Британский журнал The Guardian помещает статью министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который объясняет составные части агрессивной политики России. Американское периодическое издание Chicago Tribune пишет о новом назначении бывшего министра финансов Украины Наталии Яресько, которая отныне будет бороться с экономическим кризисом в Пуэрто-Рико. Французская левоцентристская газета Liberation публикует репортаж своего корреспондента из Киева, пишущего об успехе украинских паралимпийцев.

Британский журнал The Guardian публикует статью министра иностранных дел Украины Павла Климкина «Желание Путина построить новую российскую империю не закончится Украиной». Климкин пишет, что Украина ужасно страдает от навязчивой идеи Кремля восстановить советскую гегемонию и Российскую империю. Сейчас, по словам украинского чиновника, на карте стоит безопасность Европы и Запада.

«Существуют три ключевых момента для того, чтобы полностью понять, что именно мотивирует Россию, и как, собственно, работает правительство Владимира Путина», ‒ указывает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Первым из этих моментов является так называемый «русский мир», философия, имеющая корни в советском прошлом. Сердцевиной этой философии, как пишет Климкин, является постулат, что Украина является частью великой России. Украинский министр отмечает, что аппетиты России не удовлетворятся только Украиной. Москва жадно смотрит на другие бывшие советские республики и советские сателлиты. В более широком контексте Россия стремится дестабилизировать и вызвать раздор в Европе и в рядах Североатлантического альянса.

Вторым моментом является гибридная война, которую разработал и вывел на новый уровень Кремль, представив это явление аннексией украинского полуострова Крым и вторжением на восточные территории Украины. Здесь российская военная агрессия сопровождалась тщательно спланированным потоком лживой кремлевской пропаганды.

Санкции медленно уменьшают возможности России дестабилизировать Европу и весь мир

Третьим фактором здесь является то, что России нельзя доверять. Россия, и это подтвердит любой дипломат, имевший дело с Кремлем, уважает только силу, и с Москвой следует вести переговоры только с позиции силы и международной солидарности. Россия эксплуатирует слабость. Россия также нарушает свои обещания. Сегодняшняя Россия представляет наибольшую угрозу безопасности и единству Европы с 1945 года. Не может быть и речи о снятии санкций с России, пока Москва не будет подчиняться международным правилам. Санкции медленно уменьшают возможности России дестабилизировать Европу и весь мир.

«Запад должен оставаться объединенным перед лицом российской угрозы и не должен пугаться. Помните, что говорил великий британец Уинстон Черчилль о тех, кто пытается умиротворить агрессора: эти люди, кормя крокодила, надеются, что их съедят последними», ‒ завершает свою статью Павел Климкин.

«Желание Путина построить новую российскую империю не закончится Украиной»

Американская газета Chicago Tribune печатает статью «Бывшая министр финансов Украины, рожденная в Чикаго, должна справиться с экономическим кризисом в Пуэрто-Рико». Американское издание сообщает, что федеральная структура США, которая отвечает за финансы Пуэрто-Рико, территории, которая свободно присоединилась к США, в условиях серьезного экономического кризиса на острове объявила о назначении бывшего министра финансов Украины Наталии Яресько исполнительным директором этой организации.

«Ситуация в Украине три года назад напоминает ту, что происходит сегодня в Пуэрто-Рико. Все напоминает настоящую катастрофу. Однако Яресько работала в Украине на то, чтобы ввести необходимые реформы и восстановить доверие, экономическую жизнеспособность и поступление инвестиций в украинскую экономику. Это именно то, в чем сегодня нуждается Пуэрто-Рико», ‒ сказал глава федерального бюро по вопросам Пуэрто-Рико Хосе Каррион.

Зарплата Натальи Яресько на ее новой должности составит 625 тысяч долларов в год, что, по мнению Хосе Карриона, вызовет протесты на острове, который находится в глубоком экономическом кризисе

Журнал добавляет, что Каррион сообщил, что кандидатуру Яресько выбрали из более 300 кандидатов на эту должность во время поиска, который продолжался 4 месяца. Яресько работала на различных должностях в Государственном департаменте США, а также основала компанию по управлению активами Horizon Capital, в которой она была исполнительным директором. Также указывается, что Наталья Яресько имела серьезную репутацию среди правительств стран Запада, а также западных инвесторов, оказав помощь во время переговоров о реструктуризации украинского внешнего долга. Американская газета пишет, что Яресько выросла в пригороде Чикаго ‒ Вуд Дейл, и, несмотря на то, что дома в семье говорили в основном на английском, ее родители настояли, чтобы она посещала украинскую субботнюю школу и украинскую православную церковь каждое воскресенье.

«С понедельника по пятницу мы были серьезными американцами. В субботу и воскресенье мы были серьезными украинцами, посещая украинскую школу и наших дедушек и бабушек, а также ходя в украинскую церковь», ‒ говорила Наталья Яресько чикагской газете в 2015 году.

Chicago Tribune сообщает, что зарплата Натальи Яресько на ее новой должности составит 625 тысяч долларов в год, что, по мнению Хосе Карриона, вызовет протесты на острове, который находится в глубоком экономическом кризисе, пытаясь реструктурировать свою задолженность в 70 миллиардов долларов. Яресько будет путешествовать из Украины в Пуэрто-Рико раз в месяц до июня этого года, а за ее авиа-билеты и гостиницы будет платить правительство Пуэрто-Рико.

«Больше информации о Наталье Яресько, новом «бригадире» Пуэрто-Рико»

Французское периодическое издание Liberation содержит материал «Украина, фабрика чемпионов паралимпийского плавания». Автор статьи Амандин Рув пишет, что на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году украинская сборная была третьей в зачете медалей. В частности, успех украинских паралимпийцев был заметен в плавании. Корреспондент французского журнала посетила Киев, в частности бассейн в центре украинской столицы, где тренируются юноши и девушки с физическими недостатками. Амандин Рув заметила, что под пристальным взглядом трех тренеров, украинские ребята разных возрастов проходят специальные тренировки. Они приходят в бассейн несколько раз в неделю.

Liberation напоминает, что Украина завоевала на Паралимпиаде в Рио 117 медалей, из которых 41 медаль была золотой. Только в плавании «урожай» украинских паралимпийцев составлял 67 медалей. Автор статьи приводит далее слова тренера киевского бассейна, который работает с детьми с физическими недостатками.

«Дети с физическими недостатками, которые у нас тренируются, смотрят на взрослых украинских паралимпийцев. Они являются самыми главными их болельщиками. Успех украинских паралимпийцев помогает им понять, что, настойчиво тренируясь, они могут многого добиться», ‒ говорит тренер киевского бассейна.

После детей своей тренировки в этом киевском бассейне ожидают двое членов украинской паралимпийской сборной. 23-летняя Мария Лафина тренируется в этом киевском бассейне каждый день. Она завоевала «серебро» в Рио и плавает ежедневно по 5 километров, чтобы поддерживать форму.

Черные плавательные шапочки членов паралимпийской сборной Украины, украшенные украинским флагом, становятся для детей заветной мечтой

«Что мне нравится в плавании ‒ это то, что когда я плаваю, я чувствую себя полностью свободной», ‒ говорит Мария Лафина, сидя в инвалидной коляске.

20-летняя Алиса Колпакчи также соревновалась в составе украинской паралимпийской сборной в Рио-де-Жанейро. Она заняла шестое место на соревнованиях по триатлону. Алиса и Мария ‒ друзья и тренируются вместе уже на протяжении семи лет.

«Когда Алиса и Мария прыгают в бассейн, начиная свою тренировку, некоторые из детей, которые находятся в воде, сопровождают двух девушек восторженными взглядами. Черные плавательные шапочки членов паралимпийской сборной Украины, украшенные украинским флагом, становятся для детей заветной мечтой», ‒ завершает свой репортаж из Киева Амандин Рув.

«Украина, фабрика чемпионов паралимпийского плавания»