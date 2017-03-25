На Донбассе за сутки погибли двое военных – штаб АТО

В зоне боевых действий на Донбассе за сутки 24 марта погибли двое украинских военных, еще двое были ранены. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на штаб украинской военной операции на Донбассе.

По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики произвели 78 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. «На Донецком направлении под огнем артиллерийских систем калибра 152 миллиметра оказались позиции неподалеку от Зайцево», – говорится сообщении.

Оружие калибра более 100 миллиметров боевики применили также в других местностях Донецкого и Мариупольского направлений, информирует штаб АТО.

В группировке «ДНР» украинских военных обвиняют в обстрелах околиц Донецка и Горловки. В группировке «ЛНР» насчитали 24 марта 11 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в районах сел вдоль линии размежевания, в том числе и неподалеку от Луганска.

В последнее время в ряде местностей на линии столкновения на Донбассе происходит заметное обострение боевых действий, которое не прекратилось вопреки очередным договоренностям, достигнутым Трехсторонней контактной группой. И украинские силовики, и пророссийские боевики отрицают свою вину. Стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях и провокациях.