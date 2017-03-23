Убийство Вороненкова: главное

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Бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Вот что сейчас об этом известно.
Версии убийства
5 февраля Следственный комитет России официально объявил Вороненкова в розыск. Его обвиняли в мошенничестве: Вороненков якобы в 2010-2011 годах был причастен к рейдерскому захвату частного здания в центре Москвы стоимостью в $5 миллионов. В сообщении Следственного комитета утверждается, что за помощь в захвате здания он получил более $1,2 миллиона.
В октябре 2016 года, проиграв на выборах в Госдуму и опасаясь преследований на родине со стороны ФСБ, Вороненков уехал в Украину. Через два дня после окончания своих полномочий депутата он получил украинское гражданство и дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.
На вопрос Настоящего Времени, опасается ли Вороненков за свою жизнь, экс-депутат ответил: "Я считаю, что чему быть, того не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться. Потом, я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти три года очень выросли в своей квалификации, поэтому я не переживаю".
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