За последние три года в распоряжении крымских властей оказались сотни миллиардов рублей, выделяемых в виде федеральных дотаций для обеспечения благосостояния жителей полуострова. Куда эти деньги идут на самом деле? Насколько эффективно их расходуют?

В рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма в 2015 году на полуостров направили 3,6 миллиарда рублей. В 2016 году эта сумма составила уже 22,3 миллиарда рублей, а в нынешнем году российские власти пообещали профинансировать потребности Крыма на 155 миллиардов рублей. И это не считая собственных налоговых сборов и других доходов полуострова.

Крым.Реалии проанализировали расходы подконтрольных России крымских чиновников и выяснили, на чем они экономят, а на что денег не жалеют.

«Стройка века» за 366 миллиардов

Самым дорогостоящим проектом в Крыму является строительство Керченского моста, который должен будет соединить полуостров с Краснодарским краем соседней России.

Фирма-подрядчик, принадлежащая другу российского президента Владимира Путина Аркадию Ротенбергу, назвала первоначальную стоимость проекта в 50 миллиардов рублей. Но впоследствии смета расходов увеличилась: вначале – вдвое, а затем – в четыре раза, и по состоянию на начало этого года цена составила 227 миллиардов рублей. Из них 113 миллиардов рублей уже потратили.

В пресс-службе проекта «Крымский мост» сообщают, что строительство одновременно ведется на восьми участках. «Погружено уже более 4 тысяч свай из более чем 7 тысяч. Готово больше 245 опор из 595», – говорится в сообщении. Однако на днях шторм в Керченском проливе внес коррективы в процесс.

Еще 139 миллиардов рублей планируют потратить на строительство страссы «Таврида», которая должна будет соединить Керчь и Севастополь. Ее смету тоже пересматривали дважды, и сейчас она в три раза превышает первоначальную цену.

Несмотря на то, что проект оплачивается не из крымского бюджета, последствия таких затрат сказываются и на крымчанах, и на россиянах – в виде сокращения финансирования других статей бюджетных расходов.

Экономия на городах, дорогах и детском питании

В режим экономии в этом году перевели несколько крымских городов. Бюджеты Керчи, Феодосии и Евпатории по сравнению с прошлым годом ​сократили ​в три раза, а Армянска и Красноперекопска – в четыре-пять раз. Самые масштабные сокращения затронули бюджеты городов, где работают бюджетообразующие промышленные предприятия. Исключением является только курортная Евпатория.

Факт экономии на детях Контрольно-ревизионная комиссия зафиксировала в Керчи. В частности здесь установили, что порции обедов, которые выдают в школах, – вполовину меньше положенных. Как пишут местные СМИ, руководитель управления образования подконтрольной России администрации города Виктор Дахин «никак не отреагировал на эту информацию».

Экономия на материалах во время ремонта крымских дорог ежегодно приводит к необходимости переделывания работ и трате дополнительных бюджетных средств. О том, во что превратились крымские дороги после такой экономии, читайте в материале «Миллиарды в асфальте: «российские» дороги Крыма».

В Ялте для экономии бюджета еще в 2015 году инициировали масштабные сокращения чиновников – всего здесь намеревались сократить более 110 должностных лиц.

Отдельный пример «экономии» демонстрирует глава городской администрации Ялты Андрей Ростенко. Прибыв из Симферополя, он пока не обзавелся жильем в курортной столице полуострова и живет в корпусе № 10 ялтинского санатория «Жемчужина». Севастопольское издание «Примечания» пишет, что за аренду этого жилья Ростенко платит 29 тысяч рублей, что не соответствует рыночной цене.

Казаки, дороги и иллюминация

Куда более обширным оказался перечень чиновничьих затрат, в том числе необоснованных. Например, в конце января крымский главк Следкома России возбудил уголовное дело по факту растраты более 46 миллионов рублей. Эти средства выделили для обеспечения организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования полуострова. Обвиняемым по делу является Василий Савченко, возглавлявший Службу автомобильных дорог Крыма с декабря 2014 года по октябрь 2015 года.

В растрате еще 1 миллиона рублей подозревают чиновников Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя. В подконтрольной Росии прокуратуре Крыма установили, что чиновники вдвое завысили стоимость услуг ремонта дорог на Фиолентовском шоссе. За работы подрядчику перечислили 2,2 миллиона рублей. Однако, согласно выводу экспертного заключения, объем выполненных работ не соответствует указанным в актах – стоимость невыполненных составляет 1,4 миллиона рублей.

Еще свыше 60 миллионов рублей подконтрольные России власти Севастополя в конце прошлого года потратили на новогодние ели и монтаж праздничной иллюминации. В 2015 году новогодние украшения для города закупили почти на 30 миллионов рублей.

37 миллионов рублей в ближайшие четыре года в городе собираются потратить на укрепление местных казачьих общин, которые в 2014 года помогали России аннексировать Крымский полуостров.

Севастопольские чиновники необоснованно растрачивали бюджетные деньги и во время чрезвычайной ситуации, связанной с блэкаутом в конце 2015-начале 2016 годов. Подконтрольная России Контрольно-счетная палата Севастополя не подтвердила целевое расходование бюджетных средств на закупку более 1 миллиона литров дизтоплива общей стоимостью 47,2 миллиона рублей. Это 41% от общего объема топлива, приобретенного для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также не подтверждены целевое использование аварийного запаса товарно-материальных ценностей на сумму 3,7 миллиона рублей, приобретенных за счет средств резервного фонда и установлено нецелевое расходование дизтоплива на сумму 583 тысячи рублей.

Миллионы на чиновников и «золотой» номер

Среди самых дорогих проектов в Крыму остается и многолетнее строительство объездной дороги под Симферополем. Этот проект по праву можно назвать «золотой жилой» для чиновников: еще до российской аннексии Крыма здесь освоили сотни миллионов бюджетных гривен, а в последние годы суммы оценивают миллиардами рублей.

Крымские чиновники не слишком экономны в обеспечении собственных потребностей. Ежегодно для крымских и российских налогоплательщиков дорожает смета расходов на обеспечение деятельности подконтрольного России крымского парламента и правительства. В среднем аппарат в ведомстве Владимира Константинова становится дороже на 10 миллионов рублей, а правительство Сергея Аксенова – на сотни миллионов.

Тем не менее, это не мешает чиновникам расточительствовать. В феврале подконтрольный России крымский суд вынес приговор бывшему главе Черноморского района Сергею Володько – его признали виновным в присвоении более 300 тысяч рублей с использованием служебного положения. Суд оштрафовал Володько на 450 тысяч рублей, а также лишил права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Летом прошлого года фигурантом уголовного дела стал бывший начальник контрольно-ревизионного отдела регионального отделения Фонда социального страхования Крыма. Его обвиняют в незаконном приобретении за бюджетные средства «золотого» телефонного номера стоимостью полмиллиона рублей. Приговор в деле еще не вынесли.

В пятницу, 24 марта, глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов заявил о готовности тщательно следить за расходованием бюджетных средств в регионах полуострова. В этом году он рассчитывает ​сэкономить до 2 миллиардов рублей на госзакупках.