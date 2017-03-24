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Крымский след в убийстве Вороненкова в Киеве (видео)

Крымский след в убийстве Вороненкова в Киеве (видео)
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Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелил уроженец Севастополя Павел Паршов. Ему было 28 лет. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. С 2012-го года Паршова якобы разыскивали украинские правоохранители. Он подозревался в отмывании денег. Геращенко утверждает – киллер был агентом российских спецслужб. Те будто бы сделали из него диверсанта и заслали в Национальную гвардию Украины. Там убийца прослужил больше года. Теперь в Нацгвардии проверяют, как в ее ряды попал человек, находящийся в розыске.

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