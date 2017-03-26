В столице Италии – юбилейный саммит Европейского союза. Он посвящен 60-летию Римского договора, который заложил основу ЕС в его нынешнем виде. В городе усилены меры безопасности. Саммит в итальянской прессе называют "встречей со слезами на глазах": ЕС впервые не расширяется, а теряет своих членов. Встреча в Риме пройдет за несколько дней до официального уведомления Великобритании о начале процедуры своего выхода из ЕС.

Шестидесятую годовщину подписания Римского договора – документа, который открыл границы сперва шести стран для людей, товаров, услуг и капитала – а впоследствии превратился в то, что мы знаем как Европейский союз – единая европейская семья встречает не в лучшей форме. На саммите в Риме лидеры лишь 27 стран. Великобритания – не участвует. Туманное будущее и призрак брекзита – о нем Лондон официально проинформирует на днях – изрядно подпортили торжественность момента.

Отличился Лондон и в марте 1957. Тогда Римский договор подписали лишь Бельгия, Западная Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерланды. Великобритания спустя три года с несколькими другими странами сформировали альтернативный экономический союз.

Впрочем, дух объединения на тот момент уже много лет витал в Европе, зарожденный, как ни парадоксально, знаменитой речью британского премьера Черчилля.

Мы надеемся увидеть Европу, в которой люди каждой из стран будут думать о себе как о европейцах в той же степени как о гражданах собственной страны

"Мы надеемся увидеть Европу, в которой люди каждой из стран будут думать о себе как о европейцах в той же степени как о гражданах собственной страны. Мы надеемся, что куда бы они ни не направились на европейском континенте, они будут действительно чувствовать – "здесь я дома, я гражданин и этой страны тоже", – говорил Уинстон Черчилль 9 мая 1948 года в своей речи в Нидерландах.

Несмотря на соперничество, разногласия, часто и скепсис строительство новой Европы продолжается. На базе основанного Римским договором Европейского экономического сообщества появляется Европейский парламент, сперва консультативный, позже – законодательный.

Локальные союзы растут и сливаются. И вот Великобритания – снова на арене. Много лет ведет переговоры и 1 января 1973 присоединяется с разросшейся европейской семье. Компанию ей составляют Дания и Ирландия.

Одна за другой страны континента подают заявки на вступление в Европейское сообщество. В феврале 1992 в Маастрихте сообщество становится союзом – он насчитывает 12 стран. На горизонте появляется идея единой европейской валюты.

В старой Европе начинают все громче звучать голоса скептиков – Европейский союз становится слишком большой и неповоротливой организацией

Вступление Европейский союз становится заветной мечтой многих освободившихся от советского влияния стран восточной Европы. Она становится реальностью в 2004. Тогда под сине-звездный флаг вошли сразу десять государств.

В старой Европе начинают все громче звучать голоса скептиков – Европейский союз становится слишком большой и неповоротливой организацией, находить общий язык все сложнее.

Проваливается идея о единой конституции – вместо нее в 2007 подписывают Лиссабонский договор. Он реформирует систему управления Союзом и превращает его в сверхдержаву на мировой арене.

Впрочем, последующий экономический кризис и наплыв мигрантов снова разворачивают настроения на континенте. Европейский союз критикуют, Британия голосует за выход, а во многих странах призывают вернуть контроль над границами, внутренней и экономической политикой.