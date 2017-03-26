Разрушенная из-за оползня трасса Севастополь-Бахчисарай-Симферополь, убийство экс-депутата Госдумы России в центре Киева, празднование 166-летия со дня рождения крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 20 – 26 марта.