Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Уже второй год традиционный фестиваль китчевой поп-музыки омрачен спором между Москвой и Киевом

​«Хозяйка Евровидения Украина запретила въезд российской участнице из-за поездки в Крым», – сообщает британская газета The Financial Times. «СБУ заявила, что участнице в инвалидном кресле Юлии Самойловой не будет позволено поехать на конкурс в украинской столице в мае, потому что она «нарушила законодательство Украины», посетив Крым без разрешения в 2015 году. Уже второй год традиционный фестиваль китчевой поп-музыки омрачен спором между Москвой и Киевом. Украинка Сусана Джамаладинова, известная под сценическим именем Джамала, выиграла конкурс в прошлом году с песней с политической подоплекой, рассказывающей о принудительной депортации Иосифом Сталиным крымских татар во время Второй мировой войны. Песня широко интерпретировалась как параллель с захватом Крыма Россией. Выбор Самойловой, которая с детства не может ходить, многими рассматривался в качестве ответного удара. Хотя 27-летней певице не хватает авторитета крупных российских поп-звезд, которых Москва обычно посылает на конкурс, музыканты истолковали ее участие как рассчитанный вызов для Украины, запретить ли ей въезд или нет. Киев запретил въезд десяткам россиян, которые побывали в Крыму. Иностранным артистам, которые ездили туда, таким как актер Стивен Сигал, или даже высказывались в поддержку аннексии, как Жерар Депардье, также был запрещен въезд. Скандал вряд ли будет единственным перед финалом. Украинские чиновники угрожали запретить въезд армянской участнице Арцвик Арутюнян за концерт, который она дала в Крыму».

Аннексия Крыма вернула постсоветскую Россию к нарративу об имперской славе

​«Как аннексия Крыма позволила Путину заявить, что он снова сделал Россию великой», – пишет еще одна британская газета The Guardian. «Государственные СМИ (в России – КР) продвигали идею о том, что «возвращение» Крыма в Россию было величайшим моментом в истории России после победы над нацистами в 1945 году. Вопиющее нарушение Путиным международного права и послевоенного порядка путем аннексии Крыма было агрессивным шагом к возвращению в мир, в котором Россия все еще была мировой сверхдержавой, наполнившим ее граждан патриотической гордостью. Русские кричали: «Крым наш!». Российская аннексия Крыма вернула постсоветскую Россию к нарративу об имперской славе, которая простиралась до времен Киевской Руси, средневекового государства, которое было предшественником как России, так и Украины. И это был Крым, который Екатерина Великая аннексировала у Османской империи без единого выстрела, утверждая новое место России как одну из величайших цивилизаций мира. Из всех потерь, которые сопровождали конец Советского Союза, Крым был, пожалуй, самым запоминающимся для России. В рамках своего стремления восстановить утраченную русскую славу, Путин взял то, что Екатерина Великая и князь Владимир потеряли».

В то, что аннексия выгодна самому Крыму, верят 89%. Только 13% говорят, что Россия пострадала от аферы с международным правом

​«Аннексия Крыма усилила падение России», – полагает немецкое издание Die Welt. «Ровно через три года после аннексии абсолютное большинство удовлетворено и довольно тем, что, наконец-то, присоединилось то, что с их точки зрения всегда им принадлежало. В России это называют крымским общественным консенсусом. Более того: по опросу мнений исследовательского института ВЦИОМ, 78% считают, что аннексия выгодна России и не несет никакого вреда. Такой глубокой убежденности никогда не было. В то, что аннексия выгодна самому Крыму, верят 89%. Только 13% говорят, что Россия пострадала от аферы с международным правом. Даже представитель Путина Дмитрий Песков признал на днях, что аннексия Крыма вызвала проблемы в экономике России. «Именно эти трудности – это цена, которую мы все действительно должны платить», – сказал он в интервью РБК. Что же касается фактов, то независимые оценки варьируются в пределах полтриллиона рублей (более восьми миллиардов евро), которые за последние три года перетекли из российского бюджета на полуостров. Это более чем в полтора раза превышает валовой региональный продукт Крыма в 2015 году. Москва субсидирует 65% бюджета (Крыма – КР) – более миллиарда евро в год. Кроме того, на текущий момент скорого конца санкциям Запада не видно, на что рассчитывали многие в России после инаугурации президента США Дональда Трампа. Встречные санкции – эмбарго на западную сельскохозяйственную продукцию – остаются в силе. Каждый россиянин теряет 4400 рублей в год только из-за этого эмбарго, как показал недавний мониторинг Российской академии народного хозяйства. Что эквивалентно 9,7 млрд евро в год. И это потому, что запрет на ввоз продуктов питания приводит к росту цен».

Даже в авторитарном государстве, как Россия, нелегко организовать убедительную победу президента с развитым культом личности

​«Путин, Крым и операция «переизбрание» в 2018 году», – материал с таким заголовком опубликован на швейцарском портале Bluewin. «В России в 2018 году выборы. Но как уставшим избирателям еще раз проголосовать за долгосрочного правителя Владимира Путина? Сценарий Кремля опирается на самый большой переворот во внешней политике. «Выборы 18 марта 2018 будут не только голосованием за или против Путина», – пишет газета «Московский комсомолец». «Это будет голосование за или против возвращения Крыма». И кто тогда захочет голосовать против Путина? Даже в авторитарном государстве, как Россия, нелегко организовать убедительную победу президента с развитым культом личности. Кремль также не забыл массовых протестов против фальсификаций на переизбрании Путина в 2012 году. Газеты единогласно утверждают, что руководство (России – КР) на этот раз предопределяет цель 70/70: 70 % явки и из них 70% голосов за Путина. На президентских выборах 2012 года проголосовали 65% россиян. В парламентских выборах в 2016 году, до того, как политический климат был искусственно успокоен, участвовали даже чуть менее 48% избирателей. Так как электорат мобилизовать?».