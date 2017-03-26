Разрушенная из-за оползня трасса Севастополь-Бахчисарай-Симферополь, убийство экс-депутата Госдумы России в центре Киева, празднование 166-летия со дня рождения крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 20 – 26 марта.
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Трасса Севастополь-Бахчисарай-Симферополь разрушается из-за оползня, 21 марта 2017 года
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Трасса Севастополь-Бахчисарай-Симферополь разрушается из-за оползня, 21 марта 2017 года
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Место убийства в центре Киева экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, 23 марта 2017 года
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Место убийства в центре Киева экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, 23 марта 2017 года
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Украинская премьера фильма «Процесс». На фестивале Docudays UA в Киеве зрители фильма Аскольда Курова провели акцию в поддержку крымчанина Олега Сенцова, 25 марта 2017 года
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Украинская премьера фильма «Процесс». На фестивале Docudays UA в Киеве зрители фильма Аскольда Курова провели акцию в поддержку крымчанина Олега Сенцова, 25 марта 2017 года
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Симферополь. 166 лет со дня рождения крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского, 21 марта 2017 года
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Симферополь. 166 лет со дня рождения крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского, 21 марта 2017 года
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Симферополь. 166 лет со дня рождения крымскотатарского просветителя Исмаила Гаспринского, 21 марта 2017 года
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