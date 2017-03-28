В Краснодарском крае избиты корреспонденты Радио Свобода Сергей Хазов-Кассиа и Андрей Костянов. Они работали в городе Кропоткин над репортажем о фермерском марше, который должен был пройти сегодня. Оператор Андрей Костянов в больнице – у него сломано ребро, у Сергея Хазова-Кассиа серьезных повреждений нет. ​В МВД Краснодарского края заявили, что сейчас "полицейские проводят все необходимые мероприятия".

Утром во вторник у входа в гостиницу журналисты, приехавшие в город Кропоткин освещать протесты фермеров, подверглись нападению неизвестных в масках, которые избили их, применяя газовые баллончики, и отобрали компьютер и съемочное оборудование. Нападавшие скрылись.

Журналисты вызвали полицию. Утром, до нападения, в гостиницу, где остановились Хазов-Кассиа и Костянов, приезжали полицейские, чтобы проверить, в номере ли журналисты.

Вот что рассказал Сергей Хазов-Кассиа:

– Мы приехали на Тракторный марш, который сегодня должен состояться, но не состоится, потому что задержали всех участников. С утра мы вышли из гостиницы, чтобы ехать туда, подошли к такси, и тут к нам подлетели 10–15 молодых людей в масках и балаклавах, повалили на землю меня и оператора Андрея Костянова, начали избивать ногами, забрали все оборудование, сняли с меня рюкзак, в котором был компьютер и документы. У Андрея забрали его рюкзак, камеру, штатив вытащили из багажника такси, сели на автобус и убежали. Я побежал за ними и сфотографировал этот автобус, на котором они уехали.

С утра мы вышли из гостиницы, подошли к такси, и тут к нам подлетели 10–15 молодых людей в масках и балаклавах, повалили на землю и начали избивать ногами

​– Что-нибудь они выкрикивали? Угрожали?

– Нет, они кричали "п*******" и что-то такое, пытались вытащить телефон у меня из кармана. У них явно была задача забрать все оборудование, которое у нас было. У меня в куртке были деньги, их можно было легко вытащить, но никому они были не нужны. А телефон я им не отдал. С того момента, как мы сюда приехали, дважды приезжали сотрудники полиции. Вчера в гостиницу – узнавали, кто здесь живет, и сегодня с утра за час, наверно, до нашего выхода, и тоже узнавали, кто находится в отеле. Потом сотрудники полиции уехали, а через 40 минут приехали эти ребята. Ну то есть, может, они раньше приехали, но через 40 минут на нас напали.

– Что с полицией, которую вы вызвали?

– Полиция приехала, правда, она ехала очень долго. Самое главное, что у нас есть номер этой машины, мы позвонили в полицию, продиктовали ее номер, ее можно было бы задержать на любом посту ГАИ, но до сих пор никакой информации о том, задержана ли она. Нам полицейские, которые здесь сидят, говорят, что может, машину задержали, но мы типа ничего не знаем: может, ее, а может, и нет. Я им говорю: номер-то есть, они говорят: ничего сказать не можем.

Оператора Андрея Костянова доставили в больницу - у него сломано ребро, у Сергея Хазова-Кассиа, по его словам, серьезных повреждений нет.

Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место нападения, заявили журналистам, что записи с камер видеонаблюдения, установленных поблизости, не сохранились.

В пресс-службе МВД по Краснодарскому краю Радио Свобода заявили следующее:

"В городе Кропоткин Краснодарского края полицейские проводят все необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к нанесению телесных повреждений представителям радиостанции и похищению у них аппаратуры. Сообщение о противоправных деяниях поступило в дежурную часть УМВД по Кавказскому району. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы".

Сергей Хазова-Кассиа, который находился в отделении полиции, сообщил, что полицейский, узнав о месте работы журналистов, сказал, что у него "пропало желание помогать":

Однако опрос в полиции прервался, и следователь повез журналистов обратно в гостиницу, где были обнаружена похищенная утром техника, рассказывает Сергей Хазов-Кассиа:

– В отделе полиции меня начал допрашивать следователь, я рассказал все, что происходит. Андрей ждал в коридоре. В середине допроса нас прервал другой сотрудник, который сказал: "Поехали сейчас осматривать место происшествия, допрос закончим потом". Сотрудник, который проводил допрос, говорит: "Да нет, зачем, сейчас я быстро доделаю..." – "Нет-нет, поехали сейчас же в гостиницу и осматривать место происшествия". Хотя оно было осмотрено уже нарядом, который приехал, там были сотрудники. Мы приехали в гостиницу, сотрудники полиции настаивали на том, чтобы осмотреть номера, хотя в номерах ничего не было, все происходило на улице, и зачем их осматривать – было непонятно. Мы зашли в номер к Андрею Костянову и там обнаружили рюкзак его, кофр из-под штатива и какую-то коробку картонную, которая стояла на всем этом, за шкафом все было спрятано. Сотрудники гостиницы сказали, что они никого не видели, не понимают, кто это мог принести, хотя гостиница очень маленькая, и мимо ресепшена пройти невозможно. Никаких балконов в комнатах нет, это третий этаж, то есть вариантов, кто кто-то проник мимо ресепшена, нет, и что их не видели, тоже невозможно. Потом мы ждали какое-то время эксперта-криминалиста, он приехал, открыл все наши вещи. В принципе, основное оборудование все на месте – камера, компьютер, жесткий диск. Нет денег, которые были у меня в рюкзаке, нет самого рюкзака и некоторых мелочей. Сейчас пишут протокол осмотра места происшествия, куда переписывают все изъятые вещи. Также чехол от моего компьютера изымают для снятия отпечатков. Потом мы опять поедем, я так понимаю, к следственный отдел, чтобы подписывать протокол, и так далее. Я должен еще пройти медосвидетельствование.

– А у вас есть какое-то объяснение, что произошло, есть какие-то версии?

– Ну, объяснение одно. Мы вчера целый день ездили с фермерами по станицам, по разным местам, поэтому засветились. И было известно, зачем мы сюда приехали. Сотрудники полиции проверяли вчера и сегодня, кто проживает в отеле, и после этого нас караулили. Я уверен, что все было сделано, чтобы мы не снимали фермерский марш. И наверное, вещи нам вернули, чтобы показать: убирайтесь отсюда и ничего тут не делайте!

В пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю изданию "Коммерсант" заявили, что версия бытовых причин возникновения конфликта рассматривается в качестве основной.

Радио Свобода не считает эту версию несостоятельной и связывает нападение на журналистов с их профессиональной деятельностью.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент назвал неприемлемым "разбойное нападение" на журналистов, которые выполняли свои профессиональные обязанности. В специальном заявлении он потребовал провести всестороннее расследование инцидента с акцентом на роль местной полиции, чтобы он не стал еще одним преступлением против журналистов в России, которое останется безнаказанным.

Тем временем в городе Тихорецк Краснодарского края сегодня задержаны четверо участников Тракторного марша, запланированного на 28 марта. Об этом "ОВД-Инфо" сообщил один из задержанных Валерий Иванченко. Двоих оставили на посту ДПС, двоих, включая Иванченко, повезли в Следственный комитет в станицу Новопокровская. Участники марша протеста фермеров собирались ехать в город Кропоткин на встречу с вице-губернатором Краснодарского края. По словам Иванченко, у них проверяли содержимое автомобилей, спрашивали, кто их финансирует.

24 марта якобы за неуплату налогов был арестован организатор марша Алексей Волченко.

Фермеры выступают против коррупции и незаконного захвата их земель, происходящего, как они считают, при попустительстве властей и правоохранительных органов.

Первый тракторный марш прошел в августе 2016 года. Колонна фермеров на тракторах двинулась из Краснодарского края в Москву, чтобы рассказать президенту Путину о своих проблемах. В Ростовской области колонну задержали. Многие участники акции были арестованы.