Март 2017 года нельзя назвать удачным для севастопольского депутата и бизнесмена Ильи Журавлева. Начиная с 2008 года, его компании получали многомиллионные госзаказы на уборку улиц и вывоз мусора, а в 2015-м они стали единственным игроком на рынке Севастополя. Однако этой весной подряды на уборку и благоустройство «​зеленых зон»​ города передали другому предприятию. А в киевском офисе компаний крымчанина на днях прошел обыск в связи с уголовным делом о государственной измене.

Украинские правоохранители нанесли нежданный визит в киевский офис компаний Ильи Журавлева 27 марта.

«Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с Управлением контрразведывательных мероприятий по противодействию посягательствам на территориальную целостность Украины Службы безопасности Украины проведен обыск в офисном помещении бывшего депутата севастопольского городского совета, который был основателем и соучредителем ряда предприятий в г. Киев», – заявили в пресс-службе прокуратуры АРК.

В Киеве на Илью Журавлева зарегистрирован ряд компаний, которые специализируются на уборке домов, промышленных объектов, а также вывозе мусора и благоустройстве. В соответствии с данными Единого реестра юридических лиц, депутат и его супруга Наталья Журавлева являются основателями ООО «Юкрейн сервис груп», ООО «Киев кэпитал сервис», ООО «Чистоград» и ООО «Укрлинком». Юридический адрес первых трех предприятий совпадает – улица Ярославская 11-В. Офис «Укрлинкома», по документам, расположен на улице Константиновской. Где именно проводился обыск, не уточняется.

Также не сообщается, что было изъято правоохранителями. В пресс-релизе прокуратуры говорится только о том, что было найдено заявление о передаче корпоративных прав на одно из предприятий депутата другому лицу.

Сам Журавлев в ответ на просьбу корреспондента Крым.Реалии прокомментировать обыск в его киевском офисе сказал, что ничего не знает об этом. «Я вообще не в курсе событий, извините, пожалуйста», – сказал он, бросил трубку и больше не отвечал на телефонные звонки.

Уголовное производство против Ильи Журавлева и других его коллег по севастопольскому горсовету было открыто прокуратурой АРК в мае 2015 года. Украинские правоохранители подозревают севастопольца в том, что он своими действиями способствовал подрывной деятельности России на территории Крыма и, тем самым, совершил государственную измену.

Журавлева не было среди севастопольских депутатов, которые проголосовали за проведение «референдума» о статусе Крыма. Но после 16 марта 2014 года он продолжил работу в горсовете – теперь уже подконтрольном Кремлю. Журавлев возглавил городскую организацию ЛДПР, от которой был переизбран в городской совет в сентябре. В 2016 году севастополец баллотировался от партии Жириновского на выборах в российскую Госдуму.

Нечистый на руку «Чистый город»

Илья Журавлев известен тем, что уже долгие годы благополучно совмещает политическую карьеру и бизнес. В крымских медиа его называют человеком, сделавшим миллионы из мусора.

За период с 2008 по 2013 годы фирмы, основанные Журавлевым, выиграли тендеры на сумму 94,95 миллионов гривен

​В середине нулевых севастополец создал ряд компаний, специализирующихся на уборке и благоустройстве города. По информации портала «Наші гроші», за период с 2008 по 2013 годы фирмы, основанные Журавлевым, выиграли тендеры на сумму 94,95 миллионов гривен.

Политическую карьеру бизнесмен начал в 2010 году. Тогда он был избран в горсовет Севастополя по квоте «Народной партии», которую на тот момент возглавлял экс-спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

В 2014 году компании Журавлева, расположенные на материке, продолжили работать на континентальной Украине, а в Севастополе его семья зарегистрировала несколько предприятий по российскому законодательству. В российском реестре юрлиц числятся 7 открытых акционерных обществ с названием «Чистый город», учредителем которых указана жена депутата Наталья Журавлева. Почти во всех из них директором является Наталья Панасюк – супруга бывшего начальника управления ЖКХ Севастополя и, как сообщают местные медиа, свояченица Журавлева. Кроме того, на жену депутата записано ООО «Предприятие клин тайм», занимающееся уборкой производственных и жилых помещений.

Почти три года Журавлев визирует все проекты нормативных актов горсовета, касающиеся вывоза мусора и благоустройства

​После событий 2014 года дела Ильи Журавлева пошли в гору. В сентябре он избрался в подконтрольное России Законодательное собрание Севастополя, где получил должность главы комитета городского хозяйства. Вот уже почти три года он визирует все проекты нормативных актов горсовета, касающиеся вывоза мусора и благоустройства.

​В результате уже к концу 2015 года предприятие «Чистый город» оказалось единственным в городе, которое представляет услуги по санитарной очистке, сбору и вывозу отходов, содержанию зеленых насаждений и обустройству пляжей. В ситуацию даже вмешалась Федеральная антимонопольная служба, которая в июле 2015 года запретила севастопольской мэрии осуществлять закупки у единственного поставщика. Однако в феврале 2016 года аудитор контрольно-счетной палаты Севастополя Дмитрий Рудаков констатировал, что фирма Журавлева остается единственным предприятием на рынке.

Остальные предприятия севастопольские, которые имели опыт работы, оказались сметены с рынка данных услуг. Причем сметены без серьезной конкурсной процедуры

​«В 2015 году с рынком произошла достаточно тревожная вещь. Только одно предприятие севастопольское, которое оказывало такие услуги (с соответствующим опытом работы), осталось на рынке – предприятие «Чистый город». Все остальные предприятия севастопольские, которые имели опыт работы, оказались сметены с рынка данных услуг. Причем сметены без серьезной конкурсной процедуры», – заявлял Дмитрий Рудаков.

«Парки и зоны отдыха» по-севастопольски

По данным ресурса раскрытия корпоративной информации «ГосЗатраты», компания «Чистый город» за 2015 год получила государственные подряды на сумму около 22 миллионов рублей, а ООО «Предприятие Клин Тайм» заключило аналогичные договоры на сумму более 15 миллионов. Причем члены Общественного совета при российской прокуратуре Севастополя уличали «Чистый город» в том, что эта компания в актах выполненных работ завышает объемы вывозимого мусора.

По информации севастопольских медиа, предприятия Журавлева в 2016 году получили многомиллионные подряды без конкурса

​В 2016 году бизнес депутата-коммунальщика тоже не сбавлял оборотов. По информации местных медиа, его предприятия в 2016 году получили многомиллионные подряды без конкурса. С ООО «Предприятие Чистый город» был заключен договор на 54,7 миллиона рублей, а с ООО «КП Чистый город» – еще на 10,1 миллиона. Эти контракты были подписаны при губернаторе Севастополя, назначенном Кремлем, Сергее Меняйло. Как известно, в июле 2016 года его заменил на этом посту Дмитрий Овсянников.

В марте 2017 года у Ильи Журавлева возникли проблемы не только в Киеве, но и в родном Севастополе. Ожидается, что уже с 1 апреля монополии его компаний придет конец. По решению подконтрольной Москве горадминистрации, с этого дня услуги по благоустройству и уборке «зеленых зон» будет оказывать новое предприятие с государственной формой собственности – ГУП «Парки и скверы».

Журавлев предсказуемо раскритиковал это решение городской администрации. Он пожаловался, что новосозданная компания «отбирает работу у нескольких частных предприятий, которые сформировали этот рынок в течение последних 30 лет».

«Что будет с людьми 10 предприятий, а это более 500 человек, не понятно. С бизнесом свое решение правительство Севастополя не согласовывало», – заявил Журавлев.

Он попытался оспорить данное решение на сессии российского горсовета Севастополя 13 марта, но представители администрации оказались непреклонны. Директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов заявил, что крупное государственное предприятие будет справляться с поставленными задачами быстрее и эффективней, поэтому все частные компании будут отстранены.