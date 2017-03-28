Для кого-то эта война – на выживание, кто на ней зарабатывает, а кто-то – просто играет. Человеческие трагедии – войны и катастрофы – часто становятся «пищей» для разработчиков компьютерных игр. Разрушенные дома в Станице Луганской – уже давно не только чья-то трагедия, но и декорации для компьютерной игры. Можно поиграть на стороне украинской армии, а не понравится – стать боевиком. Это там, на Донбассе, убивают. А перед компьютером –безопасно. О тех, кто играет в войну на Донбассе, и тех, кто на этом зарабатывает, рассказывают «Донбасс.Реалии».