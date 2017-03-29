Частный сектор в Авдеевке Донецкой области подвергся обстрелам из установок залпового огня «Град». В момент обстрела в домах никого не было. Штаб сил военной операции сообщил о повреждении не менее девяти зданий.
1
Улица Кирова в старой части Авдеевки расположена в непосредственной близости от линии соприкосновения. Здесь проживает не один десяток людей, в основном преклонного возраста
2
Ракета «Града» прилетела во двор Анны. Это родовой дом ее покойного мужа. После активизации боевых действий в Авдеевке, Анна с дочкой перебрались в новую часть города
3
«Я плакала вчера весь день, когда узнала, что дом разбит. Дочери не признавалась, чтобы не разочаровать», – говорит Анна, едва сдерживая слезы
4
Все, что уцелело, пытаются вывезти из дома
5
Анна настроена положительно. Надеется, что со временем удастся восстановить дом
6
Взрывная волна разбила все стекла в радиусе нескольких десятков метров. Ближе к эпицентру взрыва в домах снесло двери
7
Валентин пришел посторожить дом своего сына после обстрела. Говорит, военные нашли часть снаряда внутри. Разрушена большая часть дома
8
В этом доме жила и внучка Валентина. Сейчас им придется искать другое место жительства, пока в разрушенном доме будет проходить ремонт
9
Валентин рассказывает, что сломана крыша, а стены повреждены. В углу комнаты, где стояли иконы, потолок удержался, благодаря чему дом не разрушился полностью
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: