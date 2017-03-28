Крымская вода с советским привкусом

Этикетка образца Советского Союза, без ребрендинга и новомодного продвижения – ООО «Крымзеленхоз» решил играть на имидже. Здесь уверены – вода «Феодосийская» еще с советских времен завоевала свою долю потребительского рынка.

Источники минеральной воды в Феодосии известны своими лечебными свойствами более чем столетие, а расцвет пришелся на 70-80 годы ХХ века, когда лечить больную печень, желудок и почки ехали в местные санатории. С тех пор здания учреждений, медицинские подходы того времени да и сами источники не пользовались широкой популярностью. Менять ситуацию к лучшему решили в 2006 году.

Недра в России – государственная собственность, и лицензия на их пользование разыгрывается на аукционе, где основной критерий победы – размер разового платежа

​«Процедуру мы начинали еще при Украине, но не успели закончить. Позже, в связи с возвращением Крыма в Россию, на протяжении переходного периода возникли правовые сложности с реализацией проекта. Два с лишним года министерство экологии не могло выдать нам лицензию, потому что не имело соответствующих полномочий. Мы около двух лет арендовали имущество, где располагаются скважины, оплачивали аренду, и были уверены, что это даст нам приоритетное право при получении лицензии, однако ошибались. Недра в Российской Федерации – это государственная собственность, и лицензия на их пользование разыгрывается на открытом конкурсе – аукционе, где основной критерий победы – размер разового платежа», – рассказал местному изданию консультант предприятия «Крымзеленхоз» Дмитрий Ачкасов.

Представитель бренда не говорит, каким путем, но лицензию на право пользования недрами удалось оформить на 20 лет. Теперь «Крымзеленхоз» обещает возобновить розлив лечебно-столовой воды «Феодосийская».

«За лето планируем построиться и где-то уже с осени начать работать на своем оборудовании. По началу это будет пластиковая тара, стандартного объема: 0,5, литр, 1,5, 2, 2,5. В дальнейшем, по инвестициям – это серьезные вложения, мы планируем строительство завода по розливу в стекло», – заявил Дмитрий Ачкасов в эфире программы «​Крым.Реалии»​.

Кроме того, крымские предприниматели планируют распространять воду через бюветы-автоматы, а также в санаториях полуострова, не исключают и выход продукта на рынок соседней России.

Конкуренция и качество

Успех предприятия ставят под сомнение несколько факторов: конкуренция на рынке и качество крымской продукции. Полки российских магазинов насыщены мощными брендами, среди них – «Ессентуки», «Нарзан». При этом феодосийские источники за день могут дать максимум 90 кубометров воды, гиганты российских минеральных вод – тысячи. Кроме того, качество самой воды вызывает множество вопросов у специалистов.

Украинские эксперты напоминают, что в 80-х годах «Феодосийская» вода была снята с производства из-за повышенного содержания нитрит-ионов.

В этой воде обнаружилось большое содержание нитрит-ионов и не совсем хороший был санитарно-бактериологический показатель. Поэтому ее и перестали в свое время выпускать

​«Производство было прекращено не просто так. В этой воде обнаружилось большое содержание нитрит-ионов и не совсем хороший был санитарно-бактериологический показатель. Поэтому ее и перестали в свое время выпускать. Какое состояние воды сегодня – сложно сказать. Что касается самой воды «Феодосийской», она есть даже в стандарте Украины, с минерализацией 3,5-4,5 мг/л. Эта вода лечебно-столовая, ее пытались разливать, но эти проблемы, о которых я сказала, они появились и, в общем-то, их не смогли решить», – разъяснила Крым.Реалии советник при руководстве Одесского завода минеральной воды «Куяльник» Лариса Зайцева.

Эксперт уточнила, что максимальное содержание нитрит-ионов для лечебно-столовых вод – 2 мг/л, при этом в воде «Феодосийской» нитриты были на уровне 6,7 мг/л. Это стало основной причиной остановки выпуска.

Нитриты особенно опасны для детей, а вообще, в принципе, считаются ядовитым веществом

​«Нитриты особенно опасны для детей, а вообще, в принципе, считаются ядовитым веществом. С ними можно бороться, но лечебно-столовые воды, и вообще природные воды, отличаются от питьевой воды тем, что они должны сохранять свои природные качества и свойства. И вмешиваться в их физико-химический состав нельзя. Обработать-то можно, но она перестанет быть лечебно-столовой водой», – дополнила Зайцева.

Однако такие данные крымских предпринимателей не пугают – они продолжают заявлять о строительстве завода по розливу минеральной воды. Территорию скважин, расположенных в районе улиц Московская и Суворовская, обещают привести в порядок к курортному сезону. И неустанно повторяют историю: в 1914 году в Брюсселе «Феодосийская» вода (правда, тогда под другим брендом – «Паша-Тепе», от крымскотатарского названия горы, близ которой расположены источники) была отмечена «Золотой медалью».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове