Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелил уроженец Севастополя Павел Паршов. Ему было 28 лет. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. С 2012-го года Паршова якобы разыскивали украинские правоохранители. Он подозревался в отмывании денег. Геращенко утверждает – киллер был агентом российских спецслужб. Те будто бы сделали из него диверсанта и заслали в Национальную гвардию Украины. Там убийца прослужил больше года. Теперь в Нацгвардии проверяют, как в ее ряды попал человек, находящийся в розыске.