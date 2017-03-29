29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо о выходе Великобритании из Евросоюза. Письмо уже вручено председателю Евросовета Дональду Туску. У Лондона и у Брюсселя есть два года на согласование деталей. Согласно соглашению о выходе из Еврозоны, Великобритания покинет единый рынок и установит новые таможенные правила для стран ЕС. За выход из ЕС британцы проголосовали на референдуме в прошлом году. Великобритания присоединилась к европейскому блоку в 1973-м году, и сейчас становится первой страной, которая его покинет.