День «безвиза»: как Грузии удалось опередить Украину

28 марта в Грузии ‒ исторический день. День, когда вступает в силу безвизовый режим с Европейским союзом. В Грузии считают, что речь идет о большем, чем просто о безвизовых поездках ‒ речь идет о возвращении грузинов в семью европейских народов и важный этап на пути к членству в ЕС. Но каким образом Тбилиси удалось таки «продавить» визовую либерализацию? И как удалось опередить Украину на этом пути?

Праздничным гала-концертом на Площади Европы в Тбилиси встречает Грузия введение безвизового режима с Европейским союзом. Музыка, фейерверки, блюда национальной кухни и, конечно, синие флаги Евросоюза с желтыми звездами. После концерта флаги Европы и Грузии уже останутся висеть на этом месте. Получив безвизовый режим, Грузия концентрируется теперь на большей стратегической цели ‒ членстве в Евросоюзе.

Подготовка к началу действия «безвиза» продолжалась полным ходом в аэропортах Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Ведь единственный путь сообщения с ЕС для Грузии – авиационный транспорт.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Грузии Михаил Джанелидзе обратил внимание на другое ‒ на то, что «безвиз» поможет трем категориям наиболее мобильных людей в Грузии: студентам, творческим людям и предпринимателям.

Этот результат пойдет на пользу всем нашим гражданам и предоставит новые возможности

«Мы получили визовую либерализацию, и этот результат пойдет на пользу всем нашим гражданам и предоставит новые возможности студентам, артистам, бизнесменам и, собственно, это является важнейшим политическим результатом», ‒ сказал министр Джанелидзе.

Каждый гражданин Грузии, включая жителей Абхазии и Южной Осетии, которые имеют грузинские паспорта, с 28 марта может посещать страны Шенгенской зоны на период до 90 дней в течение 180 дней – эти временные рамки нарушать нельзя. Для того, чтобы не было злоупотреблений, ЕС недавно ввел механизм временной приостановки действия безвизового режима с третьими странами.

«Двери Евросоюза открыли для Грузии, для граждан Грузии. Это больше не просто первый шаг в евроинтеграции. Это важное достижение на нашем пути европейской интеграции», ‒ говорит премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.

Сам министр Квирикашвили в день начала действия безвизового режима будет в Афинах, где древний Акрополь является символом европейской демократии, а после столицы Греции он поедет в Брюссель в сопровождении группы грузинских студентов, которых на аэродроме уже не будут спрашивать о наличии шенгенской визы в паспорте.

Но речь идет не только о «безвизе». Как говорит Тамар Хулордава, председатель парламентского Комитета по евроинтеграции, говорится об историческом возвращении Грузии в Европу.

«Решение является историческим не только потому, что технически нашим гражданам будет легче путешествовать в Европу и двери будут открытыми для нас. Здесь есть и более важная вещь. Этот день является символом того, что Грузия вновь занимает свое историческое место в европейском сообществе», ‒ подчеркивает Хулордава.

Забыть о билете в Москву за 37 рублей

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, говоря о «безвизе», настаивал на важности подведения черты под советским прошлым Грузии, в котором, правда, был и свой «безвиз».

«Есть одно приятное воспоминание среди грузин о советских временах ‒ это возможность купить билет на самолет за 37 рублей и улететь в Москву в любое время беспрепятственно. Мы должны разрушить это. Должны сделать так, чтобы Европа и европейские столицы были доступны для грузин тоже», ‒ заявил глава МИД Грузии.

Если посмотреть, как Грузия продвигалась к безвизовому режиму, то в последнее время были четыре ключевые даты:

3 февраля ‒ Европарламент голосует за безвизовый режим для граждан Грузии;

27 февраля ‒ Совет ЕС окончательно утвердил «безвиз» для Грузии;

1 марта ‒ в Брюсселе состоялась церемония подписания решения об отмене Евросоюзом виз для граждан Грузии;

8 марта ‒ это решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

А через 20 дней ‒ с 28 марта 2017 года ‒ «безвиз» для Грузии стал реальностью. В этой истории важно то, что Грузия выполнила условия для получения безвизового режима уже больше года назад, и задержки были со стороны Брюсселя и 28 стран-членов ЕС. То есть это дорога с двусторонним движением, и выполнение требования одной стороной не означает еще быстрого «безвиза».

«Я думаю, что Грузия выполнила условия еще более года назад и, по сути, они заслуживает получение безвизового режима. Мои поздравления стране. Я надеюсь, что многие грузинские граждане воспользуются этой возможностью, чтобы гораздо легче путешествовать в Европу», ‒ говорит руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини.

Твердость Тбилиси в переговорах с Брюсселем

Но сама Грузия активно настаивала на «безвизе», а ее топ-политики были частыми визитерами в Брюсселе, Страсбурге и ключевых европейских столицах.

Мы хотим стать частью Евросоюза и мы хотим стать частью европейской семьи народов... Мы являемся европейцами по культуре

Вот, кстати, как убеждал европарламентариев в середине прошлого года президент Грузии Гиорги Маргвелашвили.

«Мы хотим стать частью Евросоюза и мы хотим стать частью европейской семьи народов. А причиной этого является то, что мы являемся европейцами по культуре», ‒ сказал президент Грузии.

«Не должно грузинское дело с безвизовым режимом теряться где-то в словесных обсуждениях. Это было бы несправедливо! Это нарушило бы уважение к основополагающим принципам, которым мы все преданы», ‒ добавил он.

Результат ‒ заявление специального докладчика Европарламента по визовой либерализации для Грузии и Украины Марии Габриэль в адрес граждан Грузии: «Мой месседж очень четкий ‒ добро пожаловать, мы ждем вас!».

Украина, Грузия и «безвиз»: вместе, отдельно...

Грузинский «безвиз» то объединяли, то разъединяли с украинским. Сейчас Грузия опережает Украину где-то на два с половиной месяца, но в случае «безвиза» для украинцев о конкретной дате пока трудно говорить.

Я верю, что мы можем согласовать этот вопрос как можно быстрее не только для Грузии, но и для Украины

Отличие, очевидно, в размерах ‒ население Грузии чуть больше 3,7 миллиона, а Украина ‒ даже без аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса ‒ более 42 миллионов человек. Но в прошлом месяце шеф европейской дипломатии Федерика Могерини призвала окончательно урегулировать тему «безвиза» и для Украины: «Я действительно верю, что мы можем согласовать этот вопрос как можно быстрее не только для Грузии, но и для Украины».

Вице-премьер правительства Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе поздравила Грузию, но также напомнила и об ожиданиях Украины.

«Я очень рада за грузинских коллег и грузинских друзей, они, в конце концов, смогут путешествовать без виз. Со всей работой, которую Украина выполнила, мы все еще ждем подобного решения, которое должно предоставить украинскому народу то, чего он заслуживает», ‒ сказала украинский чиновник.