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Что знает журналист, записавшая предсмертное интервью Вороненкова (видео)

Что знает журналист, записавшая предсмертное интервью Вороненкова (видео)
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Ведущая Настоящего Времени Кристина Суворина поговорила с журналисткой Наталией Двали, которая за несколько дней до убийства политика брала у него интервью. Она также рассказала, что их последний разговор состоялся за несколько минут до смерти экс-депутата. Вороненкова убили 23 марта в центре Киева около 11 часов 30 минут. По данным полиции, нападавший обстрелял бывшего российского депутата и его охранника возле одного из отелей. В результате Вороненков погиб, а его охранник и нападавший были ранены. Позже мужчина, стрелявший в Дениса Вороненкова, умер в больнице.

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