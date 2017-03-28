Крымские газеты пишут об обещаниях официальных лиц к сроку построить мост через Керченский пролив, о том, почему молодое поколение вышло на протестные акции в России, а также о вакууме народной инициативы среди крымских татар.

«Крымская правда» в статье «Москва поможет нам» рассказывает о тезисах министра транспорта России Максима Соколова, которые он высказал на пресс-конференции в рамках видеомоста «Москва-Симферополь». По его словам, Крымский мост построят вовремя. Возможно, даже раньше заявленных сроков. «Строительство идет с некоторым опережением графика. Так что в следующем году, в декабре, как мы и обещали, автомобильное движение (из соседней России – КР) на полуостров будет открыто», – уточнил Соколов. По его словам, на контроле российского Минтранса находится также и восстановление разрушенного в начале марта оползнем участка трассы Симферополь-Севастополь у села Поворотное. Из-за разрывов дорожного полотна, которые достигают в некоторых местах высоты человеческого роста, движение по нему было прекращено. Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя ввело режим чрезвычайной ситуации, выделив из резервного фонда на ремонт 70 миллионов рублей.

«Крымская газета» разместила мнение политолога Игоря Рябова о протестных акциях в России, в котором тот критикует российского оппозиционера Алексея Навального. «Навальный, как его ни прикрывают слухами о подконтрольности властям (России – КР), это внешний революционный проект, логика которого абсолютно та же, что и логика всех майданов. Раскачать общество, рекрутировать в протест активную и действующую иррационально молодежь, вывести еще больше людей на улицу, расколоть элиты – и тому подобное. Ну, а потом – убивать несогласных, бросать чиновников в мусорные баки, развязывать гражданскую войну, выкинув заодно самого Навального на помойку. Ничего, в общем, нового», – пишет автор. Однако, по его мнению, прошедшие митинги показали, что под лозунги Навального вышли совсем молодые люди, студенты и школьники. «Сырые политически, но не значит – несерьезные. Причем, для них Навальный уже и не кажется референтным лидером. Староват и недостаточно образован. Он уже опытный политик и воспринимается как часть системы. Расплывчатый месседж «борьбы с коррупцией» выглядит для них лишь как повод, чтобы самим себе как-то рационально объяснить, зачем вышли», – считает политолог.

«Голос Крыма» в материале «Перспектива от инициатив» размышляет о крымскотатарской перспективе. Она, по мнению еженедельника, будет напрямую зависеть от крымскотатарской инициативы. «Сегодня народной инициативы маловато, и в этом нет ничего удивительного. Естественно, крымскотатарское общество, как, впрочем, и другие, не однородно. Оно разнится во взглядах, у семей не одинаковые имущественное положение и перспектива. Материальный интерес регулирует поведение и отношение к происходящим событиям. 2014 год стал определенным водоразделом между прошлым и настоящим, который значительно повлиял на поведение людей. Но со временем выравнивание настроений неизбежно и будет неоправданно обидно, если крымскотатарское общество упрется в стену неведения. Чтобы такое не произошло, мы должны иметь перспективный план всестороннего развития», – пишет автор. Анализируя реалии, в которых оказались крымские татары, еженедельник приходит к выводу, что «создается некий вакуум народной инициативы». «Вопросов, которые требуют обсуждений, множество. Здесь не надо крупных замахов типа «восстановления национальной государственности», достаточно вполне приземленных, оперативно решаемых вопросов, которые в компетенции Крыма или крымскотатарского народа», – подчеркивает издание.