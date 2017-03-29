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Фотогалереи

Авдеевка: боевые действия на линии фронта (фотогалерея)

Частный сектор в Авдеевке Донецкой области подвергся обстрелам из установок залпового огня «Град». В момент обстрела в домах никого не было. Штаб сил военной операции сообщил о повреждении не менее девяти зданий.
Улица Кирова в старой части Авдеевки&nbsp;расположена в непосредственной близости от линии соприкосновения. Здесь проживает не один десяток людей, в основном преклонного возраста &nbsp;
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Улица Кирова в старой части Авдеевки расположена в непосредственной близости от линии соприкосновения. Здесь проживает не один десяток людей, в основном преклонного возраста

 

Ракета &laquo;Града&raquo; прилетела во двор Анны. Это родовой дом ее покойного мужа. После активизации боевых действий в Авдеевке, Анна с дочкой перебрались в новую часть города&nbsp;
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Ракета «Града» прилетела во двор Анны. Это родовой дом ее покойного мужа. После активизации боевых действий в Авдеевке, Анна с дочкой перебрались в новую часть города 

&laquo;Я плакала вчера весь день, когда узнала, что дом разбит. Дочери не признавалась, чтобы не разочаровать&raquo;, &ndash; говорит Анна,&nbsp;едва сдерживая слезы
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«Я плакала вчера весь день, когда узнала, что дом разбит. Дочери не признавалась, чтобы не разочаровать», – говорит Анна, едва сдерживая слезы

Все, что уцелело, пытаются вывезти из дома
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Все, что уцелело, пытаются вывезти из дома

Анна настроена положительно. Надеется, что со временем удастся восстановить дом
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Анна настроена положительно. Надеется, что со временем удастся восстановить дом

Взрывная волна разбила все стекла в радиусе нескольких десятков метров. Ближе к эпицентру взрыва в домах снесло двери
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Взрывная волна разбила все стекла в радиусе нескольких десятков метров. Ближе к эпицентру взрыва в домах снесло двери

Валентин пришел посторожить дом своего сына после обстрела. Говорит, военные нашли часть снаряда внутри. Разрушена большая часть дома
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Валентин пришел посторожить дом своего сына после обстрела. Говорит, военные нашли часть снаряда внутри. Разрушена большая часть дома

В этом доме жила и внучка Валентина. Сейчас им придется искать другое место жительства, пока в разрушенном доме будет проходить ремонт
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В этом доме жила и внучка Валентина. Сейчас им придется искать другое место жительства, пока в разрушенном доме будет проходить ремонт

Валентин рассказывает, что сломана крыша, а стены повреждены. В углу комнаты, где стояли иконы, потолок удержался, благодаря чему дом не разрушился полностью
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Валентин рассказывает, что сломана крыша, а стены повреждены. В углу комнаты, где стояли иконы, потолок удержался, благодаря чему дом не разрушился полностью

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