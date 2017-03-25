В 19 веке Крым стал местом настоящего паломничества вояжеров, путешественников и туристов самых разных национальностей. «Востоком в миниатюре» назвал Крым Адам Мицкевич. Мы продолжаем цикл материалов о польских путешественниках по Крыму и приглашаем взглянуть на полуостров их глазами. Сегодня предлагаю вашему вниманию описания происхождения и занятий крымских татар.

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Происхождение и внешний вид

Карл Качковский рассматривал крымских татар с позиций ориентализма – как благородных, но все же варваров без склонности к сложным земледельческим операциям:

«Отнеся их к скотоводческо-земледельческому народу, считаю это большим шагом в цивилизованное общество. Потому что самый трудный переход от первого состояния, т. е. охотничьего, ко второму – скотоводческому, был уже позади. Здесь больше занимаются пашней и скотоводством. Вообще сверх необходимого редко кто берет землю. На Южном берегу татары еще более ленивы, так как щедрая природа их во всем одарила».

Что до мировоззрения местных жителей, то оно, по мнению путешественника, насквозь пропитано фатализмом: «О будущем татарин нигде и не вспоминает, будущее его не беспокоит, верит только в сию минуту и ею живет».

У Эдмунда Хоецкого было достаточно времени, чтобы начать различать субэтносы крымских татар:

«Чтобы хорошо узнать татар, надо их разделить на три части: первые – приморские, вторые – горцы и последние – степные. А поскольку не отличаются они религией, ни происхождением, все же это распределение является достаточным для предоставления каждой части присущих ей оттенков. Приморские татары щедро одарены природой, не нужно им предаваться излишнему труду для выживания, живут на восточный лад в праздности и размышлениях. Горцы менее счастливы, суждено им вести жизнь рабочую, и поэтому, как и из-за здорового воздуха гор, которым дышат, они намного выше, сильнее и мужественнее. Степные татары, хотя и крепкого телосложения, все ж имеют меньше развитый ум и стать часто подавленную и унылую».

Систематизация, предложенная вояжером, является одной из первых в европейской литературе вообще. Иногда приоритет подобного разделения приписывают Петеру Палласу на основании этого фрагмента:

«Татар, живущих в Крыму, можно разделить на три отдела. В первом – ногайцы, как доказывают черты их лиц, наименее смешанные потомки монгольской расы. Во втором отделе – татары, населяющие равнину, или степи Крыма до гор и северную часть последних, и которые в Перекопском уезде, где они наименее смешаны, сохранили много сходства с монголами в чертах лица, имеют редкую бороду, занимаются скотоводством более горных татар; пашут землю, но не имеют влечения к садовой культуре. Наконец, в третьем отделе – татары, населяющие южные долины гор, очень смешанная раса, по-видимому, происходящая из разных остатков народов, загнанных в Крым во время монгольского владычества. Этот отдел, как мы уже говорили выше, обладает совершенно иными чертами лица, имеет более густую бороду, волосы светлее, чем у прочих татар, и не почитается последними, давшими ему презрительное имя – тат, истинными потомками их народа».

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Однако при ближайшем рассмотрении можно заметить и принципиальное отличие во мнениях путешественников: так, Паллас причисляет к крымским татарам ногайцев из Северной Таврии, но не выделяет отдельно южнобережных жителей; классификация Хоецкого, наоборот, отдельно включает «южнобережцев» и исключает ногайцев. Тем не менее, и у версии Хоецкого были свои сторонники, например географ и натуралист Густав Радде, в своем знаменитом труде «Крымские татары» писавший:

«Крымские Татары, хотя и все принадлежат к монгольскому племени, не везде, однако, сохранили первобытный тип. По наружности они представляют три степени, довольно резко отличающиеся одна от другой. Только в остатках ногайского племени, населяющего северные равнины полуострова и уезды по ту сторону Перекопского перешейка, сохранился чисто монгольский тип. Горные Татары, обитающие на северных склонах Крымских гор, в степях и долинах, во многом отличаются от Ногайцев. Жители южного прибрежья, исповедывающие также ислам, смешанной породы. В жилах их течет много греческой крови».

В конечном итоге, большей популярностью среди современных исследователей пользуется именно эта классификация, выделяющая южнобережных крымских татар в отдельный субэтнос. В украинской же академической науке достигнут своеобразный компромисс: в статье «Крымские татары» в «Энциклопедии истории Украины» выделены 4 крымскотатарских субэтноса: южнобережный, горный, центрально-крымский и степной, или ногайский. Также Хоецкий обратил внимание и на расовые различия крымских татар:

«В и так малом краю, среди 250 000 татар, проживающих в Крыму, отчетливо наблюдаются два племени совершенно различного корня. Первое, монгольское, отличается низким ростом, широким лицом, приплюснутым носом, выпуклыми щеками и косыми глазами. Татары второго племени, без малейшего сомнения кавказского происхождения, рослые и прекрасные, происходят, как кажется, от смешения крови генуэзцев, греков, может и готов».

Относительно же происхождения крымских татар вообще, то вояжер относил их к потомкам монгольских орд Чингисхана.

Антоний Марчинковский, подобно Хоецкому, выводил начала крымских татар из армии Чингисхана. Крымскотатарская антропология также интересовала вояжера. В одном месте своих воспоминаний он писал:

«Среди татар есть две отдельные расы, одна чисто монгольская: лицо сплющенное, глаза узкие, нос плоский, уста выдающиеся, цвет лица желтый, борода и усы плохо растут, вторая – с чертами расы кавказской: носы прямые, глаза черные, цвет лица белый; вид их напоминает черкесов и казаков. Трудно сказать, татары от прибытия сюда хранили чистоту своей расы, или, смешанные с греками, генуэзцами, турками и черкесами, потеряли свою монгольскую физиономию. Племя южного Крыма своей осанкой и прекрасными чертами лица полностью отличается от соседей и соплеменников своих, татар ногайских, в которых видимым есть след монгольского происхождения».

Не был в целом оригинальным при антропологическом описании и Эдвард Павлович:

«Среди людности татарской, которая преобладает в Крыму, выделяются два типа: монгольский, населяющий преимущественно степную часть – с косыми глазами и плоским лицом, второй, вероятно кавказский, отмечается сходством черт, стройной и прекрасной осанкой. Они привязаны к своим обычаям, нарядам, образу жизни, и, несмотря на влияние правительственных городских и сельских школ, остались им до сих пор верными».

Других польских путешественников антропология и национальная психология крымских татар в целом не интересовала.

Хозяйственные занятия

Главным занятием крымских татар всегда являлось скотоводство, это было настолько очевидным для польских вояжеров, что они не всегда акцентировали на нем внимание, описывая преимущественно другие занятия.

Карл Качковский, например, встретил на своем пути село Дерекой, чьи жители, «татары достаточно зажиточные, главный товар торговли – орехи, которые называются фундуком. Много его отправляется в Одессу по рублю и сорок копеек».

Под тенью своих фруктовых деревьев в облаке табачного дыма считают фрукты и ожидают времени сбора, спокойно взирая на них. Степняки обрабатывают в поте лица землю и занимаются кормлением стада

Эдмунд Хоецкий обратил внимание на иные занятия. Например, по его наблюдениям, крымские татары с Южного берега отдают предпочтение пассивному садоводству:

«Под тенью своих фруктовых деревьев в облаке табачного дыма считают фрукты и ожидают времени сбора, спокойно взирая на них. Степняки обрабатывают в поте лица землю и занимаются кормлением стада, занимаясь крупными сделками – шкурами и хлебом, они зарабатывают значительные суммы. Крымские татары тесно привязывают труд к своим потребностям; работают лишь столько, сколько нужно для собственного прокорма».

Антонию Марчинковскому пришлось встретиться также с городскими крымскими татарами:

«Татары не отличаются богатством; в Евпатории есть только двое татар – купцов-капиталистов, остальные либо нанимается на работы, либо торгуют мелкими, преимущественно турецкими, товарами. Татары трудолюбивы тогда только, когда не имеют на что жить».

Неожиданно большое внимание обратил на хозяйство крымцев Эдвард Павлович. Детальнее всего он описал занятия южнобережных татар, но без внимания вояжера не остались также другие части Крыма:

«Управление с садами фруктовыми и овощными, на чем специализируется татарская раса, а также многочисленные винные погреба – кроме того, неустанные занятия на пристани, где движение товаров требует длительных услуг – гарантирует работнику устойчивый ежедневный заработок. Обладатели же ездовых лошадей от их найма также имеют немалую выгоду. Кормление овец и лошадей составляет главное занятие в степи; горцы же овладели торговлею, а коров, учитывая нехватку пастбищ в окрестностях гор, имеют немного».

Согласно воспоминаниям Анны Воланьской-Дзедушицкой и Адама Сераковского, важным занятием крымских татар является работа извозчиками на железнодорожных станциях, некоторые возницы имели такой авторитет, что вояжеры предпочитали заказывать именно их услуги.