. Сейчас Пономарев, по его словам, "работает с украинскими правоохранительными органами".

После своей эмиграции в Украину Денис Вороненков общался с корреспондентом Радио Свобода в Киеве Кристофером Миллером. Он рассказал, что уехал из Москвы, чтобы "избежать давления ФСБ". Его супруга, певица Мария Максакова, рассказывала, что они с супругом "устали от все более шизофренической российской элиты" и не хотят жить в стране, где "создана тотальная система страха".

По словам Вороненкова, в Киеве он чувствовал себя "в относительной безопасности".

21 февраля Денис Вороненков рассказал о причинах своего бегства в Украину ведущему телеканала "Настоящее время" Тимуру Олевскому. По словам Вороненкова, он не имел и не собирался обнародовать компромат на российских чиновников, а показания против Виктора Януковича, данные им украинской прокуратуре, содержали в себе лишь "общеизвестные факты".

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также полагает, что убийство Дениса Вороненкова связано с Россией. "Это обычная для России казнь свидетеля", ​– написал он в своем Фейсбуке.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать убийство Вороненкова. "Это не наша тема", – сказал он в разговоре с журналистом телеканала "Дождь".