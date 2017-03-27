Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Силач посвящает новый рекорд российскому вторжению в Крым», – видео с таким заголовком опубликовали на сайте британской газеты Тhe Daily Mail. «Российский пауэрлифтер побил мировой рекорд и посвятил подвиг аннексии его страной Крыма. 32-лентний Иван Санкин протащил 312-тонный кран на расстояние 1,5 метра в Ливадии на юге Крыма», – говорится в подводке к видео.

«Путин будет избран – хотят того люди или нет», – интервью с российским социологом Львом Гудковым под таким заголовком было опубликовано в немецком журнале Spiegel.

«Аннексия Крыма является путинским капиталом. Это не будет длиться вечно, но на эту избирательную кампанию его еще хватит, хотя эйфория и закончилась. Тем не менее, крымская политика Путина по-прежнему пользуется значительной поддержкой среди населения. Она стабильно держится на уровне от 82% до 84% опрошенных, пропаганда работает неустанно, Кремль контролирует 94% СМИ. Путин вернул русским национальную гордость. Включение Крыма в 2014 году имеет большое символическое значение, оно идет сразу после победы во Второй мировой войне – на втором месте среди главных событий. Но кривая патриотической мобилизации, которая в 2014 году сильно выросла, опять снижается».

«Это звучит невероятно, но есть способ заключить мир между Украиной и Россией», – считает американская газета The Washington Post.

«Последним по счету, но не по значению является Крым, и возможно, эта проблема наименее пригодна для компромисса. Москва вторглась и аннексировала этот черноморский полуостров у Украины в марте 2014 года и заявляет, что считает Крым частью России и не собирается возвращать его Украине. Украинские чиновники также отвергают любой компромисс «мир в обмен на землю» в отношении Крыма. По этой причине, скорее всего, нужно будет просто отложить переговоры по Крыму на более поздний срок. Назвать такой вариант элегантным нельзя, но на первое время этого, вероятно, будет достаточно. В конечном итоге, если настоящее примирение когда-нибудь произойдет, то, возможно, будет найдена какая-то формула совместного суверенитета и какая-то форма платы со стороны России Украине за полуостров. Однако необходимо признать, что ожидать от Украины пойти на компромисс – или даже вести переговоры с Россией – несправедливо. В конечном счете, Россия незаконно аннексировала Крым, и она явно остается главным подстрекателем насилия на Донбассе».

«Москва заставляет молчать крымских диссидентов», – видеорепортаж с таким заголовком публикует французское информагентство France24.

«Спустя три года после аннексии украинского полуострова Крым Россия развернула все инструменты, имеющиеся в ее распоряжении, чтобы заставить замолчать несогласных. Идет ли речь о крымских татарах (этническом меньшинстве в оппозиции к аннексии), журналистах, которые выражают критическую точку зрения, или проукраинских активистах – все те, кто сомневаются в российском государстве, рискуют гневом режима», – говорится в подводке к видео.

«В первый раз после захвата Крыма: нынешний визит Бренда в Россию», – материал о встрече министров иностранных дел Норвегии и России Берге Бренде и Сергея Лаврова в Архангельске опубликован в норвежском издании VG.

«Есть несколько европейских стран, которые считают необходимым и желательным, чтобы восстановить связи с Россией на более высоком политическом уровне, но не резко. Главной особенностью является то, что санкции за Крым сохраняются. Норвегия по-прежнему имеет гораздо меньше контактов на государственном уровне с Россией, чем они имели до 2012 года».

«Москва, Ле Пен – Путину: «Мы признаем Крым», – сообщает итальянское издание Lettera43.

«Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен была принята в Кремле президентом России Владимиром Путиным. «Россия, – сказал Путин, – ни в коем случае не хочет влиять на выборы, но оставляет за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же как делают наши партнеры, например, в Европе, в США». Ле Пен пообещала признать Крым территорией России и бороться с санкциями против Москвы, если станет президентом Франции: «Я всегда поддерживала отмену санкций, которые считаю контрпродуктивными».