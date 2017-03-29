Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Жизнь под Россией – не все так, как нахваливали: крымский экс-лидер», – под таким заголовком Reuters публикует интервью с Алексеем Чалым.

«Крымский промосковский политик, который подписал документ, вручающий контроль над украинским полуостровом России в марте 2014 года, сказал, что три года с тех пор были временем разочарования для многих людей в регионе. В интервью Чалый говорит, что Сергей Меняйло, который сменил его как промосковский губернатор Севастополя, не следовал стратегии экономического развития. Он также сообщил, что средства, перечисляемые из Москвы, были бездарно растрачены местной администрацией.

Многие люди разочарованы, потому что они не в Россию шли, а в Советский Союз

«Почему не получилось? Потому что исполнительная власть, которая пришла… оказалась неспособной и нежелающей, – сказал Чалый. – Поэтому, если говорить про ожидания, то из ожиданий очень многое не сбылись».

Чалый сказал, что многие люди в Крыму ожидали определенности в жизни – как в Советском Союзе, где в последний раз полуостров находился под властью Москвы. «Многие люди разочарованы, потому что… они не в Россию шли, люди в Советский Союз шли в массе своей. В 1988-1989 годы, когда работали заводы, когда было множество специалистов, рабочих мест. Они не понимают, что этого не будет и быть не может».

Вскоре после российской аннексии пенсии и заработная плата в государственном секторе значительно выросли, потому что они были приведены в соответствие с российским уровнем, более высоким, чем в Украине. Но это было нивелировано ростом цен в магазинах, отчасти в результате трудностей с доставкой товаров на полуостров.

Большинство крымчан, опрошенных журналистами Reuters, сказали, что они не имеют ни малейшего желания вернуться под управление Киева».

«Суд над Россией за Крым», – новость с таким заголовком опубликована в польской газете Rzeczpospolita.

«В понедельник в суде Международной торговой палаты началось устное слушание по иску украинского банка «Ощадбанк» против России. Основанием для подачи дела является двустороннее соглашение о взаимной защите инвестиций. Банк требует от России более 1 миллиарда долларов, который он потерял в результате незаконной оккупации и аннексии Крыма этой страной. Слушания будут длиться в течение трех дней. Россия проигнорировала иск. Несмотря на предписание о явке в Париж, она не послала своих представителей. После того, как Россия отказалась от участия в процессе, суд удовлетворил просьбу украинцев рассмотреть этот вопрос в срочном порядке».

«Путин строит мост из аннексированного Крыма на материковую Россию», – видеорепортаж с таким заголовком размещен на сайте французской телекомпании France24.

«Прошло три года с тех пор, как Владимир Путин утвердил российскую аннексию Крыма – односторонний акт, который аукнулся Москве волной санкций со стороны Европы и США. В прошлом году Россия начала строительство моста через Керченский пролив, отделяющий полуостров Крым от материковой части России. Это колоссальный проект, имеющий большое значение для Путина. Наши корреспонденты сообщают о прогрессе на этот момент», – говорится в подводке к видео.

«Российские власти «заключают крымских татар в психиатрические больницы», – сообщает британская газета Тhe Guardian.

«После аннексии региона три года назад многие активисты, этнические татары, которые выступали против оккупации, были арестованы и подвергнуты заключению в устаревших психиатрических учреждениях, сказал Роберт ван Уорен, голландский правозащитник и политолог. «Число случаев значительно возросло за последние несколько лет, в частности в отношении крымских татар и украинских активистов, которые выступают против российской аннексии», – добавил он.

Некоторые из них изолированы и лишены возможности удовлетворять свои основные потребности

Известный крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что в период с декабря по март десятеро крымских активистов были насильно отправлены в психиатрическую больницу в Крыму. Четверо из них остались там, в то время как остальные шесть были переведены в тюрьму. По словам Курбединова, крымские активисты сталкиваются с ужасными условиями в психиатрических больницах. «Некоторые из них изолированы и лишены возможности удовлетворять свои основные потребности, такие, как доступ к туалету. Другие находятся среди людей, страдающих от серьезных психических заболеваний».

Новый доклад, представленный «КрымSOS», украинской правозащитной группой, описывает истории 43 татарских активистов, похищенных после аннексии – возможно, российскими властями. Из них 18 по-прежнему не найдены, а 6 человек были найдены мертвыми.

В последние десятилетия советской эпохи психиатрия систематически использовалась для ограничения и наказания инакомыслящих. При президентстве Владимира Путина в России вновь отмечены различные случаи предполагаемой карательной психиатрии, в результате чего многие считают, что практика советской эпохи вернулась».