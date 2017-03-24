«Кремль не отказался от агрессии»

В международной прессе есть публикации об убийстве бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова в Киеве, а также о сильном пожаре и взрывах на военных складах в Харьковской области. Ряд изданий обращают внимание на то, что эти два инцидента совпали на фоне того, как официальный Киев и некоторые западные эксперты говорят о попытке России снова дестабилизировать Украину. Также есть статьи о том, что российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой, которой запретили въезд в Украину из-за выступления в аннексированном Крыму, предлагают принять участие в майском конкурсе в Киеве через спутниковую связь ‒ чего еще не было за всю 60 летнюю историю песенного конкурса.

Издание The Daily Signal публикует статью под названием «Россия, возможно, воспользовалась прикованным к Лондону вниманием, чтобы спровоцировать насилие в Украине».

«Взгляд мира сосредоточен на Лондоне после террористического нападения со смертельным исходом вблизи парламента, и ряд насильственных инцидентов произошли в Украине в четверг, подчеркивая то, что депутаты в Киеве называют их скрытой попыткой Москвы дестабилизировать страну», ‒ читаем в статье.

Это старая росийская стратегия ‒ планировать и осуществлять нападения, когда внимание мира сосредоточено где-либо

Речь идет об убийстве средь бела дня бывшего российского депутата-изгнанника Дениса Вороненкова, которое произошло всего лишь через несколько часов после сильного взрыва склада с боеприпасами в Балаклее, в результате чего 20 тысяч человек были эвакуированы, пишет издание. Во время встречи с руководителями правоохранительных органов в четверг президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на совпадение во времени этих инцидентов. «Я думаю, что не случайно, что убийство произошло в тот же день, что и диверсионный акт в Балаклее», ‒ цитирует Порошенко издание.

«Это старая росийская стратегия ‒ планировать и осуществлять нападения, когда внимание мира сосредоточено где-либо, ‒ сказал изданию Марцел Ван Герпен, директор одного из аналитических центров в Нидерландах. – Террористическое нападение в Лондоне и трясина, имеющая место в Белом доме, дают Кремлю прекрасный повод для действий по дестабилизации».

Издание отмечает, что также накануне в Одессе работники СБУ задержали девять человек, которых обвиняют в участии в диверсионной группе, будто бы созданной Главным разведывательным управлением (ГРУ) Минобороны России. «Мы провели операцию в несколько этапов, чтобы разоблачить сеть, которой руководили российские спецслужбы», ‒ говорит главный представитель СБУ Александр Ткачук.

Когда в самом центре среди бела дня убивают публичного человека ‒ это нехорошо

Ван Гарпен считает, что СБУ «повезло» в Одессе. Однако, «ясно, что Кремль не отказался от своих агрессивных планов взять под контроль «Новороссию», добавляет Ван Гарпен, имея в виду историческую часть Российской империи в северном Причерноморье, ныне входящую в состав Украины.

Издание отмечает, что не все считают, что эти инциденты имеют связь между собой. «Я не думаю, что они связаны, но точно, так это то, что они не указывают на атмосферу нестабильности», ‒ сказал изданию The Daily Signal Майкл Боцюркив, бывший спикер Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. «В любой большой по размерам столице, когда в самом центре среди бела дня убивают публичного человека ‒ это нехорошо», ‒ добавил он.

Газета The New York Times также пишет об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в статье «Русский оппонент Путина убит в Украине».

Издание говорит, что это убийство является последним в цепи политически мотивированных убийств критиков российского правительства за рубежом, имевших место на протяжении целого десятилетия. «Убийство совпало с пожаром и взрывами на огромном складе украинской армии на востоке страны, в чем украинская власть обвинила Россию, предполагая активизацию российских спецопераций внутри Украины», ‒ пишет газета.

Убийство совпало с пожаром и взрывами на огромном складе украинской армии, в чем украинская власть обвинила Россию

Издание цитирует президента Порошенко, который указал на неслучайность совпадения убийства Дениса Вороненкова и взрывов на военных складах вблизи Харькова, от чего танковые снаряды разлетались в разные стороны и 20 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться. В своем заявлении Порошенко назвал Вороненкова одним из «главных свидетелей российской агрессии против Украины».

Газета также отмечает, что заказные убийства случаются часто в бывших советских республиках и их обычно выполняют с точностью, но «убийство в Киеве было необычно кровавым и хаотичным».

Британская газета The Guardian размещает статью о том, что Европейский вещательный союз (EBU), который объединяет телекомпании Европы и является организатором песенного конкурса «Евровидение», предлагает, чтобы российская певица Юлия Самойлова, которой Украина запретила въезд, приняла участие в конкурсе через спутниковую связь.

Самойловой, говорится в статье, Украина запретила въезд из-за того, что она незаконно приезжала в аннексированный Крым и выступала во время гала-концерта в 2015 году. Европейский вещательный союз, который организует «Евровидение», раскритиковал решение официального Киева. «Принимая во внимание соображения, что этот запрет украинских властей может остаться в силе, и в целях соблюдения неполитического характера песенного конкурса «Евровидение», EBU активно работает над поиском решения этой ситуации», ‒ говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

EBU предложил российскому Первому каналу, чтобы Самойлова спела вживую во втором полуфинале через спутниковую связь. «Если российский участник попадет в финал, может быть такое же решение... Это то, что мы никогда не делали за 60-летнюю историю конкурса», ‒ говорится в заявлении.