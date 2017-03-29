Британия, на выход: что ждет страну после «Брекзита»

Брюссель ‒ Процесс «развода» Великобритании и ЕС начался в среду: премьер-министр этой страны Тереза Мэй направила в Брюссель официальное письмо о применении 50-й статьи Лиссабонского соглашения, предусматривающей выход ее государства из рядов содружества. Еврокомиссия утверждает, что к переговорам с Лондоном готова.

Как объясняют аналитики, теперь начинается самое сложное. Период выжидания популисты с обеих сторон Ла-Манша использовали для утверждений в духе «катастрофы не произошло, экономика Британии живет и прогрессирует». И как только премьер-министр Тереза Мэй «нажмет» на кнопку «выход», европейцы в течение суток должны определиться с календарем этого процесса. Как следствие, сразу возникнут вопросы: как быть с тремя миллионами выходцев из государств континента, живущих в Британии? Какой будет судьба двух миллионов британцев, проживающих в ЕС?

«Мы будем тщательно работать, чтобы осуществить справедливый и упорядоченный развод между Евросоюзом и Соединенным Королевством, но Европарламент должен гарантировать интересы наших граждан. И должно быть четкое осознание: быть членом ЕС ‒ это не то же самое, что им не быть», ‒ говорит председатель Европарламента Антонио Таяни.

Должно быть четкое осознание: быть членом ЕС ‒ это не то же самое, что им не быть

Здесь Таяни подразумевает финансовую сторону дела. Будучи членом ЕС, Лондон взял на себя обязательства предоставить 60 миллиардов евро на ряд европейских проектов и инициатив. Поэтому впереди дискуссия, готова ли Тереза Мэй выписать Евросоюзу чек на эту сумму. Во всяком случае, в Брюсселе уже звучат заявления, что не может быть и речи об остальных процедурах, пока Британией не погасит эту сумму.

Не следует наказывать британцев ‒ мэр Лондона

Не нужно наказывать Британию за ее выход из ЕС ‒ это не в интересах остальных европейцев, предупредил в Брюсселе Садик Хан, мэр Лондона.

Тяжелый выход Британии из ЕС, который ударит по Лондону, ударит также и по Европейскому союзу

«Тяжелый выход Британии из ЕС, который ударит по Лондону, ударит также и по Европейскому союзу. Это отрежет Европу от единственного реального глобального финансового центра, которым является Лондон. Поэтому я обращаюсь к европейцам от Швеции ‒ до Италии, от Германии ‒ до Румынии: призовите ваших лидеров провести переговоры по «брекзиту» в интересах вас и ваших семей, ваших государств и ценностей, на которых базируется ЕС».

В переговорах определят, какие отношения ЕС и Великобритании будут построены на будущее. Сторонам предстоит просматривать все коммерческие сделки, по которым жили континент и это островное государство.

«Злой полицейский»

В то же время парламент ЕС, похоже, настроен довольно решительно. Там обещают не подарить британцам ни цента. Как говорит Манфред Вебер, глава крупнейшей парламентской фракции Европейской народной партии: политике британцев, которые до сих пор в ЕС «снимали сливки» и действовали исключительно в своих интересах, пришел конец.

«Сбору сливок» наступил конец, а впереди тяжелые, но справедливые дебаты

«Нас больше не будут интересовать интересы Лондона, мы будем отстаивать интересы наших предпринимателей и нашего сообщества. Поэтому «собирания сливок» для британцев завершено. Так же, как и льготные условия, которые они имели относительно европейского бюджета. Мы создали (бывшему премьеру Дэвиду) Кэмерону «золотой мост», лишь бы британцы не уходили из с ЕС. Они решили по-другому. Итак, «сбору сливок» наступил конец, а впереди тяжелые, но справедливые дебаты», ‒ предостерег немецкий европарламентарий.

Вебер: «Брекзит» ‒ решение, из-за которого, откровенно говоря, я очень сожалею. Однако, ясно одно: «сбору сливок» наступил конец»...

Напряженный календарь «Брекзита»

Саммит глав государств и правительств, который будет посвящен деталям процедуры выхода Великобритании из состава ЕС, планируют провести 29 апреля. Там, по информации евроучреждений, должны определить принципы, по которым будут вестись переговоры между Брюсселем и Лондоном. Сама же процедура переговоров по «брекзиту», согласно европейским соглашениям, должна продолжаться минимум два года – то есть до марта 2019-го Соединенное Королевство должно официально выйти из состава Европейского содружества.

25 марта в британской столице Лондоне состоялся марш противников выхода страны из ЕС. В акции приняли участие десятки тысяч человек. Демонстранты скандировали: «Объединимся ради Европы».

В результате «брекзита» в Великобритании появилось еще одно осложнение. Во вторник правительство Шотландии получило «зеленый свет» для местного парламента на проведение повторного референдума о независимости Шотландии. К этому, по мнению руководителей британского региона, подтолкнули результаты референдума по выходу из состава ЕС: тогда 62 процента шотландцев проголосовали против такого решения.