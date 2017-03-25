Крымские газеты пишут о безграмотных авторах рекламной продукции на выставке, замене на территории полуострова дорожных указателей на украинском языке, а также о том, почему в сельских школах перестали бесплатно кормить учащихся из многодетных семей.

«Крымское время» в публикации «Привет, «Юхане!» критикует авторов печатной продукции, которая была представлена на выставке «Открытый Крым-2017».

«Странная книжечка «Крым неочевидный №1», запущенная в свет огромным тиражом в 10000 экземпляров. Понятно, и в святые писания вкрадываются ошибки и опечатки. Но чтобы столько и таких диковатых, как в этой брошюрке, – это надо постараться! Такое впечатление, что тексты писал представитель горской республики с сильным кавказским акцентом. Халтура очевидная. Но ведь кто-то же на ней неплохо нагрел руки, да?

Что уж говорить, если для сочинителя нет разницы между Севастополем и Симферополем: в одном месте Черная речка снабжает водой город-герой, в другом – столицу республики

Автор (или группа автора?), судя по тексту, не живет в Крыму, потому что совершенно не ориентируется в географии полуострова. А как иначе объяснить тот пердимонокль, что гора Демерджи, водопад Джур-Джур и Бахчисарайский дворец упомянуты в разделе «Северный и Центральный Крым», а пещера Мраморная – в разделе «Южный берег»? – говорится в статье. – Далее. По утверждению автора, «Западный Крым – это территория между Песчаным и Севастополем». О как! В таком случае, где же находятся Саки, Евпатория, Черноморское и прочие приморские селения этого побережья? Что уж говорить, если для сочинителя нет разницы между Севастополем и Симферополем: в одном месте Черная речка снабжает водой город-герой, в другом – столицу республики».

Газета отмечает, что даже реклама в брошюре оказалась невычитанной: тут и «сТредняя стоимость экскурсии», и «картины юХного побережья».

«Крымская газета» в материале «Знаки «свыше» рассказывает о замене на территории полуострова более четырех тысяч дорожных указателей. Издание отмечает, что на некоторых из них появляются названия заведений общепита. Такие знаки, установленные бизнесменами, являются незаконными. По информации замначальника Службы автодорог Крыма Сергея Сукорцева, ведомство не выдавало и не выдает разрешение на установку подобных знаков, они являются негосударственными. Чтобы выполнить работу по сносу знака, необходимо найти его хозяина, уведомить и обязать убрать. «Эта процедура достаточно долгая и затратная. Сейчас в рабочем порядке мы решаем эти вопросы», – рассказал Сукорцев.

«Крымская газета» отмечает: подобные знаки отвлекают внимание автомобилистов и могут привести к аварийной ситуации. Кроме того, по данным издания, в обязанности Службы автодорог входит также «замена знаков украинского наследства». «Несмотря на то, что в Крыму три государственных языка, все дорожные знаки, кроме информационных щитов, обязаны быть на русском языке. Как говорят сами дорожники, в правилах дорожного движения нет толерантности, а есть вопросы безопасности», – добавляет издание.

«Крымский телеграфъ» в статье под заголовком «Непрокормленные» пишет, по какой причине в школах Нижнегорского района перестали бесплатно кормить учащихся из многодетных семей.

Как рассказала изданию мать девятерых детей Марина Хомич, с октября 2016 года в школах было прекращено бесплатное питание для детей из категории многодетных семей. Также ущемляются права этой категории социально незащищенных граждан в вопросах выделения денег на покупку школьной и спортивной формы.

Пока чиновники продолжают крутить карусель отписок, родители многодетных семей несут значительный финансовый ущерб

Местные власти, принявшие решение отменить бесплатное питание для детей, ссылаются на указ президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей». В нем есть приписка, которая касается бесплатного питания: «за счет средств всеобуча либо иных внебюджетных средств». По словам главы Нижнегорского района Сергея Гришко, в связи с тем, что район является дотационным и в бюджете недостаточно финансовых средств, было принято постановление администрации, в котором исключили категории учащихся из многодетных семей и учащихся с ослабленным состоянием здоровья».

Марина Хомич обратилась к президенту России, но ответ пришел от главы администрации. Чиновник ссылается на крымское законодательство, которое не предусматривает ни бесплатного питания детей из многодетных семей, ни компенсации на приобретение формы. По данным прокуратуры района, нарушений в данном вопросе не установлено. «Пока чиновники продолжают крутить свою карусель отписок, родители многодетных семей несут значительный финансовый ущерб в школе, которая раньше кормила детей дважды в день горячей едой», – пишет издание.

В тексте используется терминология, принятая на Крымском полуострове