В международной прессе появились публикации о возвращении старой советской практики использования карательной психиатрии против несогласных ‒ сейчас речь идет о крымскотатарских активистах, которые не согласны с аннексией полуострова Россией. Также пишут о планируемом на следующий месяц визите президента Чехии Милоша Земана в Вашингтон и о том, что его встреча с Дональдом Трампом будет «играть на руку Путину в Украине». Также есть статьи об опровержении немецким правительством информации, что ему якобы Трамп выставил счет за гарантии безопасности, которые Германия имеет как член НАТО.

Британская газета The Guardian размещает статью о том, что российская власть в аннексированном Крыму бросает крымских татар в психиатрические больницы.

Ссылаясь на активистов защиты прав человека, издание говорит, что с момента аннексии полуострова в 2014 году многие политически активные крымские татары были задержаны и отправлены в старые психбольницы.

Многие крымские татары, выступающие против российской оккупации полуострова, были арестованы, подвергнуты пыткам и переведены в психбольницы, говорит Роберт ван Уоррен, активист защиты прав человека из Нидерландов.

«Количество таких случаев значительно увеличилось за последние несколько лет ‒ в частности, это касается крымских татар и украинских активистов, выступающих против аннексии Россией (Крыма)», ‒ сказал ван Уоррен изданию.

А известный крымскотатарский адвокат Эмиль Курбединов сказал газете, что между декабрем и мартом десять крымских активистов были насильно отправлены в психбольницу в Крыму. Четырех из них там и оставили, а шестерых перевели впоследствии в тюрьму.

Некоторые находятся в полной изоляции и им не позволяют делать необходимые вещи, например, сходить в туалет

Как говорит Курбединов, крымские активисты находятся в ужасных условиях в психиатрических больницах. «Некоторые находятся в полной изоляции и им не позволяют делать необходимые вещи, например, сходить в туалет. Некоторых поместили в комнаты со многими людьми, которые страдают от сильных психических расстройств», ‒ говорит адвокат.

Как сообщил изданию Курбединов, активистов постоянно допрашивают относительно их отношения к «экстремизму», а также взглядов относительно власти. Им также не разрешается иметь контакты с семьями или встречаться с адвокатами тет-а-тет без того, чтобы не присутствовал при этом кто-то из надзирателей. «Все это является нарушением международных норм», ‒ говорит адвокат газете.

Всех этих крымских активистов арестовали из-за подозрений в связях с «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической организацией.

Издание, ссылаясь на Харьковскую правозащитную группу, говорит, что нет доказательств, свидетельствующих о причастности этой организации к терроризму или связей брошенных в психбольницы людей с «Хизб ут-Тахрир».

Как информируют харьковские правозащитники, еще 19 крымских активистов сейчас задержаны и их обвиняют в связях с организацией «Хизб ут-Тахрир».

Как пишет газета, в последние десятилетия существования бывшего СССР психиатрия систематически использовалась для наказания диссидентов. Под властью нынешнего президент России Владимира Путина вновь появились дела с использованием карательной психиатрии, поэтому многие считают, что практика советских времен была возобновлена, отмечает издание.

Американское интернет-издание Daily Caller пишет, что планируемый на апрель визит чешского президента Милоша Земана в Вашингтон и его встреча в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом «поможет Путину в Украине».

«Земан хочет организовать встречу между Трампом и Путиным, что не удивляет, ведь газета The Washington Post назвала Земана виртуальным спикером Путина в 2014 году», ‒ читаем в статье.

Российская пропаганда уже широко пишет об этом визите и Земан часто является звездой в российских СМИ, ведь поддерживает политику Путина. «Он даже одиозно поддержал российское утверждение, что в Киеве правят «фашисты», но Трамп, похоже, на это не обращает внимания», ‒ пишет издание.

Земан отрицал российское военное присутствие в Украине и поддерживал заявление главы МИД России Сергея Лаврова, который прикрывал российское военное вторжение в Украину утверждениями о «гражданской войне» в ней. «Он даже предлагал «финляндизацию» Украины, имея в виду, что украинская оборонная и внешняя политика должны подчиняться Москве», ‒ отмечает издание.

Земан также оппонировал европейской финансовой помощи Украине и заявлял, что Крым является «частью России» и не может быть возвращен Украине, а также призвал к отмене западных санкций против России, читаем в статье.

Брюссельское издание Politico.eu пишет, что немецкое правительство не получало «платежки» от президента США Дональда Трампа за пребывание Германии под зонтиком безопасности НАТО.

«Нет в НАТО долгового счета», ‒ сказал представитель немецкого правительства.

Сообщения, что президент Трамп выставил федеральному канцлеру некий счет с конкретной суммой в миллиарды долларов, не являются правдивыми

Он добавил, что немецкое правительство ранее на этой неделе опровергло сообщения СМИ, что президент Трамп якобы выставил канцлеру Ангеле Меркель счет за гарантии безопасности во время недавнего ее визита в Вашингтон. «Сообщения, что президент Трамп выставил федеральному канцлеру некий счет с конкретной суммой в миллиарды долларов, не являются правдивыми», ‒ сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ранее газета Тhe Sunday Times написала, что счет более чем на 300 миллиардов долларов Трамп передал Меркель и эти деньги якобы Германия должна НАТО.

После встречи с Меркель в середине марта Трамп написал в Твиттере, что Германия должна «значительные суммы денег» НАТО и США и деньги «должны быть уплачены за мощную, очень дорогую оборону, которую предоставляют Германии».

Politico отмечает, что от всех членов НАТО требуют тратить на оборону целых два процента годового ВВП, и Германия увеличивает военные расходы, но все еще значительно не дотягивает до двухпроцентного показателя.