В центре Киева убит бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков. Стрельба произошла у отеля «Премьер Палас», был ранен охранник убитого и сам нападавший. На месте происшествия работает полиция. Следствие рассматривает версию заказного убийства.
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Бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков в 2014 году голосовал за «присоединение» Крыма к России. После он утверждал, что аннексия полуострова «была ошибкой, которую нужно исправлять».
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Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал в Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.
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Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова «актом государственного терроризма со стороны России».
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Мария Максакова, жена убитого в центре Киева Дениса Вороненкова
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Мария Максакова перед опознанием тела мужа
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Опознание Дениса Вороненкова его женой
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сначала отказывался комментировать, заявляя: «Это не наша тема». Позже, он обвинил Украину в том, что она не смогла обеспечить безопасность Вороненкова. «Обвинения в пресловутом российском следе абсурдны», – сказал Песков в ответ на заявление президента Украины Петра Порошенко.
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