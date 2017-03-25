Белорусские силовики 25 марта в Минске проводят массовые задержания оппозиционных активистов. Это происходит перед началом запланированной на 14:00 по минскому времени акции, посвященной 99 годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики – первого в ХХ веке независимого государства белорусов.

Как сообщают в трансляции белорусской редакции Радіо Свобода, к назначенному организаторами месту сбора кордоны милиции пропускают преимущественно журналистов. В то же время происходят задержания потенциальных участников акции.

Как сообщили правозащитники на сайте организации «Вясна», к ним в офис ворвались сотрудники спецподразделения милиции, всех положили на пол лицом вниз. В офисе произвели обыск.

В трансляции с места акции сообщили о 57 задержанных в офисе правозащитного центра.

В офисе находились наблюдатели официально зарегистрированных общественных организаций, около 40 человек... Думаю, им дадут сутки, обвинят в том, что ругались матом

«В офисе находились официальные наблюдатели официально зарегистрированных общественных организаций, около 40 человек. Там же находились Олег Гулак, председатель Белорусского Хельсинкского комитета и руководитель «Вясна» Алесь Беляцкий. Там проводился инструктаж, как наблюдатели от правозащитных организаций должны вести себя на акции. Там находятся и правозащитники от партнерских правозащитных организаций из-за рубежа, которых мы просили приехать, учитывая истерию, которая нагнетается властью. Думаю, им дадут сутки, обвинят в том, что ругались матом», – сказал заместитель председателя правозащитного центра «Вясна» Валентин Стефанович, в прямом эфире Радiо Свобода.

Ранее в субботу, 25 марта, сообщили о задержании в Беларуси одного из лидеров оппозиции, экс-кандидата в президенты Владимира Некляева.

В Бресте милиция сняла его с поезда, когда он возвращался на родину из Польши. Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на директора частного агентства БелаПАН Алеся Липая.

В течение последних двух недель в Беларуси арестованы около 150 оппозиционных лидеров и активистов. В отношении 26 из них возбуждены уголовные дела по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Все они планировали принять участие в традиционном шествии «День воли», которое оппозиция проводит в Минске 25 марта, в день 99-й годовщины создания Белорусской Народной Республики.

Центр Минска с пятницы, 24 марта, патрулируют автоматчики, впервые с 1944 года. Отменены рейсы маршрутных такси в городе, пассажиров выборочно проверяют на железнодорожном вокзале.

Студентов из общежитий заставили разъехаться по домам, а тех, кто живут в Минске, руководители вузов предупредили об отчислении в случае, если они придут на акции. Активистов, которые намеревались ехать в Минск из регионов, милиция арестовывает просто на выходе из домов.