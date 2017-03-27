Вопреки визовым санкциям, введенным Евросоюзом после аннексии полуострова Россией, крымчане с российскими загранпаспортами получают визы и путешествуют в страны ЕС. Это стало возможным как благодаря не вдающимся в подробности консульствам некоторых стран Евросоюза, так и благодаря выдаче загранпаспортов крымчанам в соседней России.

Севастопольская компания "Единый коммерческий центр электронных документов и услуг" предлагает несколько вариантов оформления шенгенской визы крымчанам. Причем, не только в российский паспорт, полученный в Крыму уже после аннексии. "Мы оказываем содействие в получении крымчанами загранпаспортов материковой части России (через УФМС Ростова и Москвы). В такие паспорта мы гарантируем получение наиболее востребованных виз, в том числе и Шенгена", – говорится на сайте севастопольской компании. Но и с крымской регистрацией можно получить многократную туристическую шенгенскую визу в Италию или Чехию, оформив так называемую временную регистрацию в соседней России, как убедилась корреспондент Радио Свобода, позвонив в офис "Единого коммерческого центра электронных документов и услуг":

– Вы помогаете в получении шенгенской визы?

– Да.

– У меня такая ситуация. Я живу в Крыму и получила российский паспорт. Хочу получить шенгенскую визу и поехать в Чехию на майские праздники на две недели. Я слышала, что вроде бы тем, у кого в паспорте написано, что он живет в Крыму, Евросоюз визу не дает. Что мне делать?

– Прописка у вас крымская? В загранпаспорте место рождения у вас какое указано?

– Ялта.

– Там именно написано "Ялта" или, может быть, Украинская ССР?

– Я, если честно, не помню, паспорта под рукой нет.

– Если в загранпаспорте нет Крыма, то тогда в Чехию (лучше делать визу Чехии – Р.С). Отпечатки пальцев сдаются в Москве. По стоимости – 800 евро. Если написано Крым, то возможна Италия годовая, но она по стоимости 1000 евро.

– А какие нужны документы?

– Загранпаспорт и две фотографии.

– А справка с работы?

– Ничего не надо. Вы же из Крыма. Зачем же нам это показывать.

– А если у меня везде указано, что я из Крыма. У меня могут быть неприятности? Например, Чехия меня потом может лишить этой визы, или нет?

– В течение двух лет такого не было ни разу.

– А насколько это законно? Это все будет работать?

– Конечно! Туристическая годовая виза.

– Мне просто хочется понять технологию, как это делается?

– Вы просто приносите загранпаспорт, две фотографии, оплачиваете. Мы согласовываем день, когда вы едете на сдачу отпечатков пальцев.

– В Москву?

– Да, в Москву. Приезжаете со своим внутренним паспортом, потому что все остальное мы заберем - загранпаспорт и фотографии. Заходите, называете свою фамилию, сдаете отпечатки пальцев и уходите. Через неделю паспорт забираете уже у нас в офисе с визой.

– Это касается Чехии, да?

– Чехии и Италии.

– А могут отказать в визе? Были случаи, чтобы отказывали?

– Бывает такое, что могут сказать, что "мы не сможем поставить визу". Тогда мы возвращаем вам документы и деньги.

– А кроме Чехии и Италии еще куда-то можно попробовать?

– Пока нет.

Согласно информации Министерства иностранных дел Чехии, для получения шенгенской визы, помимо загранпаспорта и фотографии, необходимо иметь медицинскую страховку, бронь гостиницы и авиабилета предоставить сведения о финансовых средствах, подтверждение с работы о регулярном доходе, а также копию внутреннего паспорта. Фирмы-посредники – не только севастопольская компания, в которую позвонило Радио Свобода, – не требуют от своих клиентов всех этих документов.

По словам Давида Новы, директора визового отдела Министерства иностранных дел Чешской республики, консульство не имеет возможности проверять подлинность поданных для оформления визы документов и не застраховано от различных схем, связанных с получением виз крымчанами:

– Какова политика Чешской республики в отношении жителей Крыма? Выдаются ли им, например, туристические визы?

– Так как Чешская республика не признает аннексию Крыма Россией, люди, которые живут в Крыму, в городе Севастополе, считаются резидентами Украины как в Чешской республике, так и в других странах Европейского Союза. Поэтому жители Крыма могут запрашивать шенгенскую визу и получить эту визу, если они соблюдают все условия, – в наших консульствах на Украине: в Киеве или Львове.

Могу сказать, что наши консульства, конечно, сталкиваются со случаями, когда резиденты Крыма пробуют подавать заявления на визу в России. Но, как я уже объяснил, официальная позиция не только Чешской республики, но и других стран Евросоюза, – в таком случае заявление на визу не принимать.

– Предположим, человек родился в Крыму. И в его паспорте указано, что он родился в Крыму, но при этом он зарегистрирован на территории России. Каким образом поступает консульство в этом случае?

Я не могу исключить, что из двух сотен тысяч виз, которые ежегодно выдаются в России, нет ни одной выданной крымчанину

– Если человек не живет на территории Крыма, он получил российское гражданство после марта 2014 года и получил российский заграничный паспорт, он для нас не является гражданином России. Он должен запрашивать визу в наших консульствах на Украине. Если он родился на территории Крыма и был гражданином России до марта 2014 года, мы считаем его гражданином России. Поэтому он может запрашивать и получить визу в любой точке России через наши консульства.

– А если жители Крыма регистрируются в России?

– Смотря где человек был резидентом. Если он был резидентом Крыма и в общегражданском паспорте он является крымчанином, тогда нам известно, откуда он. Но если человек имеет обычный заграничный паспорт и является резидентом на территории Российской федерации, за исключением Крыма, который мы не воспринимаем как территорию России, тогда визу, конечно, получить можно.

Я не могу исключить, что из двух сотен тысяч виз, которые ежегодно выдаются в России, нет ни одной выданной крымчанину. Конечно, трудно разобраться, если человек показывает свою прописку и место проживания не на территории Крыма, а на территории Российской Федерации. Если у человека есть прописка в России и обычный российский паспорт, тогда мы считаем этого человека гражданином России. Если существуют компании, которые занимаются оформлением таких документов, я не могу исключить получение крымчанами визы, но я сам не детектив и такой информацией не располагаю, – сказал Давид Нова.

Регистрация в соседней России позволяет крымчанам не только получать визы в обход санкций, но и открывать счета в российских банках, не находящихся в санкционных списках и таким образом вести бизнес или получать платежи из США, Европейского союза и других стран, поддержавших санкции после аннексии.