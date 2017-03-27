Акции протеста, организованные Алексеем Навальным и ФБК, оказались по-настоящему массовыми. Участники митингов делились фотографиями и видео центральных улиц и площадей, заполненных людьми.

Москва:



Петербург:



Екатеринбург:



Пенза:



Иркутск:



Тем не менее, о шествиях так и не сообщил ни один российский федеральный канал. Не попали новости о протестах и в топы наиболее известных интернет-агрегаторов.

Игорь Яковенко

Вести недели. Программа о главных событиях недели. Два с половиной часа обо всем на свете. Огромный материал о Тельмане Исмаилове.

Больше часа о том, как умирает Украина.

Около часа о том, как загибается Европа.

Ни секунды о том, что в 88 городах России прошли акции протеста, в которых приняли участие свыше 100 тысяч человек, свыше тысячи были задержаны.



Один из немногих официальных комментариев поступил от мэрии Москвы, где отметили "безукоризненную работу полиции". У участников акций создалось другое впечатление, особенно после того, как начались массовые задержания.

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Tikhon Dzyadko

Юношу по имени Артемий Кирьянов госпитализируют из ОВД Обручевский с черепно-мозговой травмой.

Мэрия: "Московская полиция действовала безукоризненно".

Этим снимком в Сети делились чаще всего:



Появились и авторские вариации:



Корреспонденту "Медузы" удалось разыскать героиню фото Ольгу Лозину и записать ее рассказ о том, как ее задержали:

...выскочил ОМОН и просто начал хватать людей. Там была такая клумба с цветами — я встала на нее посмотреть, где граница толпы. ОМОН потребовал срочно слезть с клумбы. Все быстро слезли; последнего, кто слез, молодого человека, жестко начали отводить в автозак, заломив руки. Моя мама оказалась рядом и спросила: за что вы его хватаете? После чего схватили и мою маму. А потом и сестру. Их повели — и я пошла вслед за ними, даже не понимая, что меня тоже задерживают.

В какой-то момент толпа меня оттеснила, но я снова подошла к полицейским. И вот тут уже меня понесли. Я бы не сказала, что меня грубо задерживали — несли меня достаточно аккуратно. Я сама бы пошла, если бы мне сказали, по какому поводу меня задерживают. Но я даже спросить не успела.

В итоге задержанных в Москве оказалось больше, чем после протестов на Болотной площади - по данным ОВД-Инфо, их число приблизилось к 800.



Задержанные журналисты вели репортажи из автозаков и ОВД.



Навальный обещал всем задержанным юридическую поддержку, и некоторые адвокаты заявили, что готовы ему в этом помочь:

Алхас Абгаджава

Удивительно, но факт. Во-первых, власть оказалась не готова к тому, что Навальный консолидирует столько людей в разных регионах. Кстати, причиной тому, как ни смешно, всё та же бюрократия и коррупция. Сейчас некогда объяснять, да и не это важно. Второй важный момент: упорство и последовательность Алексея Навального принесли ему очень ценный результат - к нему стало меняться мнение сомневающихся людей. Третье: Алексей покорил сердца молодёжи, а это самый ценный ресурс. Четвертое: огромная неприятность для власти в том, что молчание на зомбоканалах вовсе не означает, что будет такое же равнодушие в международных СМИ. Сегодня, ну в крайнем случае завтра весь мир будет знать о сотнях задержанных, вышедших выразить недовольство коррупцией. Очень гнилая история для чиновников, богатые привычки которых уже стали притчей во языцех.

Алексею придется выполнять свое обещание - отстоять интересы всех задержанных, в том числе в ЕСПЧ. Поэтому, я готов внести свою лепту в этот процесс, разумеется probona. И прошу всех своих коллег подключиться, чтобы завтра не было мучительно больно, ну и так далее))

Помощь было кому оказывать – только в Москве задержанных было столько, что к вечеру их было уже некуда везти.

Ольга Романова

"Перевалили за 40 ОВД. В ход пошла такая экзотика, как ОВД "Метрогородок" - рассказывает Сергей Шаров-Делоне о географии ОВД, куда в воскресенье до вечера доставляли задержанных на Тверской.

Шуткой дня стала эта:



Много шутили и по поводу удачного начала (и названия) фестиваля московской мэрии – некоторые СМИ предпочли в первую очередь сообщить о нем, а не о массовых протестах.

Иван Давыдов

Телевизор сказал: "В Москве начинается фестиваль "Ворвись в весну!" Я никогда не сомневался в том, что Собянин - тайный крамольник. Вот и над широкими тротуарами на Тверской все смеялись...

Alexei Medvedev

Спасибо Собянину за широкие гранитные тротуары, благодаря которым так удобно гулять по Тверской

Многие отмечали иронию ситуации: полиция разгоняет митинги против коррупции.

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Alex Amyotov

По всей стране тысячи сотрудников полиции вышли на митинги и шествия против коррупции.

(Шутка не моя, но больно хорошая)

Olga Galitskaya

Вопрос. Получается, что избивая у памятника Пушкину людей, недовольных властной коррупцией и собственным обнищанием, запихивая их в автозаки, ОМОН поддерживает коррупцию?

Безумие.

Alexander Smirnov

Подошел мужик в скафандре боком

И вломил дубиной по рогам.

Трудно выжить в космосе далеком

Инопланетянам, то есть нам.

Но больше всего комментаторы удивлялись тому, сколько среди протестующих оказалось студентов и школьников: по оценке газеты "Коммерсантъ", в Москве таковых была почти половина.

Ilya Krasilshchik

Все это страшно интересно и для меня лично совершенно неожиданно.

И сколько народу пришло.

И сколько народу пришло не в Москве.

И сколько народу про это читало (а читали ооочень хорошо, у нас сегодня больше 600к уникальных пользователей будет).

И самое главное, что все замечают — сколько детей пришло. В 2012-м им было по 10-13 лет. Телек они не смотрят, смотрят соцсети и ютюб. И ничего им, кажется, не страшно.

В общем, опять что-то поменялось, кажется.

Katya Parkhomenko

Было очень много новеньких, первоходов. Мальчики-старшеклассники и студенты, девочки цулыми стайками, ветеранов за их юными лицами было почти не видно, хотя были и мы.

Навальный молодец, это живое настоящее движение, других не видно.

Рустем Адагамов

Вдруг оказалось, что поколение, выросшее при бесконечном Путине, но не знавшее, что такое совок, начало заявлять о себе, подавать голос и требовать, чтобы к нему прислушивались. И это очень интересное явление.

Kirill Kutalov

Если раньше – все помнят, кто ходил – на улицы выбирались непонятные нафталиновые личности со следами многолетнего алкоголизма и бардовской песни на лице, то сегодня заряжали дети.

Студенты. Старшеклассники. У них были разные знаки отличия, у многих георгиевские ленточки, у многих – триколор, у некоторых зеленые полоски на лицах, были люди с зелеными волосами, были еще какие-то, я не успеваю следить за сменой субкультур. <...>

Я бы сказал, что это неизбежное, биологическое, от которого не спастись – это смена поколений, она произошла сегодня на улице Тверской в Москве и на других улицах других городов.

– Потому что коррупция – это русская духовность! – захлебываясь от восторга кричит друзьям шестнадцатилетний пацан, они смеются, они все понимают, они выросли при царе, и не видели ничего другого.

Это для тебя, старпера, есть оттенки говна, ты пожил и при том, и при другом, хлебнул и того, и другого, а для них нет оттенков.

Для них есть родаки, преподы и какой-то мутный папик над всем этим, и так было всегда, понимаешь, всегда, всю их долбанную жизнь. Вообще всю, от рождения. <...>

<К черту> папиков.

Дети бегали от омона вокруг Пушкина А.С. и кричали "защитники воров". Дети рассказывали друг другу, как их сгоняли на митинг в честь Крыма. Дети, говорят, пнули мента ногой!

Это было так невероятно и прекрасно – все, что происходило сегодня в Москве. Как Революция Детей.

Алексей Цветков

Крестовый поход детей.

Александр Морозов

"Не у всех отцов есть дворцы. Но у всех есть сыновья", - вот в какую сторону это все двинулось.

Константин Янкаускас

Горжусь тем, что гражданин одной страны с ребятами, которые на 10-15 лет младше меня и были сегодня на Тверской. Вы герои и за вами будущее нашей страны!

Глеб Морев

Юность это возмездие

Alina Vituhnovskaya

Произошло радикальное омоложение протеста - бунтуют дети. А дети опасней взрослых - дети смерти не боятся. И за этими детьми вынуждены будут выйти их родители.

Maxim Goryunov

бабы не тех нарожали!

О том, чем нынешние протесты привлекли молодежь, рассуждает на Colta.ru Егор Сенников:

Такая массовая молодежная поддержка совершенно неслучайна по нескольким причинам. Во-первых, Навальный, видимо, вполне осознанно выбрал молодежь в качестве своей целевой аудитории — особенно это заметно, если внимательно смотреть видео с открытия штабов президентской кампании Навального по всей России, а также по контингенту групп сторонников Навального «Вконтакте». Нынешние школьники, выходящие в первый раз протестовать на площади и улицы — это люди, которым в 2011–2012 году, во время предыдущей волны протестов, было лет 11–14. Можно сказать, что они выросли с историями о Навальном, Удальцове, «болотных протестах». Эти имена закрепились в их памяти, и именно они для нынешней молодежи и представляют собой протест. Старые истории о Каспарове, Лимонове, НБП и Немцове, скорее всего, значат для протестовавших сегодня не очень много — если они вообще знают о них.

Но нельзя не заметить и того, что в 2011 году власть умела и знала, как обращаться с молодежью: успешно привлекая ее в различные прокремлевские движения, она, по большому счету, решала важную задачу. <...> Однако никакого боевого отряда власти из «Наших» не получилось (да и не могло получиться); от протестующих спасал ОМОН и политические манипуляции, и на существование кремлевских молодежных движений попросту махнули рукой. <...> И можно сказать, что молодежи пришло так много не только потому, что их сагитировал Навальный, но и потому что их не сагитировал никто другой.

О том же пишет и Кристина Потупчик:

Вообще сегодняшние акции, мне кажется, история вовсе не про Навального, выгодополучателем этих протестов он не станет. Люди вышли не за него (и уж тем более — не против Медведева), а за абстрактную «движуху». Раньше эту движуху организовывали «Наши», а свято место, как известно, пусто не бывает — на пост властителя дум беспокойной молодежи вместо Якеменко пришел Навальный.

И главное, на мой взгляд — происходящее свидетельствует не об экономическом или коррупционном кризисе, а о кризисе смысловом и идейном. Все эти коллективные решетниковы, борцы с покемонами, победители интернета, синих китов и «групп смерти», все клерикалы с кадилом наперевес завели власть в коммуникативный тупик, в котором она вообще потеряла какие-либо связующие ниточки с поколением 15-20-летних. Питер стал сегодня самым массовым как раз потому, что там РПЦ зарвалась окончательно, протянув липкие ладошки к Исакию. На улицы сегодня выходили школьники не потому, что Димон, а потому что Соколовский.

Другая распространенная точка зрения – молодежи интересна не столько политика, сколько лишний повод потусоваться:

Sergey Hudiev

Смотрю прямую трансляцию с Питера. Там в основном молодые ребята, студенты, boys just wanna have fun. Опасность быть задержанным и выпущенным через день придает всей развлекухе остроты - немного, столько сколько нужно. Это молодое желание выпендриться, произвести впечатление я хорошо помню за собой. Сам драйв в этом глупом возрасте является достаточным побудительным мотивом для действия.

Кричат "мы здесь власть", и "мы здесь государство", и что забавно "долой царя". Ребята, в стране еще живет очень много людей - вы их спросили, хотят ли они видеть толпу юных недоучек в качестве власти и государства (спеллчекер пытается исправить на "гусеводства") ? Вы вообще, ребята, имеете хоть какое-то представление о том, как функционирует государство и каковы обязанности власти? Не пойти ли вам под окна больницы с криками "мы здесь медицина", под окна школы с криками "мы здесь образование", или под окна завода с криками "мы здесь производство"?

Спорит со скептиками Михаил Пожарский:

Очень смешно наблюдать, как всякие околокремлевские жулики теперь пытаются объяснить себе и своим работодателям, как же так получилось, что молодежь сегодня массово вышла за Навального. Самые эпичная версия: молодежи нужна "движуха", а после НАШИх "движухи" нет (угадайте, кто пишет). В целом все сходятся на том, что бедную молодежь затюкали злые тетки от Мизулиной до Мурсалиевой, достало РПЦ и Милонов со своими запретами и т.д. и т.п. А вот Навальный, коррупция, власть - это все как бы ни при чем, ну просто повод такой удобный подвернулся...

Это, конечно, смешной сеанс аутотренинга от профнепригодных кремлевских пропагандистов, но малоубедительный. Как-то не вписывается в это ни недавних скандал в Брянске, где всем классом топили за Навального против директрисы и прочих завучей, ни тот эпизод, где школьники мучили учителей требованием чеков за поборы именно с той позиции, что им не по нраву коррупция. Так что, не выйдет представить нынешних школьников умственно отсталыми, которых волнует лишь "движуха" и то, что злой Милонов ее пытается запретить. Более всего это как раз напоминает старушечье ворчание на лавке: "знаем мы эту молодежь - ей только движуху подавай".

Как видим, у нас выросло отличное поколение, которое прекрасно понимает, где причина, а где следствие. Что Милонов, Мизулина и прочее государственное жлобство - следствие, а причина - сидит в Кремле. И слова вроде "коррупция", "честные выборы" и т.д. новое поколение прекрасно понимает.

Многие согласны:

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Marina Litvinovich

"Путинское поколение" пришло спросить, долго ли еще все это будет продолжаться.

Igor Klyamkin

Событие случилось сегодня. В крупнейших городах страны люди вышли на несанкционированную акцию протеста. Зная о рисках и пренебрегая ими. Вышло поколение, для которого 90-е – уже история. оно при них не жило и на них не оглядывается. Ни с проклятиями, ни с восторгом. Оно - ровесник режима, оно соотносит себя только с ним, и он это поколение не устраивает. Если все так, то большое событие.

Вполне возможно, что теперь Кремль снова обратит внимание на молодых, считает Максим Трудолюбов:

Телевизор еще раз доказал свою ненужность Кремлю. Разумнее сдать Останкино под офисы. Теперь начнется большое изучение молодежи, совещания в Кремле по молодежной тематике. Будут перечитывать твиттер и пересматривать youtube-каналы. Аудитория молодых ютуберов - таких, как Руслан Соколовский, который в храме покемонов ловил (да, помню, Anton Barbashin) себя обнаружила. Вот люди, для которых не только государственные сми, а вообще практически любые сми - динозавры

Впрочем, молодежи было много и с другой стороны - под тонированными шлемами и за пластиковыми щитами.



Сотрудников московского офиса ФБК задержали в полном составе в момент, когда они вели интернет-трансляцию с митингов. Алексей Навальный был задержан на улице.

Леонид Волков

Оцениваю все происходящее как оглушительный успех меня как телеведущего.

Первый же эфир и — весь наш видеоотдел и вся редакция задержаны, их доставляют в ОВД Даниловский.

Меня тоже хотели было доставить, сейчас вернули в офис. Ждем адвоката. Будут видимо изымать технику и похоже что возбуждать дело по 282.

"Есть основания полагать что вы могли в своем несогласованном эфире допустить экстремистские высказывания".

Хмммм. Разжигал неприязнь к коррупционерам? А также хочу посмотреть, как быстро они сделают экспертизу 8 часов эфира.

Galina Timchenko

ФБК и 282 (возбуждение ненависти или вражды). Интересно, какую социальную группу имеют в виду - любители кроссовок? заказчики домов для уточек? поклонники онлайн-шопинга? владельцы виноделен?

Но вообще не смешно ни разу.

UPD Кира Ярмыш уточнила: Волкову действительно вменяют 282, остальным пока неясно, что. В офисе ФБК продолжаются следственные действия.

Ольга Романова

Самое глупое, что может сейчас сделать какой-нибудь деятельный болван - это предъявить обвинения Навальному и Волкову. И реально начать их сажать. Вот вам и в чистом виде политический процесс, и сочувствие там и у тех, кто до сих пор обходился - на фоне того, что тюрьма опять становится непременным атрибутом хорошей русской биографии, и люди, имеющие с Навальным разногласия, перестают их высказывать, потому что к сидящему нельзя. Только поддерживать, тайно вздыхая в кулачок, чтоб никто не видел. И пожалуйста - младшие классы брянских школьников получат своего Манделу, но при этом очень быстро вырастут. А старшие классы уже получили.

Несмотря на аресты, настроение у многих после акции заметно улучшилось.

Olga Beshley

1. Ну вот мы наконец и сделали то, чего боялись ещё шесть лет назад — мы массово вышли на НЕСОГЛАСОВАННУЮ акцию протеста в десятках (!!!!!) городов России.

Я надеюсь, что с этого дня унизительная процедура согласования акций, площадок и маршрутов останется в прошлом. Москва сегодня была прекрасная — наш город, наши улицы, наш Пушкин! (в общем, все наше, пока Собянин не начал масштабный ремонт).

2. Говорят, на Страстном бульваре пытались организовать баррикады, но ничего не вышло. Не важно, что не вышло. Важно, что пытались!

3. У протеста есть ресурс, и он вырос — несмотря на все законы, которые приняла прошлая Дума, несмотря на все ужесточения, посадки и запугивания. Страха не стало больше, а даже наоборот — сегодня в какие-то моменты толпа ревела так яростно и так жутко, что в оцеплении каменели лица (я не к тому, что они непременно нас испугались — может быть, просто вломить хотели; но все же).

4. Будет реакция. Прошлые протесты были деморализованы Болотным делом и посадками лидеров оппозиции. Нужно быть готовыми и к провокациям, и к ужесточениям, и бог знает к чему. Но в принципе мы ведь уже всегда готовы — спасибо, что сажали за репосты.

5. Следим за судьбой сотрудников ФБК и почти тысячи задержанных. Вероятно, придётся выходить снова и снова.

6. А как же круто, что пошли, а?

Alexey Kovalev

Сегодня, конечно, полный пиар-провал у методологов:

1) Очевидно, что все меры запугивания, все адские законы, принятые после 2012 - не работают. Мент в матюгальник заводит свою волынку про "уважаемые граждане, просьба разойтись, мероприятие не согласовано" - над ним просто все ржут. На распиаренные "гайд-парки" всем насрать. На "санкционированность" мероприятий тоже. Хотят и выходят куда им хочется.

2) В телевизоре, во всех информагентствах - почти полный блэкаут и молчание. И это прям бросается в глаза, в 2011-12 такого не было. Но завтра все международные газеты в очередной раз выходят с космонавтами, тащащими людей в автозак.

3) Выросло целое поколение людей, на которых телевизор не имеет вообще никакого влияния, а промывание мозгов в школах имеет эффект ровно обратный ожидаемому.

Короче, интересно, какие там дальше почки вылупятся на ветвях кириенковской весны.

Николай Подосокорский

20 тысяч в Москве, 10 тысяч в Петербурге, тысячи и сотни людей в разных городах России на несогласованных акциях протеста - это показатель того, что людям надоели политические ограничения и их больше не пугают репрессии. Не все, кто вышел на улицу, поддерживает Навального и не все считают главным злом премьер-министра Медведева. Лозунги и мотивы собравшихся были самыми разными, но объединяло всех их недовольство текущим положением вещей, когда народ перестал быть источником власти, свобода шествий и собраний в стране по сути запрещена, свободные выборы и независимый суд давно перестали существовать. В отличие от ряда моих друзей по фейсбуку, я не считаю, что Навальный - агент Кремля, да и дело вообще не в нем. Люди должны вспоминать хотя бы иногда, что это их страна, и они имеют право требовать от власти соблюдения их интересов, вопреки карательной машине, мощной госпропаганде, легиону провокаторов и страху (сесть в тюрьму, потерять работу, стать изгоем и объектом травли и т.п.). Главное - избавляться от этого страха, который нынешняя власть всеми средствами пытается посеять в обществе. Уже за это Навальному можно сказать спасибо. А поддерживать лично его или нет - пусть каждый решает сам.

Serg Mitrofanov

Сегодняшняя акция показала, что столица пассивно-оппозиционна и нифига не лояльна. Где "кремлевские" набирают свои 86% - непонятно. Сама акция безусловно войдет в историю: люди вышли в огромном количестве несмотря на запрет. Власти попросту проигнорированы вместе с их космонавтами. Это даже круче чем Болотная! Может быть, это начало долгожданного конца.

Сергей Шелин

То, что сегодня происходит, далеко не революция, но все равно небывалая вещь.

Начальство как раз созрело до того, чтобы забыть абсолютно обо всем, кроме самого себя, кроме того, что происходит в его собственном кругу. Что сойдет не только любая наглость, но и любое помешательство. Что можно затребовать абсолютно все сию минуту пришедшее в голову, и тут же сделают и поднесут на блюдце.

Представьте веселую компанию на пикнике. Поют, скачут, справляют нужды, кувыркаются, любят и не любят друг друга, хватают, что попадет под руку. И вдруг видят: вокруг стоят и смотрят люди.

Оказывается, вокруг них страна. Выяснилось сегодня. Шок гарантирован. Чем ответят, не знаю.

Для многих митинги стали окончательным подтверждением состоятельности Навального как политика.

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Игорь Эйдман

Нравится это кому-то или нет, но Навальный и ФБК раскачали новую протестную волну в России. Люди опять стали выходить на уличные акции, причем, что очень важно, несанкционированные. <...>

А наши интернет-умники пусть продолжают талдычить "про проект Кремля". Если Навальный - проект Путина, то Ленин - проект Керенского, Сталин - проект Троцкого, а Желябов - проект Александра 2 (сравниваю не персонажей, а отношения между ними :).

Vladislav L Inozemtsev

Алексей Навальный (Alexey Navalny), браво! Сейчас все отсиживающиеся в кустах "оппозиционеры" будут обвинять его в работе на одну из кремлёвских башен, кремлёвцы - на проклятых заокеанских хозяев, но работает он исключительно на будущее всей России... И при этом весьма эффективно!

Александр Морозов

Чем бы это все не закончилось, но сегодняшняя акция в 80 городах войдет в политическую историю РФ . Это уже ясно. Несмотря на полную деполитизацию и разгром всех центров независимой политической активности, несмотря на запугивание общества - обнаружилась новая среда людей, готовых заново настаивать на гражданских свободах, на политическом участии. Трехлетнюю историю антикоррупционных публикаций Навальный мощно капитализировал одним роликом про димона и началом своей игровой президентской кампании. Он без всякого преувеличения великий современник. Вызывают огромное уважение его ум, упорство и медиа-гениальность.

Marat Guelman

Ну, с сегодняшнего дня очень простое одно требование:

Допустите Навального до участия в президентских выборах.

З.ы.

Остальное молодежь сделает без нас.

Эдуард Лимонов

Нехотя приходится признать, что ультра-либералы выступили сегодня впечатляюще.



От этого они не перестали быть цукины дети, и не перестали быть опасны для страны и государства, но факт есть факт, они осознали себя как класс и сплотились под флагом афериста Навального.



Это было классовое выступление ультра-либералов больших городов страны, и беды от этих людей будет впереди стране и государству немало.



Я полагаю, сегодня президент страны наконец задумался о том правильна ли его внутренняя политика. И задумавшись,я надеюсь, пришёл к выводу, что его внутренняя политика потакания этим опасным людям была тотально неправильной. Вы вырастили их и выпестовали, господин президент,вы их взрастили тем, что не наказывали.



Вот к чему привела политика потакания макаревичам и репрессий мироновым. Президенту придётся в эти дни решать, что с ними делать, с ультра-либералами. А ничего не делать нельзя, господин президент,они сожрут Вас и Россию.



Если сегодня они не убили полицейского, то будьте уверены, убьют в следующий раз. И не одного.

Многие пытаются спрогнозировать реакцию властей и понять, какими могут быть последствия массовых акций протеста.

Alexander Kolyandr

1. Увольнение Медведева становится маловероятным.

2. Нужда в показательных арестах и делах о коррупции против массово непопулярных фигур, обобщенного "чубайса". Как следствие - рост прокрастинации в фискальных реформах

3. Увеличение широты и возраста призыва, повышение эффективности призыва и отчисления из вузов

4. Увеличение финансирования Интернета и ужесточение законов против иностранных сайтов и компаний

5. Увеличение бюджетных расходов, усилившие контроля над регионами

6. Аресты в фбк, кроме первых

Что ждёте вы?

Аркадий Бабченко

Власть, конечно, не будет искать никаких "новых путей". То, что сегодня произошло - это для нас "беспрецедентная акция". А для неё - даже в статистическую погрешность не входит. Будет банально тупо сажать и давить дальше.

Konstantin Kalachev

Главное сегодня не митинги. Главное дискуссии после них. Расшевелили болото.

Evgeny Minchenko

Интересный момент по сегодняшним протестным акциям в России - больше людей на улице в Питере, чем в Москве. Явно в связи с Исакием.

В ряде городов произошла привязка к общероссийскому поводу локальных акций протеста - обманутые дольщики и вкладчики, экологи.

При этом политический итог этого дня - Медведев гарантированно не будет кандидатом на выборах президента РФ в 2018 году.

Для этого всё и затевалось.

Maxim Zharov

Тезис Евгений Минченко, что после сегодняшней акции Медведев потерял шансы стать преемником во второй раз на 2018-й, весьма спорный. Сегодняшняя акция была организована как бы против Медведева, но вот большинство лозунгов и кричалок впрямую ДАМ не касались. Никто не требовал "правительство Медведева - в отставку!". И это симптоматично. Я уже писал сегодня ранее, что эта акция-демонстрация Путину последствий его решения идти на выборы. В этой логике Медведев тут совсем сбоку (что опять же симптоматично) и поэтому особых аппаратных потерь он не понесет. Они будут только в том случае, если Навальный продолжит будировать эту тему. Но я уверен, что не продолжит. Школота собирается с бору по сосенке на манипуляциях, а тут каждый раз новый враг и новый повод должен быть. Иначе школоте не интересно

НЕЗЫГАРЬ

Озабоченность - это мягко говоря то, что испытывает российский политический класс. Привычная " картинка мира" ломается. Социология врет. Протестный молодежный тренд - имеет место; однородной консервативной и лоялисткой провинции нет. Формальная легитимность режима- не защищает, многомиллиардные вложения в телевидение- кому они нужны, если питают пассивный слой, который и слова и не скажет Упор на насилие сомнителен, нет гарантии лояльности самих силовиков. И все это зовется- опасный системный кризис.

Valery Solovei

Zeitgeist

уже можно смело утверждать:

мы вступаем в новую политическую эпоху

Alexander Kynev

Почему уничтожение умеренной оппозиции часто приводит к появлению новой, более радикальной? Небольшая аналогия (условная, как любые аналогии). Желающие могут поискать тексты - была такая китайская кампания по уничтожению воробьев (1958—1962).

Пропаганда объясняла, что воробьи массово пожирают зёрна урожая, принося ущерб национальному хозяйству. В итоге было истреблено около 2 млрд воробьёв. Первый эффект был позитивным - через год после кампании урожай действительно стал заметно лучше, Но через два года расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги, урожаи резко уменьшились и в стране наступил голод, в результате которого погибло от 10 до 30 миллионов человек. Результатом кампании стали закупка и завоз в страну живых воробьёв из Советской России и Канады.18 марта 1960 г., Мао Цзэдун написал: «Не надо бить воробьев, как результат мы лишь получили клопов»

Константин Сонин

Мне то, что происходит, кажется принципиально отличным от протестов 2011-12: у тех протестов была фокальная точка старта, результаты выборов 2011 года. Там был очень сильный "эффект открытия глаз": сотням тысяч людей стало понятно, что их обманывают. С коррупцией дело обстоит по другому: здесь вряд ли кто-то сильно обманывается. Скорее, это результат медленно зреющего недовольства. Конечно, такой процесс медленнее, но и значительно глубже. Что-то похоже на вторую половину 1980-х (митинги были фактически невозможны до 1989-го, а потом стали многотысячными очень быстро) и география сегодняшних протестов, кстати, напоминает как раз ту географию.

Те, кто предполагал, что Дмитрий Медведев весь день смотрел трансляции с митингов и нервно качал ногой, оказались неправы. Пока другие катались в автозаках, он катался на лыжах, что выяснилось ближе к вечеру из комментария, оставленного им в Instagram под одной из своих старых записей.