Убийство Вороненкова: главное

Бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. Вот что сейчас об этом известно.

Денис Вороненков шел на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. Они должны были встретиться в отеле "Премьер Палас" в центре Киева. У входа в отель Вороненкова застрелили.





В него попали три пули – в живот и шею. Предположительно, стреляли из пистолета ТТ. Охранник бывшего депутата был ранен, но он успел выстрелить в убийцу. Охранником Вороненкова был представитель одной из спецслужб Украины, подтвердил генпрокурор Украины Юрия Луценко.





Предполагаемый убийца скончался в больнице. По словам Луценко, на нем найдены документы гражданина Украины, но личность стрелявшего все еще устанавливается.





По словам Пономарева, жертвой могла стать и жена Вороненкова, бывшая депутат Госдумы Мария Максакова. Обычно они встречались втроем.





Служба безопасности Украины предоставит охрану и Пономареву, и Максаковой.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сначала не стал комментировать убийства, сказал, что "это не наша тема". Однако позже назвал обвинения в сторону России "абсурдными", добавив, что украинская сторона не смога обеспечить безопасность Вороненкова.

Версии убийства

Генпрокуратура Украины: убийство Вороненкова в качестве свидетеля по делу экс-президента Украины Виктора Януковича.





Генпрокуратура Украины: убийство его как свидетеля по делу о контрабанде в структуре Федеральной службы безопасности России времен его работы в Федеральной службе по противодействию наркотикам и контрабанде.





Илья Пономарев: в 2000 году Вороненков расследовал уголовное дело по факту контрабанды мебели, так называемое дело о "Трех китах". По словам Пономарева, на этом он нажил много врагов, которые уже организовывали на него покушение.



5 февраля Следственный комитет России официально объявил Вороненкова в розыск. Его обвиняли в мошенничестве: Вороненков якобы в 2010-2011 годах был причастен к рейдерскому захвату частного здания в центре Москвы стоимостью в $5 миллионов. В сообщении Следственного комитета утверждается, что за помощь в захвате здания он получил более $1,2 миллиона.

В октябре 2016 года, проиграв на выборах в Госдуму и опасаясь преследований на родине со стороны ФСБ, Вороненков уехал в Украину. Через два дня после окончания своих полномочий депутата он получил украинское гражданство и дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о государственной измене.

На вопрос Настоящего Времени, опасается ли Вороненков за свою жизнь, экс-депутат ответил: "Я считаю, что чему быть, того не миновать. Я не собираюсь прятаться, скрываться. Потом, я все-таки считаю, что и украинские спецслужбы за эти три года очень выросли в своей квалификации, поэтому я не переживаю".