В поселке Первомайское, Донецкой области, 28 марта состоялась встреча председателя военно-гражданской администрации Ясиноватского района Сергея Добряка с переселенцами села Пески. Они требовали компенсационных выплат, а также проведения экспертной оценки повреждений зданий и предоставление возможности посещать свои дома в течение светового дня. Некоторые жители хотят вернуться в поселок, несмотря на опасность для жизни. В 2014 году во время освобождения Песков, когда велись интенсивные боевые действия, почти половину жителей вывезли представители группировки «ДНР» в Донецк и предоставили им «койко-места» для компактного проживания в общежитиях. Это единственное, что удерживает жителей Песков на временно оккупированной территории. По словам жителей, если дадут согласие на возвращение в поселок, большинство вернется.