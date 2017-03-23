В Украине ликвидировали российскую сеть разведчиков и диверсантов. По информации Службы безопасности Украины, эта группа на юге и на востоке страны вербовала действующих и бывших украинских военных с пророссийскими взглядами. Они предоставляли подробную информацию о вооружении, движениях украинских подразделений и об объектах инфраструктуры.

Как сообщает начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук, 19 марта в Одессе украинские спецназовцы задержали лидера сети и нескольких сообщников. По его словам, речь идет о сети, в которую Главное управление разведки вооруженных сил России вербовало украинских граждан, среди которых действующие военные ВСУ и работники режимных объектов. Целью работы сети был не только сбор информации об объектах критической инфраструктуры юга и востока Украины и о дислокации, вооружении и передвижениях украинских войск, а также подготовка диверсий.

«Мы провели многоходовую спецоперацию по обезвреживанию резидентурной сети российских спецслужб, действовавшей на юге и востоке нашего государства. Сеть, созданная из бывших и действующих украинских военных, одной из целей было агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры юга и востока Украины», ‒ сообщил Александр Ткачук.

По словам представителя украинских спецслужб, возглавляла сеть женщина, проживающая в Одесской области. СБУ отслеживала действия сети, и когда появилась информация, что ее руководители готовят диверсию, актив сети задержали 19 марта в Одессе в результате спецоперации спецподразделения СБУ «Альфа», рассказал Ткачук. По его словам, глава российской резидентурной сети ездила в оккупированный Крым на обучение, однако в настоящее время СБУ уже отслеживала все ее действия. Сейчас она находится под стражей, остальные задержанные ‒ тоже находятся под круглосуточным наблюдением спецслужб, и предоставляют информацию, необходимую для следствия.

Некоторые подробности операции по обезвреживанию российской сети рассказал руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко.

«Руководителем резидентурной сети российские спецслужбы назначили своего давнего агента ‒ женщину, которая, в частности, участвовала в событиях на Куликовом поле в Одессе. Мы зафиксировали ее выезд в Крым, где она прошла обучение в разведывательном центре ГРУ России. С ней были отработаны легенды прикрытия для членов группы, задачи и определено денежное вознаграждение. Один из агентов, определенный российскими спецслужбами, отбирал новых агентов из числа нынешних и бывших украинских военнослужащих и работников важных объектов инфраструктуры», ‒ рассказывает представитель СБУ.

Сергей Левченко и Александр Ткачук также сообщили, что у членов сети изъяли большой арсенал вооружений, среди которых многочисленные самодельные взрывные устройства, пистолеты – как обычные, так и с глушителями, – а также несколько единиц самодельного огнестрельного оружия. По данным СБУ, сеть контактировала с российскими кураторами из ГРУ России в интернете, шифруя сообщения, однако украинские работники спецслужб расшифровали и сохранили переписку, несмотря на попытки россиян ее удалить. Александр Ткачук добавляет, что большинство информации, полученной от членов ликвидированной сети, СБУ пока не обнародует ‒ в интересах следствия.

Российская сторона никак не отреагировала на задержание людей, которые могут быть агентами спецслужб России.

В ближайшее время, утверждают в СБУ, вспышки диверсионной деятельности в Украине ожидать не стоит – в частности, благодаря обезвреживанию этой российской сети.

Российские агентурные сети есть даже в украинских спецслужбах ‒ эксперт

Факт уничтожения разветвленной сети российских агентов вселяет надежду, но для оценки эффективности работы СБУ в этой ситуации недостаточно информации, утверждает внефракционный депутат, член межпарламентского совета Украина-НАТО Виктор Чумак. Он не исключает, что в условиях конфликта с Россией такая спецоперация может быть как серьезным успехом СБУ, так и его имитацией.

Эта спецоперация СБУ может быть фактом, а может ‒ имитацией

«Мы находимся в том состоянии, когда СБУ активно работает во всей Украине, и не менее активно работает российская агентура. Поэтому эта спецоперация СБУ по обезвреживанию сети российских агентов может быть фактом, а может ‒ имитацией. Но даже если задержаны только семеро человек, можно получить от них ценную информацию и выйти на всю цепочку агентуры. Трудно дать однозначную оценку, насколько успешны действия СБУ, потому что не хватает фактов. Но идет война. И я, как гражданин, надеюсь, что Служба безопасности работает качественно», ‒ отмечает депутат.

Эксперт по вопросам безопасности Юрий Костюченко признает, что российская агентура в Украине является проблемой большого масштаба, и она касается ряда социальных групп и профессиональных сообществ.

Отдельные агентурные сети действуют среди политиков, военных, волонтеров

«Этот случай ‒ лишь отдельное звено разветвленных агентурных сетей, которые существуют в различных регионах, группах и т.д. Наши противники даже этим гордятся, и собранную агентурой информацию используют открыто в своих СМИ. То, что обезвредили сейчас, является важным шагом. Но не забывайте, что отдельные агентурные сети действуют и среди политиков, военных, в волонтерском движении. Что делать ‒ рецепты известны: это контрагентурная борьба», ‒ отмечает эксперт.

Однако, по словам Костюченко, не надо забывать, что есть информация, и о том, что российская агентура осталась и в украинских спецслужбах, которые с ней должны бороться.

Украинские спецслужбы неоднократно выявляли российских агентов среди жителей юга Украины, в частности ‒ Одесской области. Часть из них даже обменяли на украинских пленных, которых боевики, поддерживаемые Россией, удерживали на Донбассе.

Поиском российской агентуры занимаются и обычные украинцы. Общественные активисты, волонтеры и ветераны военной операции на Донбассе находят и распространяют информацию о лицах, которые, по свидетельству очевидцев и по данным их собственных профилей в соцсетях, поддерживают сепаратизм, аннексию Крыма и вообще российскую политику в отношении Украины.

Некоторые украинские политики советуют в этих условиях ограничить пропуск украинских граждан в аннексированный Крым, чтобы было легче выявлять среди них агентов, которых инструктируют и обучают на украинской территории.