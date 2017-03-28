ГУАМ: есть ли будущее у союза четырех стран

Уже в 2017 году страны-члены Организации за демократию и экономическое развитие, или ГУАМ ‒ Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова – планируют запустить зону свободной торговли. Таких договоренностей достигли на саммите в Киеве. Главы правительств стран-членов ГУАМ собираются вдохнуть в союз новую энергию.

Саммит ГУАМ ‒ первый за 9 лет ‒ прошел в Киеве. Все участники выражали удовлетворение тем, что организация жизнеспособна, и надежду, что сотрудничество активизируется.

«Сегодня мы начинаем с вами новую страницу в истории объединения ГУАМ, ‒ сказал на встрече с руководителями правительств Грузии, Азербайджана и Молдовы премьер-министр Украины Владимир Гройсман. ‒ Поэтому хочу призвать всех присутствующих взаимодействовать, быть готовыми к увеличению нашего торгового сотрудничества и взаимных инвестиций».

По словам премьера, товарооборот с ГУАМ ‒ 1,7 миллиарда долларов. За прошлый год он вырос менее чем на 3 процента, и этим глава украинского правительства не доволен. Заявляет: может быть больше. С этой целью участники саммита поддержали введение зоны свободной торговли в рамках ГУАМ уже в 2017 году. Об этом говорится на сайте украинского правительства.

Членам ГУАМ стоит мыслить стратегичнее ‒ Юрчишин

Соглашение о зоне свободной торговли, однако, уже подписано. Де-юре оно вступило в силу еще в 2003 году, но на практике с тех пор особо не воплотилась. Теперь, похоже, стороны хотят вдохнуть в нее второе дыхание ‒ подписали ряд протоколов и договорились о признании некоторых таможенных процедур.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин говорит, что современность страны определяется ее интегрированностью в экономические сети. Поэтому разговоры и намерения расширения зон свободной торговли он считает положительным явлением.

Однако, по мнению эксперта, странам ГУАМ надо двигаться еще дальше, а именно участвовать в так называемом новом Шелковом пути ‒ транспортном маршруте, который должен соединить Китай с Евросоюзом.

«Было бы уместно и полезно, если бы намерения расширения и усиления связей в рамках ГУАМ или с другими странами на территории бывшего СНГ рассматривались сразу в контексте вхождения в серьезные инфраструктурные трансконтинентальные проекты. Один из маршрутов нового Шелкового пути как раз будет задействовать Азербайджан, Грузию, Украину ‒ почти все страны ГУАМ. Молдова также вполне могла бы к этому приобщиться», ‒ считает Василий Юрчишин.

О таких планах уже говорит глава украинского правительства Владимир Гройсман. Он, однако, признает: для участия в проекте нового Шелкового пути странам ГУАМ еще надо поработать над транспортной инфраструктурой.

У стран-членов несколько разные повестки дня ‒ Чуря

Политический обозреватель из Молдовы Корнел Чуря говорит: в Кишиневе о ГУАМ несколько подзабыли. По его мнению, реанимировать эту организацию как геополитического игрока будет крайне сложно.

«Увязка этих четырех стран достаточно сложная, ‒ отмечает он. ‒ На мой взгляд, у всех четырех стран несколько разные повестки дня. У Азербайджана преобладают экономические цели, у Молдовы ‒ вроде и прозападный вектор, но отсутствуют значительные геополитические амбиции, зато у Украины и Грузии амбиции больше. Здесь важно эффективное лидерство, которое задавало бы направление организации, а также смогло бы сбалансировать разные интересы этих четырех стран».​

На встрече в Киеве представители стран ГУАМ говорили и на оборонные темы. Сейчас все четыре страны объединяет участие в территориальных конфликтах, вызванных или поддерживаемых Россией. Главы делегаций на саммите ГУАМ встретились с президентом Украины Петром Порошенко и договорились объединить усилия в борьбе с терроризмом и киберпреступностью.