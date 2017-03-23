Вернуть Крым возможно, но это не случится быстро ‒ на этом сходятся военные эксперты, экономисты, дипломаты и правозащитники, приглашенные на встречу в Конгрессе для обсуждения третьей годовщины оккупации Крыма. Первоочередной задачей Украины называют достижение прогресса на востоке.

Эксперт аналитического центра Brookings Institution и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что единственный сценарий, по которому Украина могла бы достичь успеха, ‒ это если бы Украина построила такую успешную экономику, что люди в Крыму поняли бы, что они хотели бы быть больше частью Украины, чем России.

«Нет военного решения украинской ситуации. Экономические санкции могут быть болезненными для россиян и увеличить цену оккупации, но не думаю, что экономические меры заставят господина Путина сменить свой курс. Более реалистичный курс ‒ что Владимир Путин находится в Кремле до 2026 года. Единственный сценарий, по которому, я думаю, Украина могла бы достичь успеха, ‒ это если бы Украина построила такую успешную экономику, что крымчане, люди в Крыму, поняли бы, что они хотели бы быть больше частью Украины, чем России», ‒ говорит Пайфер.

Символично, что во время третьей годовщины аннексии Крыма Россия начала на полуострове широкомасштабные военные учения. Для обеспечения безопасности НАТО и США должны увеличить свое военное присутствие в черноморском регионе, считает Стивен Пайфер.

Теперь главное ‒ сохранить нынешний санкционный режим, как со стороны Европы, так и со стороны США

«Это соответствует линии поведения, которой Россия придерживается на протяжении всех трех последних лет, с увеличением количества военных учений. НАТО наблюдает за этим и, думаю, альянсу следует предпринять шаги, чтобы продемонстрировать Москве свою готовность защищаться и сделать так, чтобы Россия отказалась от подобных действий. Но это будет сложно сделать. В нынешней ситуации я предпочел бы введение дополнительных санкций в отношении России из-за ее действий на Донбассе и в Крыму. Впрочем, если говорить реально, теперь главное ‒ сохранить нынешний санкционный режим, как со стороны Европы, так и со стороны США», ‒ говорит он.

Эксперт аналитического центра «Атлантический совет» Андерс Ослунд ожидает, что Россия будет искать участия в новых военных кампаниях. По его наблюдениям, каждая маленькая военная победа добавляет Путину рейтинга. Просчитались россияне только с Донбассом, говорит он.

Сейчас вопрос стоит: где мы будем видеть следующую войну. Это суть путинского режима

«Мы наблюдали маленькие российские победы в Грузии в 2008 году, и тогда Путин имел самую высокую за все время популярность в России. Затем была аннексия Крыма ‒ и 88% поддержки населения. Я думаю, мы должны ожидать больше маленьких военных побед России. Проблема с Донбассом, что там не получилась победа. Сирия для России, наверное, лучшая война. Так сейчас вопрос стоит: где мы будем видеть следующую войну. Это суть путинского режима», ‒ говорит Ослунд.

Бывший представитель Пентагона Майкл Карпентер соглашается и не исключает, что маленьких побед Путин будет искать среди своих соседей.

Россияне очень четко заявили Лукашенко: если ты не разберешься с протестами, мы это сделаем за тебя

«Когда я работал в Госдепартаменте над вопросами Грузии в 2008, во время войны, тогда поднимали шум о возможном российском военном вмешательстве в Крым. И тогда нашу обеспокоенность отвергли как смехотворную. Что ж, прошло несколько лет ‒ и это случилось. Сегодня я не думаю, что смехотворно думать, что подобное может произойти в Северном Казахстане или в Беларуси. На самом деле россияне очень четко заявили Лукашенко: если ты не разберешься с протестами, мы это сделаем за тебя. И я не сомневаюсь, что Россия будет более чем довольна насильно вмешаться в белорусские дела, если они будут чувствовать, что режим теряет контроль над ситуацией», ‒ говорит бывший помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии Майкл Карпентер.

Карпентер рекомендовал странам Запада усилить давление на Россию, в частности, значительно увеличить военное присутствие НАТО и США в черноморском регионе.