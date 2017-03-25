Крымский тупик России

Специально для Крым.Реалии

С момента аннексии Крыма прошло уже три года, однако Кремль ни на шаг не приблизился к мировому признанию полуострова российской территорией, хотя бы на уровне де-факто. Западные страны не только методично продлевают антироссийские санкции, но и призывают другие государства последовать их примеру. А тем временем экономическая ситуация в России ухудшается день ото дня. Крым становится непосильной ношей, но расставание с украинским полуостровом для Москвы равносильно геополитическому самоубийству.

Непризнание Западом

Несмотря на всю «сакральность» Крыма, о которой так много говорили российские политики, главный смысл «исторического воссоединения» Крыма с Россией лежит в геополитической плоскости. Аннексией Крыма Владимир Путин замахнулся на изменение существующего миропорядка, пытаясь добиться для России особого места на геополитической карте мира. С этой же целью Кремль усиленными темпами проводит милитаризацию полуострова, возвращая ему статус «непотопляемого авианосца» времен холодной войны.

И если превращение Крыма в военную базу на Черном море – задача вполне решаемая, то возродить былое могущество Москве никак не удается

И если превращение Крыма в военную базу на Черном море – задача вполне решаемая, то возродить былое могущество Москве никак не удается. Запад категорически отказывается признавать «присоединение» Крыма «актом волеизъявления жителей полуострова», рассматривая действия Кремля как грубое нарушение норм международного права. Соответственно, ни о какой отмене антироссийских санкций до деоккупации полуострова речи не идет.

«Крым является частью Украины. Соединенные Штаты вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают ее немедленно прекратить», – подчеркивается в заявлении американского Госдепартамента, которое было сделано к трехлетней годовщине аннексии полуострова.

В Евросоюзе факт «присоединения» Крыма рассматривают не просто как нарушение норм международного права, но и как «вызов для международной системы безопасности», призывая страны ООН присоединиться к «ограничительным мерам» против России.

«Европейский Союз остается привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает страны-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262», – говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Россия и Трамп

Похоже, что надежды россиян не оправдал и новый американский президент Дональд Трамп, который во время своей избирательной кампании делал неоднозначные заявления относительно аннексии Крыма. Однако после инаугурации риторика, да и, похоже, планы Трампа существенно изменились.

Состоявшийся на днях визит главы Госдепа Рекса Тиллерсона в Китай демонстрирует, что у Вашингтона и Пекина гораздо больше точек соприкосновения, чем кажется Кремлю

В январе 2017 года российские эксперты приоткрыли «завесу тайны» над подготовкой «большой сделки», которая «де-факто» сняла бы крымский вопрос с мировой повестки дня. Россияне надеялись воспользоваться грядущим ухудшением американо-китайских отношений, что следовало из довольно агрессивной риторики Трампа в адрес КНР. Однако состоявшийся на днях визит главы Госдепа Рекса Тиллерсона в Китай демонстрирует, что у Вашингтона и Пекина гораздо больше точек соприкосновения, чем кажется Кремлю. Например, Тиллерсон сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что президент США Дональд Трамп надеется на укрепление взаимопонимания между двумя странами и с нетерпением ожидает визита в Китай.

Китайский лидер посетит Штаты уже в начале апреля. Причем принимать высокого гостя Трамп будет на своей вилле во Флориде, что должно подчеркнуть особый характер отношений между странами.

Вряд ли Кремль сможет реализовать свой второй козырь – совместную военную операцию против ИГИЛ

Вряд ли Кремль сможет реализовать свой второй козырь – совместную военную операцию против ИГИЛ, поскольку США до сих пор не проявили заинтересованности в данной коалиции. С другой стороны, Вашингтон собирается увеличить свой военный контингент в Сирии почти в два раза.

К тому же к борьбе с ИГИЛ готовы подключиться аравийские монархии, обещая направить свой спецназ в Сирию.

Так что и в этом случае Россия остается не у дел. Поэтому ни большой, ни даже маленькой сделки с Москвой никто заключать не собирается.

Слишком дорогой Крым

Крым оказался довольно дорогой игрушкой для российского потребителя

Не лучшим образом складывается для Кремля и экономическая ситуация внутри страны: Крым оказался довольно дорогой игрушкой для российского потребителя. Назвать точную сумму расходов на полуостров сложно, но, например, только трансферты из федерального бюджета на протяжении 2015-16 гг. для Крыма (с учетом Севастополя) превысили 200 млрд рублей. В этом году Москва должна перечислить в бюджет Крыма 98 млрд., а в бюджет Севастополя – 8,8 млрд рублей.

К этой цифре можно прибавить запланированные бюджетные расходы на реализацию федеральной целевой программы в размере 738,1 млрд рублей.

Их них более половины средств собираются потратить на строительство моста через Керченский пролив (227,9 млрд рублей) и трассы «Таврида» (не менее 150 млрд рублей).

К этой сумме нужно добавить затраты на пенсионеров, которых только в Крыму (без учета Севастополя) насчитывается 574,9 тыс. человек.

Если учесть, что средняя пенсия в Крыму равна 11,5 тыс. рублей, то ежегодные расходы России на содержание крымских пенсионеров составляют почти 80 млрд рублей в год.

Однако это далеко не все издержки: российские эксперты подсчитали, что ежегодные потери одного россиянина от действия санкций составляют 4,4 тыс рублей.

К началу 2017 года Резервный фонд России оказался практически пуст

Добавим к этому невозможность брать кредиты на Западе, что требует использования средств специальных фондов на поддержание финансово-экономической стабильности. В результате к началу 2017 года Резервный фонд России оказался практически пуст – за два года было использовано 4,7 трл рублей. Оставшихся 1,1 трл рублей едва хватит до конца 2017 года. После этого Кремль вынужден будет тратить деньги из Фонда национального благосостояния, который опустеет уже в 2018 году.

В отсутствие экономического роста россиян ожидают сложные времена. Однако это не означает автоматической «победы холодильника над телевизором», поскольку российскую глубинку будут и дальше кормить сказками о врагах, повторяя старую мантру «надо потерпеть».

Об этом свидетельствуют данные недавних соцопросов. В частности, 43% респондентов гордятся присоединением украинского полуострова, а 78% россиян положительно оценивают факт аннексии Крыма, что даже превышает показатели 2014 года (тогда уровень позитивной оценки составлял 75%).

В ухудшении своего материального положения российский обыватель будет винить, США, НАТО, марсиан, но только не Кремль

Это значит, что усиленная работа российской пропаганды приносит свои плоды, которые с радостью вкушают россяине, отвергая доводы логики. Поэтому в ухудшении своего материального положения российский обыватель будет винить, США, НАТО, марсиан, но только не Кремль, который аннексией украинского полуострова ополчил против себя цивилизованный мир.

С точки зрения здоровой логики, единственный путь для прекращения конфронтации с Западом – это возвращение к исходной точке отсчета, за которой неминуемо следует уход из Донбасса и отказ от аннексии Крыма. Но для путинской России это означает крушение мечты о геополитическом могуществе, что для Кремля в настоящее время совершенно неприемлемо. Государство, претендующее на мировое лидерство, не может показать свою слабость. Оно должно демонстрировать только силу. А это значит, что Россия будет продолжать агрессивную политику, развязывая новые гибридные войны, при полной и безоговорочной поддержке российского народа, для которого войны и захват чужой территории остаются единственным поводом для гордости.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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