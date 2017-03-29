Авдеевская промзона остается одной из самых горячих точек Донецкой области более года. Этот участок фронта, как отмечают украинские военные, российские силы обстреливают из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В частности, солдаты рассказывают о чуть ли не ежедневных танковых атаках и артиллерии врага. Впрочем, в последнее время военнослужащим 72-ой ОМБ удалось погасить огонь противника. Как говорят военные, вероятно, тишина в Авдеевке уже второй день – ненадолго. Пользуясь относительным затишьем, они решили порадовать собрата и поздравить его с днем рождения праздничным обедом.