14-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA стартовал в Киеве фильмом об эко-пранкерах. Тема нынешнего фестиваля – «4 градуса». Именно на столько, по данным экологов, повысится средняя температура воздуха на Земле к концу столетия. На фестивале покажут 94 фильма из почти полусотни стран мира. Также гостей ожидают мастер-классы, фотовыставки и акции для велосипедистов. Docudays UA будет проходить в Киеве до конца марта, а зрители в регионах смогут увидеть избранные фильмы во время «путешествующей» части фестиваля через несколько месяцев