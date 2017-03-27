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Общество

За тысячу евро из Крыма в Рим

Надпись в люксембургской деревне Шенген, где было подписано Шенгенское соглашение

Надпись в люксембургской деревне Шенген, где было подписано Шенгенское соглашение

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Вопреки визовым санкциям, введенным Евросоюзом после аннексии полуострова Россией, крымчане с российскими загранпаспортами получают визы и путешествуют в страны ЕС. Это стало возможным как благодаря не вдающимся в подробности консульствам некоторых стран Евросоюза, так и благодаря выдаче загранпаспортов крымчанам в соседней России.

Севастопольская компания "Единый коммерческий центр электронных документов и услуг" предлагает несколько вариантов оформления шенгенской визы крымчанам. Причем, не только в российский паспорт, полученный в Крыму уже после аннексии. "Мы оказываем содействие в получении крымчанами загранпаспортов материковой части России (через УФМС Ростова и Москвы). В такие паспорта мы гарантируем получение наиболее востребованных виз, в том числе и Шенгена", – говорится на сайте севастопольской компании. Но и с крымской регистрацией можно получить многократную туристическую шенгенскую визу в Италию или Чехию, оформив так называемую временную регистрацию в соседней России, как убедилась корреспондент Радио Свобода, позвонив в офис "Единого коммерческого центра электронных документов и услуг":

– Вы помогаете в получении шенгенской визы?

– Да.

– У меня такая ситуация. Я живу в Крыму и получила российский паспорт. Хочу получить шенгенскую визу и поехать в Чехию на майские праздники на две недели. Я слышала, что вроде бы тем, у кого в паспорте написано, что он живет в Крыму, Евросоюз визу не дает. Что мне делать?

– Прописка у вас крымская? В загранпаспорте место рождения у вас какое указано?

– Ялта.

– Там именно написано "Ялта" или, может быть, Украинская ССР?

– Я, если честно, не помню, паспорта под рукой нет.

– Если в загранпаспорте нет Крыма, то тогда в Чехию (лучше делать визу Чехии – Р.С). Отпечатки пальцев сдаются в Москве. По стоимости – 800 евро. Если написано Крым, то возможна Италия годовая, но она по стоимости 1000 евро.

– А какие нужны документы?

– Загранпаспорт и две фотографии.

– А справка с работы?

– Ничего не надо. Вы же из Крыма. Зачем же нам это показывать.

– А если у меня везде указано, что я из Крыма. У меня могут быть неприятности? Например, Чехия меня потом может лишить этой визы, или нет?

– В течение двух лет такого не было ни разу.

– А насколько это законно? Это все будет работать?

– Конечно! Туристическая годовая виза.

– Мне просто хочется понять технологию, как это делается?

– Вы просто приносите загранпаспорт, две фотографии, оплачиваете. Мы согласовываем день, когда вы едете на сдачу отпечатков пальцев.

– В Москву?

– Да, в Москву. Приезжаете со своим внутренним паспортом, потому что все остальное мы заберем - загранпаспорт и фотографии. Заходите, называете свою фамилию, сдаете отпечатки пальцев и уходите. Через неделю паспорт забираете уже у нас в офисе с визой.

– Это касается Чехии, да?

– Чехии и Италии.

– А могут отказать в визе? Были случаи, чтобы отказывали?

– Бывает такое, что могут сказать, что "мы не сможем поставить визу". Тогда мы возвращаем вам документы и деньги.

– А кроме Чехии и Италии еще куда-то можно попробовать?

– Пока нет.

Пограничник показывает украинский загранпаспорт нового образца. Введение биометрических паспортов усложнило крымчанам поездки за рубеж. Ранее для получения загранпаспорта не требовалось личное присутствие.

Пограничник показывает украинский загранпаспорт нового образца. Введение биометрических паспортов усложнило крымчанам поездки за рубеж. Ранее для получения загранпаспорта не требовалось личное присутствие.

Согласно информации Министерства иностранных дел Чехии, для получения шенгенской визы, помимо загранпаспорта и фотографии, необходимо иметь медицинскую страховку, бронь гостиницы и авиабилета предоставить сведения о финансовых средствах, подтверждение с работы о регулярном доходе, а также копию внутреннего паспорта. Фирмы-посредники – не только севастопольская компания, в которую позвонило Радио Свобода, – не требуют от своих клиентов всех этих документов.

По словам Давида Новы, директора визового отдела Министерства иностранных дел Чешской республики, консульство не имеет возможности проверять подлинность поданных для оформления визы документов и не застраховано от различных схем, связанных с получением виз крымчанами:

– Какова политика Чешской республики в отношении жителей Крыма? Выдаются ли им, например, туристические визы?

– Так как Чешская республика не признает аннексию Крыма Россией, люди, которые живут в Крыму, в городе Севастополе, считаются резидентами Украины как в Чешской республике, так и в других странах Европейского Союза. Поэтому жители Крыма могут запрашивать шенгенскую визу и получить эту визу, если они соблюдают все условия, – в наших консульствах на Украине: в Киеве или Львове.

Могу сказать, что наши консульства, конечно, сталкиваются со случаями, когда резиденты Крыма пробуют подавать заявления на визу в России. Но, как я уже объяснил, официальная позиция не только Чешской республики, но и других стран Евросоюза, – в таком случае заявление на визу не принимать.

– Предположим, человек родился в Крыму. И в его паспорте указано, что он родился в Крыму, но при этом он зарегистрирован на территории России. Каким образом поступает консульство в этом случае?

Я не могу исключить, что из двух сотен тысяч виз, которые ежегодно выдаются в России, нет ни одной выданной крымчанину

– Если человек не живет на территории Крыма, он получил российское гражданство после марта 2014 года и получил российский заграничный паспорт, он для нас не является гражданином России. Он должен запрашивать визу в наших консульствах на Украине. Если он родился на территории Крыма и был гражданином России до марта 2014 года, мы считаем его гражданином России. Поэтому он может запрашивать и получить визу в любой точке России через наши консульства.

– А если жители Крыма регистрируются в России?

– Смотря где человек был резидентом. Если он был резидентом Крыма и в общегражданском паспорте он является крымчанином, тогда нам известно, откуда он. Но если человек имеет обычный заграничный паспорт и является резидентом на территории Российской федерации, за исключением Крыма, который мы не воспринимаем как территорию России, тогда визу, конечно, получить можно.

Я не могу исключить, что из двух сотен тысяч виз, которые ежегодно выдаются в России, нет ни одной выданной крымчанину. Конечно, трудно разобраться, если человек показывает свою прописку и место проживания не на территории Крыма, а на территории Российской Федерации. Если у человека есть прописка в России и обычный российский паспорт, тогда мы считаем этого человека гражданином России. Если существуют компании, которые занимаются оформлением таких документов, я не могу исключить получение крымчанами визы, но я сам не детектив и такой информацией не располагаю, – сказал Давид Нова.

Регистрация в соседней России позволяет крымчанам не только получать визы в обход санкций, но и открывать счета в российских банках, не находящихся в санкционных списках и таким образом вести бизнес или получать платежи из США, Европейского союза и других стран, поддержавших санкции после аннексии.

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