Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что готов судиться с киргизской службой Радио Свобода «в международных судах» и пожаловаться на нее президенту США Дональду Трампу, обвиняя журналистов в клевете. Вице-президент и главный редактор Радио Свободная Европа / Радио Свобода Ненад Пеич в ответ заявил, что радио не отказывается от своих сообщений, которые считает сбалансированными и профессиональными, и готово к дискуссии с президентом Кыргызстана в любое время. Обвинения Атамбаева касаются сообщений об утверждении партии «Ата-Мекен» 1 марта о том, что прокуратура Кыргызстана добилась ареста ее лидера Текебаева, чтобы не дать ему обнародовать якобы документы о том, что груз турецкого транспортного самолета, который разбился в январе возле аэропорта Бишкека, предназначался Атамбаеву и его жене. В то же время, сообщив об этом утверждении, Радио Свобода также сообщило о несогласии представителя Атамбаева, который назвал заявления оппозиции «ложью».