Аннексия Крыма разделила людей не только по политическому принципу: вопросы принадлежности коснулись и сфер, которые традиционно считаются вне политики. Определение «Чей Крым?» повлияло на крымскую культуру, не обошло оно и спорт.

Крымские спортсмены и команды остались в изоляции, теперь задача агентов – определиться с флагом, найти подходы к спортивным организациям и лазейки в правилах игры.

Не стал исключением и футбол. В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. А уже в 2015 году при содействии того же УЕФА создан Крымский футбольный союз (КФС) со штаб-квартирой в Симферополе, правда, со статусом «специальной зоны».

УЕФА принял решение помочь финансировать молодежный футбол на полуострове посредством специальных проектов

«Этот статус подразумевает, что территория находится под присмотром члена Исполнительного комитета Франтишека Лауринца. УЕФА принял решение помочь Крыму в развитии собственной системы футбола, а также помочь финансировать молодежный футбол на полуострове посредством специальных проектов, в том числе созданием футбольной лиги в Крыму», – пояснили Крым.Реалии в отделе УЕФА по связям с общественностью и СМИ.

Как делили миллион

С начала марта 2017 года между крымским футболом на украинском материке и крымским футболом на полуострове начался опосредованный спор – за финансирование и приверженность УЕФА.

Так УЕФА, руководствуясь спортивными ценностями и стремлением развития футбола на полуострове, выступил с инициативой финансирования КФС в размере 1 миллион евро, о чем поспешили сообщить на полуострове.

Нам дали пять направлений, и мы посчитали, что самое главное – это развитие нашей инфраструктуры

«Для УЕФА самое главное – развитие футбола на долгосрочной основе, чтобы развивались дети, чтобы футбол жил в Крыму. Нам дали пять направлений, и мы посчитали, что самое главное – это развитие нашей инфраструктуры, которая, к сожалению, не совсем в хорошем состоянии», – заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Аналогичное заявление прозвучало и со стороны Федерации футбола Крыма, которая с августа 2016 года возобновила работу на материковой части Украины.

В УЕФА поясняют – финансирование распределят в равных объемах.

«Специальное финансирование предоставляется в рамках программы поддержки УЕФА HatTrick и будет направлено специально на развитие массового и молодежного футбола. Деньги предназначены для улучшения инфраструктуры и приобретения безопасного и современного оборудования. УЕФА будет напрямую руководить проектом, выбирать самых низкозатратных и профессиональных поставщиков, а также контролировать результаты имплементации этого проекта на полуострове», – таково решение УЕФА для Крыма.

Для материковой части крымского футбола сумма та же и цели те же, только контроль доверили Федерации футбола Украины (ФФУ).

Чтобы обеспечить баланс в регионе, УЕФА также окажет равноценную помощь Футбольной федерации Крыма, которая базируется в Херсоне

«Чтобы обеспечить баланс в регионе, УЕФА также окажет равноценную помощь Футбольной федерации Крыма, которая базируется в Херсоне, для реализации аналогичного проекта. В этом случае финансовая помощь выделяется и контролируется совместно с Федерацией футбола Украины (член УЕФА с 1992 года)», – подтвердили в Союзе европейских футбольных ассоциаций.

Прямая поддержка

В этот момент КФС решил пойти дальше – из Крыма послышались заявления о поддержке крымского футбола с европейской стороны. На полуострове предложили «снять блокаду с крымского футбола» через сотрудничество с ФФУ, а в союзники выбрали УЕФА.

«Достигнута договоренность, что через какое-то время на нейтральной полосе должна состояться встреча между украинской федерацией и нами. Встреча обязательно пройдет в стенах УЕФА. Есть уже понимание и наработки, в том числе и по трансферам, и по международным встречам в Крыму. УЕФА готов выступить посредником этой встречи», – сообщил президент Крымского футбольного союза .

Такую информацию в УЕФА не подтвердили, но и опровергать не стали, ответив: «Мы не можем предоставить вам больше информации по этому поводу на этом этапе».

В свою очередь Федерация футбола Украины решительно отвергла такие попытки разблокировки со стороны аннексированного Крыма.

Никаких контактов, а тем более сотрудничества, с так называемым «Крымским футбольным союзом» ФФУ не поддерживает

«Никаких контактов, а тем более сотрудничества, с так называемым «Крымским футбольным союзом» ФФУ не поддерживает. Такое сотрудничество невозможно в принципе, поскольку «КФС» контролируется администрацией аннексированного Крыма. Представители УЕФА не обращались в ФФУ с инициативой о сотрудничестве с «КФС», – ответил на вопрос Крым.Реалии первый вице-президент Федерации футбола Украины​ Вадим Костюченко.

В украинской федерации напомнили, что здесь сотрудничают только с одной организацией, которая представляет футбольную общественность полуострова и была зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством Украины, – это Федерация футбола Крыма. ФФУ утвердилась в своих намерениях и заверила, что в будущем на базе крымской федерации планируется создание детской футбольной академии для детей-переселенцев из аннексированного Крыма.

Такой позицией и закончилась неспортивная борьба крымских объединений за расположение Союза европейских футбольных ассоциаций и фанатов футбола. А в подтверждение своих намерений украинский Центр лицензирования ФФУ отчислил из программы обучения тренеров («PRO» диплом УЕФА) Сергея Шевченко, который в настоящий момент работает главным тренером футбольного клуба «ТСК-Таврия» на территории аннексированного Крыма.