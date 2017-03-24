С глубокой ночи четверга и до сих пор продолжается пожар, взрываются артснаряды на складах военного арсенала, расположенного в Балаклее Харьковской области. Там охвачены огнем больше половины складов. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман, который участвовал в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара. Еще ночью люди сначала самостоятельно, а затем организованными властью автобусами, начали выезжать подальше от опасного места. По данным харьковской областной госадминистрации, были эвакуированы 20 тысяч человек мирного населения. Пока не известно, когда смогут вернуться балаклеевцы в свои дома, все будет зависеть от продолжительности взрывов на складах.

Люди искали спасения с самой ночи, когда услышали взрывы со стороны расположенных недалеко от хранилищ снарядов. Ирина Шелехань выехала на своей машине с дочкой в Первомайск к родственникам, ждать затишья на военном объекте.

Женщина рассказывает, что трагедии ничто не предвещало, все как всегда легли спать, а проснулись около трех ночи от страшных звуков сдетонировавших снарядов.

«Мы живем возле базы. Услышали стук. У меня слепой ребенок, она же боится шумов, наверное, воспринимает их как-то обостренно», ‒ вспоминает ночной кошмар жительница Балаклеи.

От взрывной силы вылетели межкомнатные двери. У остальных жителей Балаклеи в домах выбило окна, повредило крыши

Еще до выезда из квартиры семья стала свидетелем того, как от взрывной силы вылетели межкомнатные двери. У остальных жителей Балаклеи в домах выбило окна, повредило крыши. По словам Ирины Шелехань, люди, кто в чем был, выбежали на улицу и стали уходить из города, выезжать в села, не дожидаясь официально объявленной эвакуации.

«Нас никто не вывозил. В 3 часа ночи бежали. В это время начало взрываться, в то время нас никто не вывозил», ‒ говорит мужчина, добравшийся до села Савенци.

Впоследствии с центральной площади Балаклеи людей начали вывозить организованно автобусами в села других районов Харьковщины. Их поселили в больницах, школах и других социальных объектах.

«Автобусы поехали по улицам. Останавливались у каждого двора. Где были люди, забирали. Мы и свою старенькую бабушку забрали», ‒ говорит женщина средних лет.

Люди раздражены, в слезах, не понимают, когда смогут вернуться назад.

В селе Савинцы, это примерно в 15 километрах от Балаклеи, в школе развернули один из эвакуационных пунктов, людям предложили кашу и чай.

«Все разбомбило, гады, кто это делает! Сволочи! Повылетали всюду окна», ‒ плачет старушка, выехавшая в село Савинцы.

Эвакуировали около 20 тысяч человек

В городе отключили газ и электричество, подъезды к опасному населенному пункту перекрыты военными и полицией

По информации областной администрации, эвакуировали около 20 тысяч человек. Оперативная организация транспорта позволила избежать человеческих жертв. От осколков снаряда пострадала одна женщина, ее ранило в висок. Сейчас ее госпитализировали в районную больницу Балаклеи. Впрочем, в городе остаются люди, не захотевшие оставлять свои хозяйства и дома. В самом городе отключили газ и электричество, подъезды к опасному населенному пункту перекрыты военными и полицией, последней поручено охранять имущество людей до их возвращения.

Сколько именно продлится пожар, пока никто не берется прогнозировать, вероятно от трех до семи дней.

По сообщению премьер-министра Владимира Гройсмана, военные специалисты наблюдают поражение огнем около половины объектов арсенала.

Как только локализуют пожар, соответствующие службы добросовестно сделают свою работу. Мы будем готовы и по разминированию, и по строительным материалам

«Сегодня есть соответствующая бронированная техника, которая работает в самом арсенале, понятно, что она имеет определенные технические ограничения передвижения. Как только локализуют пожар, соответствующие службы добросовестно сделают свою работу. Мы будем готовы и по разминированию, и по строительным материалам, сейчас соответствующее поручение дано и другим областям, будут сразу подтянуты необходимые материалы, начнется восстановление разрушенных объектов», ‒ отметил премьер-министр Гройсман.

А пока будет длиться ликвидация пожара, военные просят мирное население не возвращаться в дома с учетом возможной опасности.