Для кого-то эта война ‒ на выживание, кто-то на ней зарабатывает, а кто-то просто играет. Человеческие трагедии ‒ войны и катастрофы ‒ часто становятся «пищей» для разработчиков компьютерных игр. Разрушенные дома в Станице Луганской ‒ уже давно не только чья-то трагедия, а и декорации для компьютерной игры. Можно поиграть на стороне украинской армии, а не понравится ‒ стать боевиком. Это там, на Донбассе, убивают. А перед компьютером ‒ это безопасно. О тех, кто играет в войну на Донбассе, и тех, кто на этом зарабатывает, расскажет «Донбасс.Реалии».

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Выбрать свою сторону ‒ силы группировки «ДНР» или украинская армия ‒ предлагает компьютерная игра. «Битва за Донецк» доступна на компьютере и на смартфоне. В плей-маркете «Гугла» ‒ уже несколько сотен тысяч загрузок.

«Перемирие нарушено» ‒ игрушечные солдатики идут убивать друг друга на фоне руин Донецкого аэропорта. За виртуальные деньги предлагают купить даже танк! А если силы неравны, врага можно «накрыть» бомбой.

Виртуальную игру про украинскую реальную войну создали в Бельгии. Результатом разработчики довольны.

«Когда мы начали работать над игрой, не думали, что она может быть успешной. Но оказалось, что в нашу игру за два года уже сыграли около 600 тысяч человек по всему миру! Мы очень рады таким результатам», ‒ рассказывает соучредитель LugusStudios Кевин Хелтерман.

А это ‒ трехмерный шутер от первого лица. «Командировка на Донбасс» ‒ дополнительная карта к чешской игре Arma 3. Модифицированную версию сделали россияне ‒ предлагают побегать по окрестностям Луганска и Донецка и пострелять вместо российского «отпускника». Выглядит очень реалистично.

Начало игры даже стилизовано под репортаж телеканала «Россия 24». Проверенный наемник предупреждает новичка: это грязная война.

«Я вам так скажу: сами наши структурные подразделения уничтожили несколько подразделений «опoлченцев», которые прово зили контрабанду оружия и наркотиков. В общем, мародерство присутствует и очень распространено», ‒ рассказывает компьютерный персонаж.

Есть миссия под названием «Донецкий аэропорт». Главная задача ‒ успеть убить врага первым. Но в случае неудачи можно все начать снова.

В реальной же войне на Донбассе ‒ цели живые. Жертвой может стать не только человек с оружием в руках. Мирные люди погибают в зоне конфликта прямо сейчас, в режиме реального времени. Сохраниться и переиграть в случае ошибки ‒ уже не получится.

«Низкопробное оно для нас, мы видим войну в режиме Full-HD» ‒ «киборг»

Для «киборга» Кирилла Недри с позывным «Доцент» «мясорубка» в Донецком аэропорту игрой не была. Война стала неотъемлемой частью его реальной жизни.

«Два месяца стали одним сплошной отрезком времени. Без дня и без ночи», ‒ рассказывает защитник донецкого аэропорта.

На вопрос, хотел бы он «переиграть» какие-то эпизоды в его личной «миссии» под Донецком, слышим утвердительное «да».

«Конечно, да... Поскольку это было связано и с ранениями, и со смертями людей. То есть, в принципе, я эти моменты, конечно, переиграл бы», ‒ говорит Недря.

Проводим эксперимент ‒ на смартфоне показываю «киборгу» бельгийскую игру «Битва за Донецк». Он выбрал свою сторону ‒ украинскую, однако игра ему не очень нравится.

«Низкопробное оно для нас. Почему? Потому что то, что мы видим в схемах, мы видим в режиме Full-HD каждый день. Скорее всего, люди захотели сделать продукт, рассчитанный на продажу где-то в нашей среде, на Восточную Европу, грубо говоря. Словом, решили заработать денег» ‒ говорит «киборг».

Бельгийские разработчики такие обвинения отвергают. Говорят: игрушка полностью бесплатная. Спрашиваем: за кого чаще играют пользователи ‒ за Вооруженные силы Украины или за боевиков?

«Я не знаю точно, какую из двух противоборствующих сторон люди выбирают чаще, но могу сказать, что в нашу игру играют гораздо больше людей из России, чем из Украины. А за кого именно они играют ‒ нам и неважно, мы занимаем нейтральную сторону в этом конфликте», ‒ замечает бельгиец.

Невероятно, но «киборг», который прошел настоящую войну, совсем не против, чтобы в нее играли по всему миру. Говорит: этим должны заняться украинские разработчики.

«Если создать подобный продукт, что-то вроде «Сталкера», это была бы популяризация в мире нашей страны, нашей армии, наших событий ‒ даже банальное информирование», ‒ считает «киборг».

Игры про войну на Донбассе: бабло или популяризация?

Украинские создатели «Сталкера» на днях отпраздновали десятилетие успешной игры. В «цитадели» украинских разработчиков виртуальных игр находим старую винтовку и ручной пулемет. Неужели настоящие?

«Поскольку мы занимаемся созданием шутеров, и в наших играх достаточное количество оружия, нам, как людям невоенным, в принципе нужно правильно понимать как создать оружие, как устроено оружие, его особенности. Вот здесь мы видим, что оно уже такое изношенное ‒ и это тоже помогает, потому что художник должен воспроизвести это в виде текстур», ‒ говорит маркетинг-директор Vostokgames Олег Яворский.

Сейчас здесь занимаются новым проектом ‒ постапокалиптическим шутером Survarium. А вот браться за тему войны на Донбассе пока не спешат.

«Сейчас, когда это все происходит, не очень правильно стараться, как говорится, «нарубить бабла». Для нас – людей, которые непосредственно близки к этому конфликту и переживают это событие, – это просто морально неправильно», ‒ объясняет Яворский.

Но у бельгийских программистов ‒ свои аргументы.

«Мы получили множество сообщений от людей, вовлеченных в конфликт на Донбассе... Есть люди, которые нас благодарят, но есть и те, кого наша игра разозлила. Мы просто хотим показать, что происходит на этой войне. Мы же смотрим бельгийские новости и если сначала они много рассказывали об этой войне, то сейчас прекратили. А своей игрой мы хотим привлечь внимание к вашей стране», ‒ отмечает Кевин Хелтерман.

Когда ты играешь в эти игры, то не задумываешься о том, что каждый «юнит» ‒ это реальный человек, который не вернулся домой

Внимание всего мира к войне на Донбассе Украина всячески пытается привлечь уже три года, с момента ее начала. Но поможет ли в этом компьютерная стрелялка?

«Когда ты играешь в эти игры, то не задумываешься о том, что каждый «юнит», который там остался, ‒ это реальный человек, который не вернулся домой, которого не дождалась семья, жена, ребенок. Это трагедия!» ‒ говорит Недря.

Украинская игра о войне на Донбассе, видимо, появится еще нескоро. Как в случае с Чернобылем и «сталкером» ‒ через много лет после трагедии...