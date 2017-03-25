В столице Беларуси ОМОН задержал десятки людей. Оппозиция пыталась 25 марта провести празднование Дня Воли, но к объявленному заранее месту сбора рядом с Национальной академией наук смогли попасть преимущественно журналисты. Потенциальных участников акции останавливали кордоны милиции. Протесты были последними в серии демонстраций против политики авторитарного президентства Александра Лукашенко. Протестующие также вышли на улицы и в других городах по всей стране. (Видео Белорусской службы Радио Свобода)