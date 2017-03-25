Специально для Крым.Реалии

Россия создала вокруг себя информационный занавес. Один из последних примеров – ситуация вокруг певицы Юлии Самойловой, делегированной Россией на конкурс «Евровидение» в Киеве. Юлию Самойлову избирали, заранее зная, что из-за гастролей в оккупированном Крыму, украинские власти запретят ей въезд в страну. Ведь до этого «красную карточку» от СБУ уже получили десятки российский певцов, например, Кристина Орбакайте или Наташа Королева.

Россия изначально было нацелена на конфликт, на разделение на «мы» и «они». Мы всегда правы, а они – всегда нет! Поэтому, не дожидаясь предложения, из Москвы сразу ответили, что замены Юлии Самойловой не будет. Почему? Потому что, если уважать законы соседа, если искать компромисс, то никакого забора – даже информационного – между «мы» и «они» не построишь. Поэтому не будет Юлия Самойлова участвовать в конкурсе даже по прямому телемосту из Москвы. И вообще, никакого «Евровидения» мы не знаем, никакой трансляции конкурса в российском эфире не будет, заявили кремлевские медиамагнаты. «Кина не будет», занавес опускается…

Сегодня для России главное не победа, даже не участие в соревнованиях, а провокации

Причем, в следующем году Россия не будет проводить национальный отбор – в 2018 году на «Евровидение» поедет Юлия Самойлова. Тогда тем более, могли бы подыскать ей замену на этот год, сделать условную рокировку с победителем следующего отбора. Но ведь тогда занавес не опустится. Сегодня для России главное не победа, даже не участие в соревнованиях, а провокации. А песня – дело десятое.

В 1980 году после военной агрессии в Афганистане большинство западных стран бойкотировали московскую Олимпиаду. Коммунистическая пропагандистская Моська рвала поводки и намордники, силясь укусить американского Льва – «поджигателя мира во всем мире». Сейчас же, оккупировав Крым, развязав войну на востоке Украины, агрессор обвиняет нас в том, что мы отказались хороводить с ним на одной сцене под его музыку.

После «Евровидения», очень возможно, подойдет очередь Чемпионата мира по футболу. Уже сегодня представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что на Западе готовят кампанию по срыву чемпионата-2018. Не приведя ни одного факта, Захарова серьезно и умно заявила, что «через какое-то время» запад начнет «очень активные действия», сделав «очень серьезные шаги». «Это же очень и очень!» Даже киевский Голохвастов в подобных случаях изъяснялся проще и понятнее.

Конечно, если российские футболисты, продолжат есть мельдоний килограммами, как делали до сих пор, то с ними откажутся на одном поле не только играть, но и сдавать анализы. Всего лишь 24 российских футболиста, подававшие заявку на участие в бразильском мундиале- 2014 подозреваются в принятии допинга. «Я думаю, что они играли чистыми, – сразу нашел что ответить тренер юношеской сборной Равиль Сабитов. – Наверное, это делается целенаправленно. Хотят очернить нашу страну в данной ситуации». Для чего? Пропагандистка из российского МИДа Мария Захарова уже ответила.

Попытки западных стран образумить агрессора будут беспощадно отражены мастерами кремлевской пропаганды

Вполне допускаю, что как и в случае с финалом «Евровидения», в России сознательно могут создать такие обстоятельства, что ряд государств и их сборных будут вынуждены отказаться от российского футбольного финала. Три года назад – после захвата Крыма – американские сенаторы, например, уже обращались к ФИФА с просьбой лишить Россию членства в организации, а вице-премьер Британии Ник Клегг предложил забрать чемпионат у агрессора.

Путинская Россия в любой момент может обострить ситуацию на украинском фронте. Предпосылки российской стороной уже созданы, осталось усилить пропагандистскую шумиху – в первую очередь, для внутреннего применения. Последующие попытки западных стран различными санкциями и бойкотами образумить агрессора будут беспощадно отражены мастерами кремлевской пропаганды. Запад в очередной раз обвинят в попытке «очень и очень» унизить и оболгать «самую справедливую и миролюбивую страну». Своим наступлением на Мариуполь или Авдеевку Россия продолжит «восстанавливать справедливость» и «добиваться мира». И, может быть, следом за информационным занавесом, Россия, как и во времена Советского Союза, поставит между собой и миром железный забор.

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