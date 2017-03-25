Брюссель ‒ Ровно 60 лет назад 25 марта в Риме шесть государств ‒ Франция, Германия, Италия и государства Бенилюкса ‒ подписали соглашение, ставшее фундаментом нынешнего Евросоюза. Это сообщество продолжает привлекать другие государства. И сейчас, когда Великобритания готовится выйти из рядов объединения, остальные страны Европейского содружества ищут формулу, которая бы помогла сохранить этот блок от кризисов и дальнейшего разрушения ‒ то есть процесса, который, в частности, поощряет Россия, поддерживая националистические и популистские движения в государствах ЕС.

Разрушенная и омытая кровью Второй мировой войны, Европа, чтобы предотвратить повторение этих событий, 60 лет назад начала путешествие уникальным мирным проектом. Речь идет о подписанном тогда договора о создании Европейского экономического сообщества. Впоследствии общий свободный рынок товаров, услуг и капиталов превратился в огромную процветающую общину, к которой присоединялись все новые и новые члены. Сейчас она насчитывает полмиллиарда населения и называется Европейский союз.

Правда, новые вызовы современности ‒ финансовый кризис, миграция, терроризм, спад солидарности, рост неравенства, многочисленные конфликты по соседству и все более распространенный популизм и национализм грозят блоку европейских государств распадом.

«Страх толкает людей замыкаться в себе. Они думают, что лучше быть в меньшей комнате, чем в большом доме с разными людьми. Но это ошибка: нам нужен большой дом, где мы вместе будем защищать друг друга, одновременно соблюдая права людей, особенно слабых и бедных», ‒ комментирует эти тенденции итальянец Джанни Пителла, председатель группы социалистов в Европарламенте.

Вызовы в 1957 году отличались от нынешних ‒ Верхофстат

В столице Италии, где в субботу отмечают годовщину Римского договора, государства содружества попытаются определить, каким путем им идти дальше. Для этого Еврокомиссия подготовила «после-брекзитную дорожную карту», так называемую «Белую книгу» с различными сценариями.

Бывший бельгийский премьер, а ныне председатель либералов в парламенте ЕС Ги Вергофстат говорит, что сейчас европейцы ожидают договора, который бы отличался от «римского», потому что он, возможно, «был хорошим ответом на вызовы 1957 году, но не подходит для угроз сегодняшних».

Характерно, что при подписании Римский договор, хотя и выглядел толстым документом, на самом деле внутри там были только чистые листка: содержанием его заполнили несколько позже. А что бы вписали в эту сделку сейчас, спустя 60 лет?

Нужно добиться того, чего наши граждане хотят больше всего: безопасности и рабочих мест

По мнению некоторых политиков из влиятельной политической группы в Европарламенте ‒ Европейской народной партии ‒ самое главное, чего сейчас хотят люди, ‒ это безопасности и занятости.

«Нужен объединенный Евросоюз 27 стран с более простым, демократичным и прозрачным функционированием. Нужно добиться того, чего наши граждане хотят больше всего: безопасности и рабочих мест», ‒ говорит евродепутат-«народник» от Румынии Зигфрид Мурешан.

Коллега Мурешана от фракции консерваторов Сайед Камал говорит, что хочет видеть ЕС, который «делает меньше, но лучше, и является более гибким: те страны, которые хотят идти дальше, должны это делать без препятствий со стороны других».

Европа объединенная, но на разных скоростях

Сейчас Евросоюз переживает решающий период. Гибкость, упомянутая европейским депутатом от Великобритании, Камалом, предусматривает возможность «многоскоростной Европы», о которой все чаще говорят в европейских столицах и Брюсселе. Это означает, что внутри ЕС может появиться разделение группы государств, желающих развиваться в ту или иную сторону без других. Этот проект, предложенный главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, с энтузиазмом восприняли Франция и Германия, но он вызвал противостояние некоторых стран Восточной и Центральной Европы. Особое сопротивление Европе разных скоростей оказывает Польша, которая даже угрожает не подписать совместное заявление в Риме в субботу.

Сотрудничество ‒ это лучше, чем конфронтация, а толерантность значительно лучше пренебрежения

Председатель Европейского совета Дональд Туск по случаю празднования 60-летия Римского договора говорит: «Диалог всегда лучше монолога, сотрудничество ‒ это лучше, чем конфронтация, и, конечно, толерантность значительно лучше пренебрежения. Вот почему я придаю такое большое значение нашим встречам и совместным инициативам. Надеюсь, что впереди нас ждут лучшие годы, чем сейчас».

В то же время, по мнению многих проевропейских сил в содружестве, самое важное – то, что нынешний Евросоюз любой ценой должен сохранить свое единство. То есть, как отмечают аналитики, не поддаваться попыткам тех, кто хочет в нем посеять раздор. Скажем, нынешняя путинская Россия ‒ по геополитическим соображениям, или нынешний американский лидер ‒ из-за своего протекционизма.

Путин хочет «разделять и властвовать»

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс предостерегает: мол, следует остерегаться президента России Владимира Путина, для которого актуальным остается принцип «разделяй и властвуй».

«Рано или поздно Вашингтон таки вернется к реальности: там поймут, что в том, что целые поколения американских политиков были заинтересованы в единстве между европейцами, есть важный смысл, ‒ говорит Тиммерманс. ‒ Зато Путин будет делать все возможное, чтобы разделить Евросоюз, и мы должны хорошо осознать: он знает, что националистическая, разделенная Европа ‒ это слабая Европа. Поэтому борьба за Евросоюз нас должна сделать сильнее, чтобы противостоять таким людям, как Путин».

Сейчас, через 60 лет после подписания Римского договора среди граждан и рынков все чаще возникает вопрос: осталась ли еще вера в будущее Европейского союза? Очевидно, ответом на него должны стать конкретные результаты.